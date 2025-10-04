Hiša, ki jo je rodilo prerekanje dveh gospodinjskih pomočnic

V nadaljevanju preberite:

Duhovnik in pisatelj Fran Saleški Finžgar je leta 1956 z darilno pogodbo hišo z vrtom v Ljubljani, ki jo je zanj zasnoval Anton Suhadolc, zapustil Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU), katere eden ustanovnih članov je bil. »Želel si je, da bi jo uporabljali akademiki, zlasti iz razreda za umetnosti. Pred prenovo je bila stavba več desetletij v uporabi stanovalcev, ki so imeli, v skladu z željo daritelja, do svoje smrti pravico bivanja. Ko je hiša ostala prazna, so se začela obnovitvena dela,« na SAZU na kratko povzemajo, kako je vila prešla v njihovo last. Za prenovo so angažirali Suhadolčevo vnukinjo, arhitektko Mimo Suhadolc.

Želeli so si, da bi vila po prenovi ponovno zaživela kot prostor ustvarjalnosti, znanstvenega dialoga in kulturnega izraza, v njej pa je mogoče tudi prespati. V vili je s stricem živel tudi znani etnolog, profesor Janez Bogataj, ki je o življenju v tej hiši napisal že marsikaj zanimivega.