V enojezičnih slovarjih, ki sem jih za primerjavo na hitro vzela s police ali s spleta (Merriam Webster, Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, Zingarelli, Wielki słownik języka polskiego idr.), se zrcalijo podobni osnovni pomeni besede flotilja (flotille, Flottille, flottiglia, flotylla) kot v SSKJ2: 1. 'skupina manjših bojnih ladij', 2. 'skupina manjših ladij sploh', samó zaporedje pomenov je ponekod obrnjeno. V nobenem izmed teh slovarjev pa ni besedne zveze humanitarna flotilja, čeprav ta ni ravno od včeraj.

V korpusu Gigafida 2.0 se, sicer redko izpričana, prvič pojavi leta 2010, ob poročanju o izraelskem obračunu s Flotiljo svobode, konvojem turških ladij s človekoljubno pomočjo. Potem ostaja spremljevalka pojavitev besede flotilja, kadar so povezane z nadaljnjimi poskusi kljubovanja izraelski blokadi Gaze, vzpostavljeni že leta 2007. Zato da bi »prebivalcem izčrpane in obubožane palestinske enklave« zagotovili najnujnejšo pomoč. Ali – brez upa na preboj – vsaj opozorili in vedno znova opozarjali na nevzdržnost razmer.

Tudi skoraj petsto aktivistov humanitarne flotilje Sumud – s 45 ladij, ki so bile na začetku oktobra prestrežene na odprtem morju – je bilo ob zajetju deležnih običajnih postopkov izraelskih oblasti – od surovega ravnanja v strogo varovanem zaporu do izgona – »provokatorjev«. Kolikšna mera opozarjanja na genocid bi bila v današnjem svetu dovolj, da bi se kaj spremenilo? Lahko resno jemljemo tokratno premirje? Ali pa Gaza še vedno ostaja žrtev brezbrižnosti odločevalcev?

***

