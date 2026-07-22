Francija kot prva v EU družbena omrežja prepovedala za mlajše od 15 let

Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta sinoči potrdila zakon, ki otrokom, mlajšim od 15 let, prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so Tik Tok, Instagram, Snapchat. Francija je tako postala prva država članica Evropske unije, ki se je zares odločila za tak korak, številne so ga vrsto let le napovedovale.

Podpora zakonu je bila, kot poroča AFP, odločna: zgornji dom parlamenta oziroma senat ga je potrdil s kar 243 glasovi za in le dvema proti, narodna skupščina nato še z 279 glasovi za in 81 proti. Zakon je francoski predsednik Emmanuel Macron predstavil kot vodilno reformo svojega zadnjega mandata in se zavezal, da jo bo uveljavil do septembra. »Francija je v Evropi vodilna na področju zaščite naših otrok in najstnikov,« je dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, in zakon označil za velik korak naprej.

Podpora zakonu je bila odločna: zgornji dom parlamenta oziroma senat ga je potrdil s kar 243 glasovi za in le dvema proti, narodna skupščina nato še z 279 glasovi za in 81 proti. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Kako bodo uveljavili zakon?

Zakon bodo uveljavili v dveh korakih: od 1. septembra bo osebam, mlajšim od 15 let, onemogočeno ustvarjanje novih uporabniških računov na družbenih omrežjih, a obstoječe račune pa bo prepoved začela veljati s 1. januarjem 2027.

Francoska ministrica za digitalno politiko Anne Le Henanff je pojasnila, da bodo vsi v Franciji od septembra do konca leta morali dokazati svojo starost. »Če bo nekdo mlajši od 15 let, bo njegov uporabniški račun ukinjen,« je napovedala in zagotovila, da bodo osebni podatki uporabnikov teh omrežij ustrezno zaščiteni.

Besedilo zakona po navedbah AFP v primeru kršitev sicer ne predvideva sankcij za starše ali otroke. V praksi bodo morali upravljavci družbenih omrežij uvesti učinkovit sistem preverjanja starosti, zakon pa predvideva tudi razširitev prepovedi uporabe prenosnih telefonov v srednjih šolah, medtem ko takšno pravilo v osnovnih šolah že velja.

Bilo je tudi nekaj pomislekov

Francoska narodna skupščina in senat sta se ves čas strinjala glede potrebe po regulaciji, a sta se sprva razhajala glede pristopa. Senat se je zavzemal za razlikovanje med platformami, ki bi jih označili kot škodljive za razvoj otroka in bi bile zanje prepovedane, in tistimi, do katerih bi otroci lahko dostopali s soglasjem staršev.

Evropska komisija bo do jeseni pripravila ustrezno pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni EU. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Na koncu je kljub določenim pomislekom levice prevladala splošna prepoved dostopa za mlajše od 15 let, ki jo je zagovarjala narodna skupščina. Pomisleki so se nanašali na postopke preverjanja starosti in možnosti izigravanja sistema, hitrost uveljavljanja zakona in na tveganja glede zaščite zasebnosti uporabnikov.

Prva je bila Avstralija

Kot prva je popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let decembra lani uvedla Avstralija. Podobne ukrepe pa je nato napovedalo več evropskih držav, kot so Avstrija, Španija, Italija in tudi Slovenija. Evropska komisija bo do jeseni pripravila ustrezno pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni EU, je ta mesec napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.