Po 800 letih na ogled posmrtni ostanki svetega Frančiška Asiškega (FOTO)

V baziliki v italijanskem mestu Assisi so od danes prvič po skoraj osmih stoletij razstavljeni posmrtni ostanki katoliškega svetnika Frančiška Asiškega. Na ogled bodo do 22. marca, v mestu v osrednji Italiji pa pričakujejo več sto tisoč obiskovalcev.

Svetnikovi posmrtni ostanki že stoletja počivajo v kamnitem sarkofagu. V soboto so krsto slovesno prenesli iz kripte v baziliko, Assisijeve posmrtne ostanke pa si je zdaj mogoče ogledati v spodnji cerkvi v vitrini iz debelega, neprebojnega stekla. Po podatkih frančiškanskega reda se je za ogled prijavilo že skoraj 400.000 ljudi iz več držav.

FOTO: Giovanni Grezzi/AFP

Frančišek Asiški je eden najbolj znanih svetnikov katoliške cerkve. Je tudi zavetnik živali in narave. Umrl je leta 1226, za svetnika pa je bil razglašen že leta 1228. Po njem je dobil ime tudi papež Frančišek, ki je umrl lani.

Po njegovi smrti so krsto z njegovim truplom pokopali na skritem kraju. Leta 1818 je papež Pij VII. frančiškanom dovolil izkop grobnice. V spodnji cerkvi bazilike so posebej zgradili novo kripto za shranjevanje sarkofaga.

FOTO: Giovanni Grezzi/AFP

Assisi je že dolgo ena najbolj priljubljenih krščanskih romarskih destinacij na svetu. Milijoni romarjev se vsako leto zgrinjajo v mesto Assisi s 27.500 prebivalci v Umbriji, da bi si ogledali grobnico Frančiška Asiškega in baziliko nad njo. Baziliko krasijo freske znanega slikarja Giotta di Bondoneja, ki prikazujejo svetnikovo življenje.

FOTO: Giovanni Grezzi/AFP

FOTO: Giovanni Grezzi/AFP