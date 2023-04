Francoska ministrica v Playboyu osvobaja ženske

Vprašanje je, kaj Francoze te dni bolj spravlja ob pamet; pokojninska reforma ali ministrica za socialno in solidarnostno ekonomijo, ki se je pojavila na aprilski naslovnici francoske izdaje Playboya. A glede na to, da je bila revija razprodana v nekaj urah, in to v Franciji pomeni 100.000 izvodov, se zdi, da njenim rojakom vsaj malce ugaja. Kakorkoli: Marlène Schiappa je na naslovnici oblečena v belo obleko, z levo roko si podpira dojko, v notranjosti revije pa sledi štiristranski intervju o pravicah žensk in istospolnih.

Štiridesetletna političarka je že dolgo zagovornica ženskih pravic. Leta 2017 je bila imenovana za prvo ministrico za enakost spolov v državi. V tej vlogi je uspešno dosegla zakonodajo, ki prepoveduje ulično nadlegovanje. V politiko je vstopila leta 2014, ko je postala podžupanja Le Mansa. Leta 2020 je postala delegirana ministrica za državljanstvo. Leta 2010 je začela pisati knjige in do danes je pod svojim imenom in pod psevdonimom Marie Minelli objavila najmanj 28 romanov in esejev s feministično in erotično tematiko, vključno s Pismom moji maternici, Kdo so posiljevalci, Dobra dekleta ne požirajo.

Leta 2017 je bila imenovana za prvo ministrico za enakost spolov v državi. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Novica o njenem nastopu na naslovnici kultne revije za moške je prišla že pred nekaj tedni, medtem ko se je francoska vlada pošteno soočala z valovi protestov zaradi reforme pokojninskega sistema. Francoska premierka Élisabeth Borne je njeno odločitev označila za »nikakor ne ustrezno, zlasti v sedanjem času«.

Poslanka Zelenih in aktivistka za pravice žensk Sandrine Rousseau je prav tako dvomila o tem. »Ženska telesa bi morala biti izpostavljena kjerkoli, s tem nimam težav, vendar obstaja družbeni kontekst,« je povedala za televizijski kanal BFM.

Potem pa se je prek družbenih omrežij oglasila Schiappa in zapisala: »Branimo pravico žensk, da s svojim telesom počnejo, kar hočejo: povsod in ves čas. V Franciji so ženske svobodne. Pa naj moti to konservativce ali hinavce.«

Ostala oblečena

Na 12 straneh revije s šestimi stranmi odgovorov se ministrica pojavi na petih fotografijah, oblečena v nacionalne barve. Kot piše New York Times, se v dolgem intervjuju dotakne feminizma, zakonskega nasilja, spolne izpolnitve žensk, dvojnih meril v politiki. Na prvo vprašanje, zakaj je sprejela povabilo na pogovor za to diabolično, razdiralno revijo, pa odgovarja: »Spolna svoboda žensk je zelo pomembna. Ženske bi morale imeti možnost, da počnejo, kar hočejo. Če se želijo obleči kot nune in nikoli ne srečati moških, je to njihova izbira in morali bi jih podpreti. Tudi, če želijo pozirati gole v reviji. Čeprav bom jaz ostala oblečena.«

Francoska premierka je njeno odločitev za Playboy označila za »nikakor ne ustrezno, zlasti v sedanjem času«. FOTO: Sarah Meyssonnier Reuters

Francoski mediji so ob izidu revije povpraševali po kioskih in izvedeli, da je ministrica ponovno usmerila pozornost na revijo, na katero so bralci že pozabili. Jean-Christophe Florentin, urednik francoske izdaje Playboya, pa je za Franceinfo zagovarjal ministričin nastop. »To ni revija za stare moške, ampak bi lahko bila inštrument za feministično stvar.«

Dodatnih 60.000 izvodov je že v ponatisu. Playboy običajno proda le okoli 30.000 izvodov posamezne številke v Franciji.