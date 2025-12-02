Fraza leta na Japonskem: premierkina obljuba, da bo delala, delala, delala ...

Po tem, ko je oktobra Japonska dobila svojo prvo predsednico vlade Sanae Takaiči, je njena delovna zaobljuba: »Delala bom, delala, delala, delala in delala,« izbrana za najvidnejši japonski slogan leta 2025, je v ponedeljek sporočil organizator nagrade, T&D Holdings, poročajo tuji mediji.

Že kmalu po tem, ko je bila izvoljena za premierko, je bolj kot dejstvo, da je bila izvoljena kot prva ženska na mesto premierke, odmevala njena obljuba o tem, »da naj bi vsi delali kot konj«.

Takaičijeva je to izjavila po zmagi na volitvah za vodstvo vladajoče Liberalnodemokratske stranke, kar ji je pozneje istega meseca omogočilo, da je postala prva ženska premierka v državi. Izraz »ženska premierka« si je delil prvo mesto, navaja Japantoday.

Kot piše Guardian, to morda ni beseda, ki bi si jo mnogi Japonci želeli slišati, medtem ko se pripravljajo na sezono pisarniških zabav, t. i. bonenkai, in zasluženi počitek ob novem letu.

Vendar je obenem obljuba premierke, da bo trdo delala za svojo državo, zadela v polno. Takaičijeva je bila pod plazom kritik, ko je svoje kolege iz Liberalnodemokratske stranke (LDP) pozvala, naj ji sledijo. Dejala je namreč, da bo »vse pripravila do tega, da bodo delali kot konji«, ob tem pa obljubila, da bo v svojem življenju opustila koncept ravnovesja med delom in zasebnim življenjem.

Njene pripombe niso bile dobro sprejete v državi, ki je znana po dolgih delovnikih, medtem ko so jih pravniki, ki zastopajo ljudi, umrle zaradi karošija – smrti zaradi pretiranega dela – označili za neprimerne, poroča Guardian.

FOTO: Kazuhiro Nogi/AFP

Nezdrave navade

Nekateri so izrazili zaskrbljenost za premierkino zdravje, potem ko je parlamentu povedala, da spi od dve do štiri ure na noč, kar je bilo znano po tem, ko so se pojavila poročila, da je na svojem domu sestanek uradnikov sklicala ob tretji uri zjutraj.

Ko je ta teden sprejela svojo 'nagrado', je Takaičijeva dejala, da so njene pripombe razumeli narobe. »Nisem nameravala ljudi spodbujati k pretiranemu delu ali namigovati, da so dolge delovne ure vrlina.« Dodala je le, da je želela poudariti, da je odločena, da bo učinkovita voditeljica.

Kateri so bili drugi izstopajoči slogani?

Med drugimi slogani v najboljši deseterici je bil ko ko ko mai, kar pomeni »star, star, star riž« – izraz, ki se nanaša na riž, požet v fiskalnem letu 2021, ki ga je vlada skladiščila in sprostila sredi pomanjkanja riža, navaja Japantoday.

Ob porastu števila napadov medvedov po vsej državi, zaradi česar je Japonska omilila pravila o odstrelih medvedov, ki zaidejo v poseljena območja, sta bila na seznamu tudi izraza »izredni streli« in »škoda zaradi medvedov«.

Drugi slogani so bili »Trumpove carine« in maskota svetovne razstave v Osaki Myaku-Myaku.

Kot še pojasnjuje Guardian, ki povzema AFP, komisija izbere zmagovalni izraz iz deseterice finalistov, ki jih predlaga založnik japonskega Leto­pis­ja sodobne družbe.

Takaičijeva je četrta političarka, ki je prejela to nagrado. Zadnji pred njo, Jukio Hatojama, jo je prejel leta 2009 za »zamenjavo vlade«, potem ko je njegova stranka LDP izrinila z oblasti šele drugič od sredine petdesetih let.