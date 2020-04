Frizer na mojem domu

Tudi družabna omrežja so poplavili ljubiteljski frizerji.

Foto Facebook/yael Shapira Avraham

Sprva se je vse skupaj zdelo smešno. Italijanski župani so zasledovali frizerje, ki se se tihotapili od hiše do hiše in Italijankam v karanteni na skrivaj urejali pričeske. V Avstraliji so protestirali borci za urejene glave, ko je vlada omejila obisk frizerskega salona na pičlih 30 minut. V kitajski provinci so brivci in frizerji ustvarili poseben patent. Britvice in glavnike so imeli privezane na dolge palice in s socialne distance urejali pričeske.Drugi teden karantene se mi ti prizori niso več zdeli hecni. Na glavi sem opazila obledelo barvo. Povedano drugače, narastek. Sivi lasje. Ker se običajno barvam pri frizerju, sem prebrala nasvet, naj zdržim, ker mi kupljene barve lahko obarvajo glavo vijolično ali zeleno. Ni me več zanimalo, kdaj se bodo odprle trgovine s pomladansko kolekcijo oblačil ali kdaj bom lahko odnesla zimske bunde v kemično čistilnico. Z vsem svetom sem se tresla pred dnevom, ko bodo dolgi lasje (in njihova barva) postali neobvladljiv problem.Konec tretjega tedna karantene sem dobila sms iz salona, ki sem ga kdaj pa kdaj obiskala (ravno tolikokrat, da so imeli mojo telefonsko številko). Oglasil se mi je »brezstični« frizer in mi ponudil rešitev. Po posvetu prek videa mi bo dostavil na dom profesionalno barvo za lase skupaj s čopičem, rokavicami in ogrinjalom. Postopek je enostaven: jaz plačam, on me pokliče prek videa, si ogleda stanje (na daljavo oceni vrsto in kakovost las, opredeli odtenek) in mi da natančna navodila.In tako je tudi bilo. Brezstični frizer rahlo neurejenih las (prisežem, da se tudi frizerjem pozna karantena) se je zazrl v mojo prečo sredi glave, določil topel odtenek, mi naročil pol ure »penzlanja« po laseh ter minuto nežnega masiranja glave. »Da boste pred prazniki urejeni,« je rekel in prekinil videoklic.Danes je velikonočni petek. Danes čakam paket.