Fundacija Gorana Dragića podprla prenovo otroškega igrišča v UKC Ljubljana

Na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so danes odprli prenovljeno otroško igrišče, namenjeno otrokom, ki se zdravijo v tej zdravstveni ustanovi. Pri prenovi je sodelovala Fundacija Gorana Dragića, novo igrišče pa predstavlja deseto igrišče v okviru akcije #PODAMDAIGRAM in prvo, ki je urejeno v bolnišničnem okolju.

Na prenovljenem igrišču so otrokom na voljo košarkarski koš, gugalnica, plezalna hišica s toboganom in namenski letvenik. Igrišče je namenjeno predšolskim in šolskim otrokom, ki so hospitalizirani na Pediatrični kliniki.

Igrišče so slovesno odprli Goran Dragić, poslovna direktorica Pediatrične klinike UKC Ljubljana Helena Ulčar Šumčić in strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana doc. dr. Marko Pokorn. Dogodek so z glasbenim nastopom popestrili otroci iz skupine Pike Vrtca Vodmat, ki ima svojo enoto tudi na Pediatrični kliniki. Po odprtju so se otroci z Goranom Dragićem pomerili v metanju na koš, nekdanji košarkar pa je kliniki podaril tudi podpisane košarkarske žoge.

Na igrišču je nameščen tudi zapis: »Vsakič, ko stopim na igrišče, sem bliže uresničitvi sanj.« Po navedbah Pediatrične klinike in Fundacije Gorana Dragića projekt spodbuja gibanje, druženje, fair play, vztrajnost in spoštovanje različnosti.

Novo igrišče je prvo, ki je urejeno v bolnišničnem okolju. FOTO: Matej Povše

Igrišče po prenovi večje, bolj funkcionalno in barvito

Dragić je ob odprtju poudaril, da ga veseli odprtje prvega bolnišničnega igrišča v okviru akcije #PODAMDAIGRAM. Po njegovih besedah želijo otrokom, ki se zdravijo na Pediatrični kliniki, omogočiti trenutke veselja, gibanja in brezskrbnosti ter jim tako polepšati čas zdravljenja.

Pokorn je ob tem izpostavil, da si na Pediatrični kliniki prizadevajo otrokom poleg zdravstvene oskrbe zagotoviti tudi prijetno in spodbudno okolje. Prenovo igrišča je označil za pomembno pridobitev, ki bo spodbujala igro, športni duh in gibanje na prostem.

Ulčar Šumčićeva je poudarila, da je igrišče po prenovi večje, bolj funkcionalno in barvito. Po njenih besedah bo otrokom in mladostnikom omogočalo še več možnosti za sproščeno igro in gibanje v okviru bolnišničnega vrtca in šole.

Otroci so se z Goranom Dragićem pomerili v metanju na koš. FOTO: Matej Povše

Direktor Fundacije Goran Dragić Žiga Koščak je dejal, da si fundacija prizadeva ustvarjati okolja, ki otroke spodbujajo k gibanju, druženju in pozitivnim življenjskim vrednotam. Prenova igrišča na Pediatrični kliniki ima po njegovih besedah poseben pomen, saj gre za prostor, kjer otroci in njihove družine preživljajo zahtevne trenutke.

Celotna prenova je stala 35.000 evrov. Fundacija Gorana Dragića je zanjo prispevala 20.000 evrov, dela pa je izvedlo podjetje Taurus IQ, ki je prispevalo tudi igrala.

Ob odprtju so organizatorji povabili posameznike in donatorje, da s prispevki prek Ustanove za novo pediatrično kliniko pomagajo pokriti preostali del stroškov obnove otroškega igrišča.