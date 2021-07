Futuristični stolp

92-letni arhitekt Frank Gehry, ki je zaslovel z Guggenheimovim muzejem v Bilbao, je znova oblikoval arhitekturo, ki navdušuje. Tokrat je v njegovem studiu nastal futurističen stolp, ki ga prekriva 11.000 plošč iz nerjavnega jekla in 53 steklenih kubusov. Vsaka od teh jeklenih opek je unikatna in ima posebno številko ter na stavbi točno določeno lokacijo. Stekleni kubusi služijo kot okna, ki segajo čez fasado in zato ponujajo različne poglede na okolico.Več na deloindom.si.