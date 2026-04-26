Kako dobri ste v oponašanju galebov? (VIDEO)

Mnogo slovenskih turistov je v teh prazničnih dneh obiskalo obmorske kraje, kjer so prisotni galebi. Morda bi se lahko pomerili tudi v nenavadnem tekmovanju ...

Tekmovalci so se namreč danes pomerili v obalnem belgijskem mestu De Panne na vsakoletnem evropskem prvenstvu v posnemanju kričanja galebov, ki je zbral več kot 70 udeležencev, željnih kar najbolje posnemati značilen krik teh ptic.

Tekmovanje, na katerem so sodelovali tekmovalci iz 15 držav, je potekalo že šestič. Dogodek, ki je potekal v lokalnem pubu, je privabil udeležence vseh starosti, med njimi tudi družine z otroki, mnogi so bili oblečeni v kostume z motivi galebov. Vsak krik je bil pospremljen z glasnim odobravanjem občinstva.

Žirija lahko dodeli največ 15 točk za to, kako dobro tekmovalci posnemajo zvok galebov, in pet točk za nastop. Dogodek, ki je postal tradicija, želi spremeniti podobo galebov, ki jih javnost pogosto dojema kot vsiljive.

»Ko ste na počitnicah, se vedno spomnite morskih valov in klicev galebov,« je dejal organizator dogodka Claude Willaert. »Zato imejte nanje pozitiven pogled,« je zapisala agencija Reuters.

Ali je bil med tekmovalci kakšen Slovenec, ni znano. Prav tako nismo izvedeli imena zmagovalca, so bili pa nastopi zares impresivni.