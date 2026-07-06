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    Zanimivosti

    Mladi praznujejo neuradni praznik šale »six-seven«

    Nesmiselna šala brez pomena je primer »brainrota« ali »gnitja možganov«. Gre za miselno otopelost, ki se pojavi pri čezmernem spremljanju praznih vsebin.
    Absurdnost in nesmiselnost šale naj bi bila sama po sebi smešna. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Absurdnost in nesmiselnost šale naj bi bila sama po sebi smešna. FOTO: Shutterstock
    STA
    6. 7. 2026 | 07:54
    6. 7. 2026 | 08:48
    2:07
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    Izraz »six-seven« (šest-sedem) je zelo priljubljena spletna šala brez nekega določenega pomena, ki je postala viralna na platformah tiktok in instagram. Ker 6. julij ustreza datumu 6. 7., ga otroci, najstniki in generacija Z v Sloveniji praznujejo kot neuradni praznik v čast tej šali.

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    Pogovoriti se moramo o 6-7

    Izraz 6-7 v resnici ne pomeni ničesar. Je odličen primer »brainrota« ali »gnitja možganov«. Beseda poimenuje miselno otopelost, kakršna se poloti ljudi po čezmernem spremljanju nezahtevnih in trivialnih vsebin. Šala 6-7 je primer nesmiselnega spletnega humorja, pri katerem je absurdnost sama po sebi šala. Izvira iz skladbe Doot Doot (6 7) filadelfijskega raperja Skrille, v kateri kot za uho privlačen refren ponavlja 6-7.

    Ko nekdo omenja ta izraz, pogosto izvede še izmenično obračanje dlani navzgor in navzdol, kot da tehta med dvema možnostma.

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    Družbena omrežja onesrečujejo otroke

    Kombinacijo številk je sprva populariziralo urejanje videoposnetkov košarkarja NBA LaMela Balla, ki je visok »šest čevljev in sedem palcev« (201 centimetrov).

    V Sloveniji je ta »praznik« 6. julija, v angleško govorečih državah, kjer se pri navajanju datumov najprej omeni mesec in nato dan, pa to spletno šalo praznujejo 7. junija. Takrat se vsaj v ZDA velikanske skupine pripadnikov generacij Z in alfa zberejo v nekaterih večjih mestih in odštevajo do ure 18.07, kar bi prav tako lahko poimenovali 6-7.

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