Generalni sekretar ali generalna sekretarka Združenih narodov?

Ta teden so se v generalni skupščini Združenih narodov zvrstila zaslišanja štirih kandidatov, ki se potegujejo za novega generalnega sekretarja, naslednika Antónia Guterresa. Vprašanja, ki so jim jih zastavljali,so se dotikala perečih svetovnih vprašanj, od trajajočih konfliktov do podnebnih sprememb, pa tudi o tem, kako si predstavljajo preoblikovanje organizacije.

»Skratka, to je ena najtežjih nalog na svetu,« je dejala Annalena Baerbock, predsednica Generalne skupščine ZN. »Je pa tudi ena najpomembnejših, saj bo naslednji generalni sekretar oblikoval ne le prihodnost te institucije, temveč tudi prihodnost mednarodnega reda.«

Trenutni vodilni kandidat je po pisanju svetovnih medijev Rafael Grossi, generalni direktor Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), ki deluje v okviru sistema OZN. Nekdanji argentinski diplomat je znan po svoji diplomaciji v rusko-ukrajinski in iranski vojni. Med njegovimi najpomembnejšimi dosežki je namestitev ekipe IAEA v okupirani jedrski elektrarni Zaporožje septembra 2022, v zadnjih mesecih pa se je pogajal tudi o jedrskem programu s Teheranom. Njegova kandidatura izstopa po izrazitem poudarku na varnostnih vprašanjih, zlasti jedrski diplomaciji.

Druga kandidatka je Michelle Bachelet, ki bi, če bi bila izbrana, postala prva ženska na čelu Združenih narodov. Nekdanja predsednica Čila je bila tudi visoka komisarka ZN za človekove pravice in izvršna direktorica agencije ZN za ženske. Marca ji je skrajno desničarska vlada čilskega predsednika Joséja Antonia Kasta umaknila podporo, je pa ohranila podporo Brazilije in Mehike. Tu je še Rebeca Grynspan, nekdanja podpredsednica Kostarike in vodja Konference ZN o trgovini in razvoju. Grynspanova se je kot ekonomistka zavzemala za enakost spolov, človekove pravice, mir in razvoj.

Četrti kandidat je nekdanji senegalski predsednik Macky Sall, ki se je kot predsednik zavzemal za afriški razvoj in trdil, da bi moral Varnostni svet državam v razvoju podeliti stalni sedež.

Generalna skupščina, kjer ima vsaka država članica svoj sedež, lahko generalnega sekretarja izvoli le na priporočilo Varnostnega sveta, kjer ima pet stalnih članic – Združene države Amerike, Kitajska, Rusija, Velika Britanija in Francija – pravico veta. Mandat običajno traja pet let, z možnostjo ponovne izvolitve. Doslej je bilo imenovanih devet generalnih sekretarjev, vendar te funkcije še nikoli ni zasedla ženska.