Ghislaine Maxwell: Seznam Epsteinovih strank ne obstaja

Seznam Epsteinovih strank ne obstaja, je povedala Ghislaine Maxwell, najtesnejša sodelavka pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, med zaslišanjem julija letos v zaporu v ZDA. Včeraj je prepis pogovora objavilo ameriško pravosodno ministrstvo.

Med zaslišanjem v floridskem zaporu, kjer prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic, je zatrdila tudi, da nikoli ni videla, da bi predsednik ZDA Donalda Trumpa, ki je v času zlorab prijateljeval z Epsteinom, počel karkoli neprimernega. Enako je dejala za nekdanjega predsednika Billa Clintona in ob tem zavrnila pretekle Trumpove navedbe, da naj bi Clinton obiskoval Epsteinov otok v Karibih, kjer so se dogajale zlorabe.

Ghislaine Maxwell je prepričana, da Epstein ni storil samomora, ko je leta 2019 umrl v zaporni celici. Njegova smrt je tedaj sprožila val zarot in ugibanj o morebitnih poskusih prikrivanj kaznivih dejanj močnih in vplivnih posameznikov v ameriški družbi. Te je do zadnje izvolitve podpihoval Trump, po vrnitvi v Belo hišo pa poskuša javnost prepričati, da gre v bistvu za zaroto njegovih političnih nasprotnikov, ki mu poskušajo škoditi z izpostavljanjem njegovih povezav z Epsteinom.

Trumpova pravosodna ministrica Pam Bondi je še februarja izjavila, da ima na mizi seznam Epsteinovih strank, julija pa se je podpisala pod poročilo vlade, ki navaja, da seznama ni.

Opozicijski demokrati so julija zaslišanje Ghislaine Maxwell označili kot gledališko predstavo, namenjeno odvračanju pozornosti. V javnosti so se pojavila ugibanja, ali se pripravlja dogovor o njeni pomilostitvi v zameno za potrditev, da Trump pri vsej zgodbi z Epsteinom ni imel nič.

Epsteina so že pred desetletji preganjali zaradi spolnih zlorab mladoletnic, vendar je bil takrat obsojen na le nekaj mesecev zaporne kazni, potem ko je priznal kršenje zakona o prostituciji. Leta 2019 je bil aretiran in obtožen spolne trgovine z mladoletnicami, mesec dni za tem pa je v zaporu storil samomor.