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    Gianni Infantino, človek, ki je očistil Fifo, zdaj pa se pogreza v globoko blato

    Da mu je veliko do dobrih odnosov s političnimi voditelji, je nakazal decembra lani, ko je nagrado za mir namenil ameriškemu predsedniku Trumpu.
    Infantino se je leta 1970 rodil v švicarskem mestecu Brig, ki leži nedaleč od italijanske meje. Je državljan Švice, Italije in Libanona. FOTO:  Eloisa Sanchez Reuters
    Galerija
    Infantino se je leta 1970 rodil v švicarskem mestecu Brig, ki leži nedaleč od italijanske meje. Je državljan Švice, Italije in Libanona. FOTO:  Eloisa Sanchez Reuters
    A. Ž.
    7. 7. 2026 | 14:30
    3:27
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    Na čelu Fife, svetovne nogometne zveze, je deset let. V zadnjem letu pa se je Gianni Infantino neštetokrat opekel, njegovi zdrsi pa so ogrozili integriteto svetovnega nogometa. Da mu je več do dobrih odnosov s političnimi voditelji kot do nogometa, je nakazal decembra lani, ko je Fifa nagrado za mir namenila ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Trump je lani jeseni sicer pričakoval, da bo za zasluge pri gradnji miru v svetu dobil Nobelovo nagrado za mir, a so se v Oslu odločili drugače. Nagrada za mir svetovne nogometne organizacije, izumljena kak mesec dni potem, ko Trump ni bil izbran za prejemnika Nobelove nagrade, je bila podeljena slab teden dni pred slovesnostjo v norveški prestolnici. In na nogometni ceremoniji je Trump Infantina osramotil, saj si je odlikovanje okrog vratu obesil kar sam.

    Še bolj pa je Infantina in Fifo osramotil, ko je osebno interveniral ob dosojenem rdečem kartonu ameriškemu nogometnemu zvezdniku Folarinu Balogunu, ko je ta na tekmi proti Bosni in Hercegovini pohodil gleženj Tarika Muhamerovića. Trump je klical Infantina in izrazil pričakovanje, da bo Fifa odločitev o rdečem kartonu revidirala. Infantino, pravnik po izobrazbi, je na revizijo pristal. In rdeči karton od tistega trenutka ne pomeni več avtomatične prepovedi igranja na naslednji tekmi. Uefa je odločno obsodila odločitev Fife, da rdeči karton ne pomeni suspenza na naslednji tekmi.

    Infantino se je leta 1970 rodil v švicarskem mestecu Brig, ki leži nedaleč od italijanske meje. Je državljan Švice, Italije in Libanona. Starša sta po poreklu iz Italije, njegova soproga Leena Al Ashqar pa je Libanonka. Libanonsko državljanstvo ima od letošnjega februarja. Govori francosko, nemško, italijansko, angleško, arabsko, portugalsko in špansko.

    Infantino se je na začetku tisočletja zaposlil pri Uefi, kjer je služboval kot direktor oddelka za pravne zadeve in za podeljevanje licenc klubom. Potem je postal namestnik generalnega sekretarja Uefe, leta 2009 pa je postal generalni sekretar evropske nogometne organizacije. V Fifi se je leta 2015 uveljavil kot član odbora za reforme, ki je raziskoval korupcijske škandale v svetovni nogometni organizaciji. Članstvo v odboru je spretno izkoristil za predvolilno kampanjo. Za predsednika Fife je bil izvoljen februarja 2016. Zmago si je zagotovil v drugem krogu glasovanja delegatov iz 209 držav članic. Za zmago je moral premagati glavna tekmeca šejka Salmana bin Ebrahim Al Kalifo iz Bahraina in jordanskega princa Alija bin Al Huseina.

    Desetletje po čiščenju Fifinega hleva pa je sam zabredel v še globlje blato.

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