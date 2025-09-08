Glas iz Gaze pretresel Benetke

Na 82. izdaji Beneškega filmskega festivala (uradna stran festivala) je tempo narekoval predvsem čas napetosti, v katerem živimo – in resnici na ljubo je tak čas vedno tu.

Klasičen pogled, ki vsakič znova vznemirja in hrani željo po "biti zraven". Foto Petra Kovič

Na Lido, kjer vsako leto poteka festival, nisem prišla po protokolu, temveč po logistiki v štirih dejanjih: hidrogliser iz Chioggie, trajekt čez laguno, avtobus do rta in zadnji kilometer s kolesom. Festival se je odvijal v dneh pred luninim mrkom (7. 9. 2025), ki pa je služil kvečjemu kot uporabna metafora: v simboliki pomeni zatemnitev in razkritje, zaključke in premike. Takšno je bilo tudi vzdušje na Lidu: razgrete razprave po The Voice of Hind Rajab, zadržan glamur in manj lova na trenutke za družbena omrežja.

Z Zlatim levom nagrajen režiser Jim Jarmusch. Foto Petra Kovič

Glas, ki je preglasil krik

Ko se je na Lidu utihnil hrup kamer, je ostal občutek majhnega preobrata.je za intimni tristranski film o družinah,(uradni trailer) prejel—v letu, ko so z naslovnic odmevali bolj spektakularni favoriti. Uradni razglas La Biennala je bil skop, odločitev žirije pod vodstvompa jasno artikulirana: nagrajena je bila tišina, natančnost in milina opazovanja.

Toda moralno težišče festivala je imel film, ki Zlatega leva ni dobil: The Voice of Hind Rajab Kaouther Ben Hanie. Docu-fikcija o šestletnici iz Gaze, ki je med zadnjim klicem za pomoč ostala ujeta v avtomobilu, je sprožila solze, val palestinskih zastav in rekorden 22–23-minutni aplavz.

Avtorica članka ujeta skozi objektiv fotografa italijnskega magazina. Foto Rai

To je bilo doživetje, ki se je zarezalo globoko vame. Namreč, ni šlo le za aplavz, pretreslo me je tiho ihtenje v dvorani. V zraku je nad vsemi visela teža tesnobe, za katero nismo imeli pojma, kako se je naj znebimo. A huje: ne le v tistem večeru, ko se je vse bleščalo od vznesenosti festivala, ampak tesnobe, ki jo doživlja svet skozi trpljenje žrtev vojnih konfliktov. V dvorani smo se zavedli kolektivne nemoči, strahu, žalosti in sramu.

Ko sem kasneje na festivalu spremljala prihod zvezd na rdečo preprogo, glamur ni preglasil občutka, ki je ostal; preprosto ni mogel odlepiti teže, ki je visela v zraku. Razpoloženje v primerjavi z lansko edicijo Beneškega filmskega festivala je bilo – ne vem, kako naj sploh opišem – zadušeno.

Ob tem doživetju je povsem logično, da je zapis režiserk efilma v uradnem press kitu, da “kino ohranja spomin in se upira amneziji”, postal neformalni moto Mostre. Grand Prix (Srebrni lev) ni izbrisal vtisa: to je bil film festivala. Na podelitvi je Ben Hania nagrado posvetila ekipam Rdečega polmeseca in jasno pozvala k koncu nasilja v Gazi.

Jarmusch: pozni poljub Benetk

Zunaj dvorane so posnetki dolgotrajnih ovacij za The Voice of Hind Rajab hitro preplavili družbena omrežja in zanetili razpravo, zakaj film ni prejel Zlatega leva. Na tiskovni konferenci je predsednik žirije Alexander Payne govorice o ‘razprtijah v žiriji’ označil za nepoštene in jih zavrnil, kar so poročali tudi vsi ugledni mediji. A pri tem je ostalo jasno ključno pravilo: off the record ni za zapis.In tako naj tudi ostane.

Za Jarmuscha, ikonično ime ameriškega neodvisnega filma, so bile Benetke pogosto postaja, ne cilj. Njegova festivalska mitologija je doslej dihala predvsem s filmskim festivalom v Cannesu.

Zato Zlati lev 2025 zdaj deluje kot pozna, a povsem zaslužena potrditev njegovega filmskega sloga, ki se zanaša na mikro-geste, suho ironijo in nežna neskladjav družinskih odnosih—v filmu, ki ga je žirija poimenovala preprosto: najboljši.

Jima Jarmuscha sem prvič gledala v Ljubljani, na FAF – Festivalu art filma, iz katerega je pozneje nastal LIFFe. Predvajali so njegov črno-beli western Dead Man z Johnnyjem Deppom.

Film razgradi mit o “Divjem zahodu” skozi perspektivo outsiderja in ga pripelje do neizogibnega konca; minimalizem, črno-bela fotografija in glasba Neila Younga držijo fokus na vprašanju identitete in smrti. Poanta je bila jasna: razgradnja ameriškega mita in pot posameznika proti izbrisu.

Na Lidu pa je Jarmusch filmski srenji pokazal drugačen ton. Film Father Mother Sister Brother po besedah predsednika žirije Alexandra Payna odlikuje natančno opazovanje in psihologijo malih premikov v družini—film ima zelo drugačno ambicijo od Dead Mana.

Film Father Mother Sister Brother odpira notranjo dinamiko bližnjih odnosov, pri čemer to počne na tak način, da sem občutila izjavo enega izmed novinarjem na novinarski konferenci, ki je dejal, da se po ogledu filma v gledalca zarine zelo konkreten impulz—skoraj hrepenenje—da bi takoj poklical mamo.

Jim Jarmusch pa je na tiskovni konferenci je zelo počasno in skromno pripomnil: »Ne gre za tekmovanje, a to nepričakovano čast iskreno cenim … učim se z vsakim filmom,« je dejal v zahvali. To ni bil slogan—bolj spomin na obrt.

Biografija mišic, ki razkrije telo: The Smashing Machine

Drugi jasni vtis Benetk je bila rehumanizacija zvezdništva. Benny Safdie je za The Smashing Machine prejel Srebrnega leva za režijo—film o UFC-jevem težkokategorniku Marku Kerru razgrne ne toliko adrenalin spektakla kot krhkost moškosti: bolečino, zasvojenosti, odnos, ceno uspeha. Dwayne Johnson je bil na press konferenci vidno ganjen in je govoril o »preobrazbi, po kateri je res hrepenel«; mnogi kritiki so prav v ranljivosti prepoznali njegov najbolj resen igralski lok doslej.

Tudi zato je film postal zgodnja oskarjevska karta v sezoni.

Ob ogledu The Smashing Machine mi je v misli nenehno silila “gnusljivka” The Substance z Demi Moore. Zakaj? ne vem, verjetno zaradi krutosti ravnanja ženske in moškega do svojega telesa. The Smashing Machine demitologizira športno mašinerijo: pokaže ceno, ko ambicija in trg zmeljeta telo in zasebnost. The Substance pa ženski body-horror uporabi kot karikaturo trga, ki prodaja “večno mladost” — in s pretiravanjem zadene tarčo. Skupna točka? Telo kot valuta. Mimogrede: The Substance ni bila na Beneškem festivalu; premiero je imela v Cannesu 2024, kjer je prejela nagrado za scenarij.

Vzdušje na Lidu: med protokolom in nabito energijo

Celoten otok Lido je dihal v festivalskem vzdušju. Foto Petra Kovič

Dnevni ritem novinarskega “maratona” — projekcije ves dan in zvečer; konference od zgodnjega popoldneva — je letos spremljala neobičajno nabita razprava. Dnevniški zapisi festivalcev opisujejo prepolne press sobe in občutek, da “zunaj” v Benetke vdira svet, najprej skozi Hind Rajab, pa tudi skozi jedrsko tesnobo Kathryn Bigelow in geopolitične sence drugih tekmovalcev.

Sklepni večer ni bil zgodba o privzdignjenosti: vzkliki ob prihodu zvezdnikov na rdečo preprogo so bili tišji, gneča za selfije pa opazno manjša. Najglasnejši trenutek je pripadel Toniju Servillu (La grazia); skupina starejših italijanskih cinefilk je v soboto pozno zvečer dobesedno završala, ko je stopil na rdečo preprogo.

Rdeča preproga kot dodatni oder

Glamur ni izginil—preoblikoval se je. Vogue je nizal lestvice najbolje oblečenih (od Ayo Edebiri do Grete Lee), Guardian pa je pravilno ujel duh: Benetke so letos služile kot “soft launch” za velike modne hiše s subtilnim političnim podtonom. Rdeča preproga je bila lepilo, ne tema—v središču je bil film. Med vidnejšimi obrazi, ki so se v dneh festivala zvrstili na Lidu, so bili George in Amal Clooney, Cate Blanchett, Emma Stone, Colman Domingo, Jacob Elordi, Chloë Sevigny, Amanda Seyfried in Emily Blunt.

Rdeča preproga je delovala kot modna brv: prevladovali so videzi hiš Dior, Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent in Versace. V simbolnem obrat: to se je dogajalo ravno v dneh, ko sta se Italija in svet poslovila od “kralja mode” Giorgia Armanija (1934–2025).

Zaključek: nadzor

Festival je uradno zaprl Cédric Jimenez s futurističnim neo-noir trilerjem DOG 51 (Chien 51)—film o prediktivni policiji in algoritemski oblasti, posnet skoraj kot odmev letošnjega podtona: kdo koga nadzira in po kakšni etiki? Beneški podpis, ki gleda naprej, čeprav nas zadržuje v sedanjosti. Tisti sedanjosti, ki jo je v podtonu narekoval lunin mrk, markanten astronomski pojav, ki naj bi bil v simbolnem pomenu katalizatorj sprememb v smer zavedanja soodvisnosti in solidarnosti.