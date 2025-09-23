Glasbeni producent o slovenskem bendu, v katerega sprva nihče ni verjel

»Ko sem stopil z letala, sem se zjokal in se spraševal, kaj mi je tega treba. Hotel sem dokazati, da imam jajca, da znam, potem pa sem prišel tja in nisem imel pojma, kam naj grem in kje naj spim,« pravi eden naših najuspešnejših glasbenih producentov Dejan Radičević.

Izobraževali ste se v Londonu, kar v tistih časih ni bilo nekaj običajnega. Kako ste sploh našli pravo šolo in kako ste si jo lahko privoščili?

To je bil čas po osamosvojitvi, govoriva o letu 1994, ki je bil lahko za nekoga z mojim priimkom precej težaven. Večkrat sem imel zaradi njega težave v šoli in kasneje na fakulteti. Po enem takšnem zapletu, ki me je zelo prizadel, sem se odločil, da naredim vse, kar je v moji moči, da grem študirat v tujino. Vse življenje sem imel rad glasbo, zato sem sklenil, da bom tonski tehnik. O tem nisem vedel nič, razen da sem na televiziji videl tipa, ki je sedel v studiu za mešalno mizo. Iskal sem priložnost, kam bi lahko šel študirat. Takrat pri nas ni bilo takega študija, morda je bilo kaj v sklopu filmske akademije, v tujini pa je bil študij brutalno drag. Vse to iskanje je potekalo »peš«, moral si hoditi od Poncija do Pilata, recimo klicati na italijansko ambasado, ali ti pokažejo programe ... Na British Councilu so mi dali knjigo, v kateri so bili vsi študijski programi v Veliki Britaniji. Tam sem našel šolo, ki se mi je zdela primerna, in poklical. Povedali so mi, da moram narediti sprejemne izpite.

Čez en mesec so mi po telefaksu poslali vprašanja, in ker nisem imel pojma, sem izpit seveda pogrnil, niso me sprejeli. Potem pa se nekdo, ki so ga sprejeli, ni pojavil tam in poklicali so me, ali bi vseeno prišel. Takrat sem prek študentskega servisa delal kot selivec, kar je bil odličen biznis. Študenti so bili običajno plačani petsto tolarjev na uro, za selitve pa si jih dobil od 1200 do 1500. V tistem letu pred Londonom sem zaslužil za tretjino študija. Mama je prodala avto in mi dala denar, nekaj pa je primaknila stara mama, ki je imela italijansko penzijo.

Ob odhodu sem imel dovolj denarja za pol šolnine, a nisem se zavedal, kako drago je življenje v Londonu. Za sobo brez tuša, v kateri je bil samo umivalnik, skupne sanitarije so bile na hodniku, delil pa sem si jo s cimrom, sem na teden plačal toliko, kot je stal mesečni najem stanovanja v Ljubljani. Star sem bil 18 let in bilo je 14 dni pred začetkom šole. Vse, kar sem imel, je bilo v kovčku. To so bili časi, ko ni bilo interneta ali mobilnih telefonov.

Kako ste se znašli?

Ko sem stopil z letala, sem se zjokal in se spraševal, kaj mi je tega treba. Hotel sem dokazati, da imam jajca, da znam, potem pa sem prišel tja in nisem imel pojma, kam naj grem in kje naj spim. Avtobusnega šoferja sem vprašal, ali pelje v center. Odvrnil mi je, kako to misliš, center? Odložil me je na eni od znanih ulic v središču. S kovčki sem hodil od hotela do hotela, in ko sem videl cene, me je zvilo.

Po kakšni uri sem našel International Student House in se v njem nastanil. Ker mi je denarja nenehno zmanjkovalo, sem vmes prekinil šolanje, ker ga nisem mogel plačati. Potem je bila doma nabirka, jaz pa sem dobil delo kot redar. Ker sem delal na črno, sem bil plačan 2,8 funta na uro, angleški redar pa 9,5. Varovali smo ljudi na zasebnih zabavah in nekega večera smo imeli težave. Stopil sem do šefa in mu rekel, da je to delo nevarno in naj mi zviša plačo. Odvrnil je, da ima ogromno Poljakov, kot sem jaz, ki stojijo v vrsti, tako da ne bo nič. Potem sem tudi s tem opravil. Komaj sem čakal, da se vse skupaj konča.

Kakšen proces zagovarjate pri nastajanju in produciranju glasbe?

Mislim, da je treba z glasbeniki sodelovati od začetka, kar pomeni, da začnem s pregledom njihovega materiala, potem pa se zapremo v vadnico. Tam skušamo stvari toliko postaviti, da lahko nadaljujemo v studiu. Tak je moj proces, a vsak ima svojega.

Katere so minimalne zahteve, da privolite v sodelovanje z bendom?

Da zadeva ni že na začetku bedasta in da je to, kar mi pokažejo, vsaj približno podobno skladbi, da ima rep in glavo oziroma da lahko na koncu vidim izdelek. Če dobim amorfno maso, ki je gnetljiva, in če mislim, da lahko iz nje nekaj naredim, se dela lotim, če ne, raje ne. Pomembna je tudi volja do dela, videti moram, da so ljudje motivirani, da gredo z mano skozi ta proces, ki ni vedno lahek. Je zelo čustven, kot rojstvo otroka. Začetek, konec in vmesna prehojena pot spremenijo ljudi.

V studiu dobite surovo obliko komada, ki ga je treba izpiliti. Kakšni so odzivi glasbenikov, če jim, recimo, predlagate, da bi bobne igral kdo drug?

Temu se poskušam izogibati, kolikor se le da, sploh pri bendih, ki so na novo formirani, ker je to nezaupnica bobnarju in tak bobnar ne ostane dolgo v bendu. Ko sem bil mlajši, sem to brezskrupulozno počel, zdaj pa tega ne delam več. Poskušam pomagati bendu kot celoti, da gredo naprej skupaj.

Prelomni trenutek v vaši karieri je bil Tivolski pomp, ko sta s pokojnim Acom Razbornikom organizirala avdicijo za 140 bendov. Kako sta prišla na to noro idejo?

To je bil moj ognjeni krst. Vrnil sem se iz Londona, poln idej, kaj vse bom delal, in Aco me je vzel v svoj studio. Imel je težavo, ker je njegov prejšnji studio pogorel, in potreboval je čas, da postavi novega. Medtem so šli vsi h konkurenci in v resnici ni imel klientele. Sedela sva v studiu s čudovito opremo in tuhtala, kaj naj narediva, da dobiva stranke. Tako je padla ideja za avdicijo za bende, verjetno sva imela napol založniške načrte. Aco se je vse dogovoril še isti dan.

Bilo je res noro. Ob devetih zjutraj sem začel delati, končal pa sem ob polnoči. Deset dni, 140 bendov. Obstaja cede Tivolski pomp, na katerem je njihov izbor. Tam se ni predstavila le Siddharta, ampak še kup bendov, ki so kasneje naredili kariero, na primer Flirrt.

Dejanova priporočila: Knjiga: Tim Marshall: Ujetniki geografije Album: The War on Drugs: A Deeper Understanding Film: Iztrebljevalec (Blade Runner, režija Ridley Scott, 1982) Dokumentarec: Rise of empires: Ottoman na Netflixu

Kakšna je bila zgodba s Siddharto?

Ravno sem se vrnil iz Londona, kjer je bilo mogoče slišati vse, kar je bilo aktualnega na svetovni sceni. Bil sem popolnoma v glasbi, ki je bila in v letu 1997. To je bil čas Radioheadov, Skunk Anansie, Garbage, se pravi Butcha Viga z njegovo produkcijo.

Ko sem začel delati s slovenskimi bendi, so vsi zveneli, kot da so ostali v letu '76, samo preigravanje zastarelega rock'n'rolla. Ko je Siddharta zaigrala tisti komad in sem videl Tomijev gard – že ko je bil mulc, je imel ta gard –, sem vedel, da je to nekaj drugega. Malo so vlekli na grunge, in čeprav je bil grunge že za nami, so bili veliko bolj aktualni kot katerikoli drug bend.

Aco je šel ravno v kafič pri RTV, kjer so se zbirali. Klical sem ga, naj takoj pride, ker imamo nekaj norega. Aco je bil glede vsega precej stoičen in rekel mi je, v redu, če ti tako praviš. Potem je poklical Mojco Mavec, ki je imela oddajo Roka rocka, in še isti večer so tam posneli en komad.

Producirali ste Siddhartin prvi album Id, ki ga najprej nobena založba ni hotela niti povohati.

Takrat v tej muziki sploh ni bilo producentov, mogoče so ga imeli Novi fosili, veliki bendi. Pri drugih je bil v studiu tonski tehnik ali lastnik studia, ki je nekaj šraufal, in to so dali na svetlo. Najprej sem poklical človeka, ki je bil v Londonu moj mentor, a se ni obneslo, bil je bolj teoretičen tip. Kar so posneli z njim, je bilo neuporabno, sreča v nesreči pa je bila, da bend ni imel denarja za studio. Večina članov je v Hound Dogu za šankom delala nočne izmene, da bi lahko plačali studio, jaz pa sem ponoči skrivaj poslušal posnetke in videl, da je material neuporaben.

Ko so se po enem letu vrnili, sem predlagal, da pustimo samo bobne in se vrnemo v studio. Aco mi je dal na razpolago rumplkamro, pospravil sem jo, si v trgovini izposodil štirikanalno broadcast mizico, Aco pa mi je dal še en mikrofon. Za miks plate sem imel tri dni in Tomi je pel v živo, medtem ko sem miksal. Vse skupaj je bilo zelo pankersko.

Potem je njihova menedžerka organizirala masovna poslušanja. Vsak je imel svoje mnenje, ampak noben založnik jih ni hotel povohati. Nekdo je predlagal, naj raje naredijo kaj v stilu Plavega orkestra, drugi je napovedal, da ne bodo prodali niti dvesto kaset, skratka, nihče ni verjel vanje.

Plošča je postala platinasta in velja za mejnik na slovenski rock sceni. Kasneje so se fantje odločili, da bodo delali z bolj znanimi producenti, zadnje štiri plošče pa smo spet naredili skupaj.

Kaj producirate te dni?

Trenutno delam s skupinami Šank Rock, Delta Riff, Cherry Flavoured, Bilbi ... Odprtih imam štiri, pet albumov.