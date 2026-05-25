  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Glavna Plečnikova nagrada čolnarni v Zaki

    Plečnikove nagrade 2026: Med prijavljenimi deli so prevladovale arhitekturne realizacije manjšega merila.
    Glavna nagrajenka, čolnarna v Zaki, namenjena zavetrju in hrambi dveh raziskovalnih čolnov Arsa, je namerno skromna, spoštljiva in vpeta v okolje. FOTO: Miran Kambič
    Galerija
    Glavna nagrajenka, čolnarna v Zaki, namenjena zavetrju in hrambi dveh raziskovalnih čolnov Arsa, je namerno skromna, spoštljiva in vpeta v okolje. FOTO: Miran Kambič
    Saša Bojc
    25. 5. 2026 | 19:30
    25. 5. 2026 | 19:38
    7:36
    A+A-

    Med letošnjimi 47 različnimi predlogi je glavno Plečnikovo nagrado – za javni prostor – prejela prenova čolnarne v Zaki avtorske skupine Ofis arhitektov. »Avtorji so z ohranitvijo izvorne arhitekture, njeno skoraj forenzično analizo in inovativno ponovno uporabo oblikovnih prvin vzpostavili izrazito zadržano, a hkrati ambientalno bogato arhitekturno rešitev. Žirija najvišjo kakovost prepoznava prav v tem, kar ostaja neizvedeno,« so med drugim zapisali v obrazložitvi. Nagrade bodo prav zdaj slovesno podelili na vrtu Plečnikove hiše.

    V letošnji konkurenci za 53. podelitev Plečnikovih nagrad je številčno izstopala kategorija arhitekturnih realizacij manjšega merila (17 del). Kot je za Delo pojasnil predsednik letošnje žirije Andreas Ruby, arhitekturni kritik in publicist (do konca lanskega leta tudi direktor Švicarskega arhitekturnega muzeja v Baslu/ S AM – Schweizerisches Architekturmuseum), ki je vlogo predsednika sprejel kot veliko čast, se iz prijavljenih del kaže posebna občutljivost, projekte zaznamujeta nenavadna skromnost in velikodušnost. 

    »To je sicer mogoče videti tudi v arhitekturi drugih državah. Toda v Sloveniji se to zdi nekoliko bolj nenavadno, ker je bila arhitektura zlasti v obdobju po osamosvojitvi drugačna – zelo barvita, glasna. Pa ne v slabem smislu, ampak preprosto usmerjena v učinek. Arhitektura, ki smo jo zaznali letos, je mnogo manj glasna, je bolj subtilna in ne poskuša pritegniti pozornosti za vsako ceno. Poskuša se infiltrirati v obstoječe razmere in jih spremeniti s točno toliko sredstvi, kot jih potrebuje za izboljšanje, spremembo,« je dejal.

    Kot je še poudaril, težko trdi, da to drži za celotno slovensko arhitekturno produkcijo, zagotovo pa drži za prijavljena dela. Pohvalil je dejstvo, da je posebnost Plečnikove nagrade oziroma žirije, da ne izbira le kakovostnih projektov, temveč da zazna in opredeli tudi splošno temo oziroma trend. 

    Nagrajena dela so predstavljena tudi na razstavi ARTEFAKTI: Plečnikove nagrade 2026 v prvem nadstropju Plečnikove hiše in letos prvič tudi na njenem vrtu. Jutri ob 18. uri pa bo v Galeriji Dessa pogovor kritika, publicista in predsednika letošnje žirije Andreasa Rubyja o Plečnikovih nagradah in sodobni arhitekturi v Sloveniji s kustosinjo in direktorico Muzeja za arhitekturo in oblikovanje Majo Vardjan.

    Iz anonimne arhitekture v umetniško instalacijo

    Glavna nagrajenka, čolnarna v Zaki, namenjena pokritemu privezu dveh raziskovalnih čolnov Agencije RS za okolje, ki ju uporabljajo za spremljanje kakovosti vode v Blejskem jezeru, je po besedah avtorjev prav takšna: ni glasna, ni ikonična ali formalno izrazna, temveč namerno skromna, spoštljiva in vpeta v svoje okolje.

    Pri tem so arhitekti sledili še ponovni uporabi oziroma se osredotočili na ohranitev celotne originalne lesene konstrukcije nekdanje čolnarne. Ohranili so njene proporce, obseg in arhitekturni jezik alpskih ljudskih stavb ob jezeru, a ji vseeno vdahnili sodobnejši izraz. 

    Pred prenovo je bila to anonimna alpska arhitektura. FOTO: Arhiv Ofis
    Pred prenovo je bila to anonimna alpska arhitektura. FOTO: Arhiv Ofis

    Celoten lesen okvir je bil razstavljen in obnovljen, vsa lesena fasadna obloga pa očiščena, popravljena in zaščitena z vzdržljivo tradicionalno borovo smolo, ki spoštuje tudi lokalno obrtno znanje in ekološke standarde. Njen nov značaj so dosegli s tem, da obstoječe fasade niso le namestili nazaj, temveč so lesene deske zamaknili pod različnimi koti in s tem ustvarili ritem letvic.

    To je tej mini arhitekturi prineslo določeno stopnjo prosojnosti, igro senc in filtrirane poglede od znotraj in od zunaj, njena »nova« fasada je postala kot živa membrana, ki se odziva na svetlobo, zrak in vlago, bistvene elemente za objezersko okolje. 

    »Nova« fasada čolnarne je postala kot živa membrana, ki se odziva na svetlobo, zrak in vlago, bistvene elemente za objezersko okolje. FOTO: Miran Kambič
    »Nova« fasada čolnarne je postala kot živa membrana, ki se odziva na svetlobo, zrak in vlago, bistvene elemente za objezersko okolje. FOTO: Miran Kambič

    Stavba, kot še dodajajo, zdaj lahko diha in se vizualno povezuje tako z vodo pred sabo kot okoliškim gozdom za njo. Obenem se ponaša tudi z vrsto lesenih korit, v katerih rastejo vse avtohtone vrste alpskega cvetja, ki pa nimajo okrasnega namena, temveč po besedah avtorjev čolnarno spreminjajo v izobraževalni instrument, streha pa s tem postaja tako pokrajina kot laboratorij. Skozi korita s substrati se se jezerska voda počasi črpa in filtrira ter posnema naravne filtracijske sisteme in se vrača čistejša, hkrati pa podpira rast rastlin. 

    Anonimno tradicionalno arhitekturo so arhitekti z zelo minimalnimi posegi spremenili v umetniško instalacijo, ki žari tudi ponoči. FOTO: Miran Kambič
    Anonimno tradicionalno arhitekturo so arhitekti z zelo minimalnimi posegi spremenili v umetniško instalacijo, ki žari tudi ponoči. FOTO: Miran Kambič

    Ker je čolnarna ob glavni blejski promenadi in nekako sooblikuje javni prostor Bleda, so ji vdahnili tudi nočno podobo. Načrtoval jo je oblikovalec svetlobe Tilen Sepič. »Objekt smo odprli navzven, pomen te mini arhitekture na javni prostor pa je, da tako ali drugače ozavešča mimoidoče na okoljsko problematiko. Anonimno arhitekturo smo z zelo minimalnimi posegi spremenili v umetniško instalacijo, ki spoštuje preprosto tradicionalno arhitekturo,« je povedala arhitektka Špela Videčnik. Preostali avtorji so Rok Oman, Janez Martinčič, Andrej Gregorič, Rok Dolinšek, Amadej Mravlak, Matej Krajnc, Vladyslav Bondarenko, Adrien Riviere, Domen Ovsenik in Tilen Sepič.

    Plečnikovi medalji glavnemu trgu v Vipavi in hiši B2

    Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo velikega merila je prejela ureditev Glavnega trga v Vipavi. FOTO: Miran Kambič
    Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo velikega merila je prejela ureditev Glavnega trga v Vipavi. FOTO: Miran Kambič

    Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo velikega merila je prejela ureditev Glavnega trga v Vipavi (Tomaž Krušec, Lena Krušec in Neža Novak). Žirija je odlikovano delo utemeljila z besedami, da so avtorji prenove trga s spoštljivo obravnavo obstoječega in s pronicljivim branjem prostora vzpostavili ambient, kjer ni nič odveč. Prenovljeni prostor trga ne tekmuje z obstoječo arhitekturo, temveč jo z zadržanimi, premišljenimi posegi poudarja. 

    Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo malega merila je prejela Hiša B2 v Ljubljani. FOTO: Ana Skobe
    Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo malega merila je prejela Hiša B2 v Ljubljani. FOTO: Ana Skobe

    Plečnikovo medaljo za arhitekturno realizacijo malega merila pa je prejela Hiša B2 (Matjaž Bolčina, Ernest Milčinović, Urška Bertok Herman in Jan Žonta). Arhitekti so z naročniki sklenili, da povprečne hiše iz leta 1927 ne bodo porušili, temveč da jo odprli proti zadnji strani. Ustvarili so hipnotične enfilade z ulice skozi hišo in spet ven, na vrt. »Diskretno zlitje starega in novega ustvari lepoto, kakršne novogradnja ne bi mogla, in je opomnik, da moramo s svojim svetom ravnati nežneje.«

    Plečnikova medaljo za bogatitev prostorske kulture je prejela knjiga Plečnikova zelena Ljubljana konservatorke Darje Pergovnik (urednica Maja Kovač, izdal MGML), ki je z osvetlitvijo pogosto prezrtih krajinskoarhitekturnih prvin Plečnikovih ureditev odprtega prostora Ljubljane pokazala nov pogled na njegovo dediščino ter pomembno prispeva k razumevanju celovitosti Plečnikove arhitekture.

    S Plečnikovo medaljo za publicistiko je bila odlikovana knjiga Enfilade: Življenje stanovanja Miloša Kosca, s čimer je slovenska arhitektura, bogatejša za pogled na sledi pretekle bivalne kulture ter predstavlja pomemben vpogled v sodobno sobivanje.

    Plečnikova štipendija pa je šla v roke Nike Jeromel in Erike Slovša, ki sta (pod mentorstvom Mitje Zorca in somentorja Tadeja Urha na ljubljanski fakulteti za arhitekturo) zasnovali čebelnjak Anton v Plečnikovem parku ob Gradaščici ob 110. obletnici ustanovitve Čebelarskega društva Ljubljana. »Čebelnjak združuje slovensko tradicijo s sodobnim izrazom in na poetičen način odpira aktualna vprašanja o odnosu med naravo in mestom.«

    Sorodni članki

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Odprte hiše Slovenije: na ogled rekordnih več kot sto projektov

    Festival, ki ta konec tedna ponovno odpira vrata slovenske sodobne in historične arhitekture, bo potekal pod naslovom Vsa merila arhitekture.
    Saša Bojc 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Javnost izbrala najboljše slovenske arhitekturne projekte leta

    Obiskovalci festivala OHS so z glasovanjem izbrali najboljše arhitekturne projekte v treh kategorijah.
    21. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Zgodbe treh nagrajenih slovenskih hiš

    Tri hiše – na Dolenjskem, v Prekmurju in nad Izolo – so najbolj navdušile občinstvo in prejele nagrado OHS v kategoriji stanovanjski projekti.
    Saša Bojc 23. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vlada

    Znana so imena za tri ključne gospodarske resorje

    Na področju financ koalicija napoveduje bolj restriktivno javnofinančno politiko in doslednejše spoštovanje evropskih fiskalnih pravil.
    25. 5. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Železnica

    Zakaj ne moremo v Benetke z vlakom

    Povezave z Italijo so težava, ki je v vseh pogledih v nasprotju z evropsko težnjo po večji povezljivosti.
    Borut Tavčar 25. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zadnje kadrovske odločitve: Špela Vovk nadomestila Petro Bezjak Cirman

    Na dopisni seji je razrešila več državnih sekretarjev in drugih funkcionarjev; menjava tudi na čelu Ukoma. Nova vlada bo pričakovano imenovala svoje ljudi.
    25. 5. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kriza

    Avtomobilski dobavitelji v rdečih številkah

    Evropska industrija je v težavah zaradi cenovnih pritiskov, rasti stroškov in kitajske konkurence.
    Nejc Gole 25. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Sluh izgubljamo počasi, zato prve znake pogosto preslišimo

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    25. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Slovenci živijo v akvariju

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    Nina Štajner 22. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Spori med sosedi so se razplamteli

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    22. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Na delovnem mestu želijo več druženja in sprostitve

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 5. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Kako se bodo gibale cene nepremičnin?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    Nejc Gole 22. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Plečnikove nagrade 2026čolnarna v ZakiambientiOfis arhitektiArhitektura KrušecARP studio

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    V živo:      V živo: Slovenci v odločilni tekmi za obstanek z Italijani

    Naši hokejisti se v izjemno pomembnem dvoboju na svetovnem prvenstvu v Fribourgu merijo z »azzurri«.
    Miha Šimnovec 25. 5. 2026 | 20:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Premiki

    Z Janšo zasuk tudi v Bruslju: bolj naklonjeni Izraelu, manj zelenemu prehodu

    Na ravni EU bo nova vlada vodila drugačno politiko, prvi izziv bo čezmerni javnofinančni primanjkljaj.
    Peter Žerjavič 25. 5. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Najvišja arhitekturna priznanja

    Glavna Plečnikova nagrada čolnarni v Zaki

    Plečnikove nagrade 2026: Med prijavljenimi deli so prevladovale arhitekturne realizacije manjšega merila.
    Saša Bojc 25. 5. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Judovska skupnost

    Robert Waltl za Jerusalem Post o antisemitizmu in »previdnem upanju« pod Janšo

    Direktor judovskega kulturnega centra in Mini teatra je za izraelski medij spregovoril o upanju, s katerim judovsko skupnost navdaja Janševa vlada.
    25. 5. 2026 | 19:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Razkol v opoziciji lahko Erdoğanu odpre pot do novega mandata

    Nedeljski vdor policije na sedež glavne opozicijske stranke v Ankari je spomnil, kako krhka je demokracija v tej državi.
    Novica Mihajlović 25. 5. 2026 | 19:10
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Najvišja arhitekturna priznanja

    Glavna Plečnikova nagrada čolnarni v Zaki

    Plečnikove nagrade 2026: Med prijavljenimi deli so prevladovale arhitekturne realizacije manjšega merila.
    Saša Bojc 25. 5. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Judovska skupnost

    Robert Waltl za Jerusalem Post o antisemitizmu in »previdnem upanju« pod Janšo

    Direktor judovskega kulturnega centra in Mini teatra je za izraelski medij spregovoril o upanju, s katerim judovsko skupnost navdaja Janševa vlada.
    25. 5. 2026 | 19:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Turčija

    Razkol v opoziciji lahko Erdoğanu odpre pot do novega mandata

    Nedeljski vdor policije na sedež glavne opozicijske stranke v Ankari je spomnil, kako krhka je demokracija v tej državi.
    Novica Mihajlović 25. 5. 2026 | 19:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    »V eni sekundi se pogovarjaš z njim, v naslednji ga ni več« (video)

    Športniki lahko zelo zgodaj pridejo do velikih zaslužkov, precej redkeje pa tudi do znanja, kako jih dolgoročno upravljati, zato so pogovori o finančni pismenosti pomembni že v času, ko se kariera še vzpenja.
    25. 5. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Skriti davek umetne inteligence: bo naša infrastruktura zdržala?

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Avstrijska Koroška odpira vrata slovenskim podjetjem

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugo
    DOBRODELNOST

    Prihaja dan, ki bo povezal Slovenijo

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    Promo Delo 22. 5. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    2. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Pošta Slovenije se spreminja: kaj to pomeni za uporabnike? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:07
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nastanitve s posebnim šarmom, kjer vas pričaka nepozabna dobrodošlica

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Delo 25. 5. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    22. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo