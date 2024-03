Hudourniki sovraštva nad filmsko ikono

V nadaljevanju preberite tudi:

Francoski igralec Gérard Depardieu se spoprijema z novimi obtožbami o spolnem nadlegovanju. Tokrat je to triinpetdesetletna scenografka Amélie, ki je igralca obtožila, da ji je leta 2021 na snemanju filma Les Volets verts izrekel več vulgarnih opazk, nato pa jo je »brutalno zgrabil« in jo »otipaval čez pas in trebuh do prsi«.