Gobarska sezona je v polnem zamahu: Kje je trenutno dobra bera?

Septembrski dež je po suhem poletju vendarle prebudil slovenske gozdove in gobarska sezona je zdaj v polnem zamahu. Z nekaterih koncev države že prihajajo poročila o polnih košarah, razmere pa se lahko že na razdalji nekaj kilometrov precej razlikujejo.

A preden se s košaro odpravimo v gozd, je dobro vedeti, kaj pravzaprav iščemo. Med najbolj priljubljenimi gobami ostajajo jurčki, lisičke in marele, toda prav pri teh lahko neizkušenega nabiralca zavedejo podobne, neužitne ali celo smrtno strupene vrste. Poznavalci zato opozarjajo, da gobe nikoli ne določamo samo po klobuku, temveč moramo pogledati celoten primerek. Pomembno je tudi, kako gobo naberemo, v čem jo odnesemo iz gozda in kje je sploh varno gobariti. Tudi sicer užitna goba namreč ni vedno neproblematična.

Kje je trenutno bera najboljša, katere gobe se zdaj splača iskati in katere nevarne dvojnike morate nujno poznati, preverite na Onaplus.si.