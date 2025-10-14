Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Se vam pri preprostih gibih rok, prijemanju predmetov, gospodinjskih opravilih (npr. rezanju hrane, pomivanju posode ipd.), delu z računalniško miško in tipkanju pojavi neprijetna, morda ostra bolečina na notranji strani komolca? Se bolečina občasno širi v podlaket in je pri tem prisotna tudi togost v komolcu? Ste morda opazili, da vas ta bolečina omejuje pri gibanju in izvajanju vsakdanjih opravil? Morda imate golf komolec ali medialni epikondilitis.

Gre za stanje, pri katerem pride do vnetja oziroma degenerativnih sprememb kit in mišic na območju notranje strani komolca, kjer se mišice upogibalke zapestja in prstov pripenjajo na kost. Takšno vnetno stanje se običajno razvije zaradi ponavljajočih se gibov, ki povzročajo preobremenitev mišičnih narastišč.

Ker mišice in druge povezane strukture nimajo dovolj časa, da bi se spet regenerirale, pride do mikropoškodb mišično-tetivnih struktur. Posledica so bolečina, občutljivost na dotik in pogosto tudi šibkost v rokah. Če težavo vztrajno ignoriramo, lahko pride do kronične bolečine, zmanjšanja mišične moči in tudi do večjih gibalnih omejitev; preprosti gibi, ki jih prej nismo niti zaznali, postanejo vse bolj boleči in moteči.

Zakaj je pomembno pravočasno ukrepanje?

Golf komolec je posledica počasi razvijajočih se manjših poškodb tetiv mišic, ki sodelujejo pri upogibanju zapestja in prstov. Če težava v začetni fazi, ko je bolečina še blažja, ni ustrezno obravnavana, lahko pride do trajnih degenerativnih sprememb v tetivnem tkivu. To pomeni, da imamo lahko v tem predelu slabšo prekrvitev, pride lahko do zadebelitve tetiv, zmanjšane elastičnosti in postopno izgube funkcionalnosti.

FOTO: Medicofit

Takšne spremembe pa ne povzročajo le bolečin, temveč bistveno podaljšajo čas okrevanja in vodijo do dolgotrajnih gibalnih omejitev. Pogosto se zaradi spontanega razbremenjevanja prizadetega predela pojavijo tudi kompenzacijske preobremenitve v rami, lopatici ali zapestju.

Pravočasno prepoznavanje simptomov golf komolca in strokovno vodeno zdravljenje sta ključna za uspešno okrevanje. Le tako bomo preprečili prehod v kronično fazo, ki je mnogo bolj zahtevna za zdravljenje in bistveno podaljša čas rehabilitacije.

Smo ogroženi vsi? Kateri so dejavniki tveganja za nastanek golf komolca?

Čeprav golf komolec lahko prizadene kogar koli, obstajajo določene skupine ljudi, pri katerih je tveganje znatno višje. Tako med glavne dejavnike tveganja sodijo poklici, pri katerih se pogosto izvajajo ponavljajoči se gibi; bolj ogroženi so, na primer, frizerji, kuharji, zobozdravniki, gradbeni delavci, pisarniški delavci ipd.

Prav tako se tveganje zvišuje pri nekaterih športnikih, ki pogosto izvajajo enolične gibe z rekviziti, med takšne športe sodijo tenis, badminton, plezanje, golf ipd. Med dejavnike tveganja uvrščamo tudi nepravilno tehniko vadbe, izpuščanje ogrevanja in raztezanja pred vadbo, mišična neravnovesja, starost med 30 in 50 let ter pretekle poškodbe komolca ali rame. Pomanjkanje počitka in regeneracije še dodatno poveča možnost za tovrstne težave.

Vzroki: od ponavljajočih se gibov do napačne ergonomije

Kot smo že pojasnili, se golf komolec razvije kot posledica čezmerne mehanske obremenitve mišično-tetivnega sistema komolca, a v ozadju pogosto tiči večplastna kombinacija dejavnikov, ki se med seboj seštevajo in dolgoročno vodijo v poškodbo.

Eden ključnih je slaba telesna pripravljenost in predvsem mišična neravnovesja med fleksorji in ekstenzorji zapestja ter oslabljena mišična moč ramenskega obroča. V takih primerih telo ob naporu prenese prevelik del sile na strukture komolca, ki so za to slabo prilagojene.

Pogosto je zanemarjena tudi vloga psihofizičnega stresa. Dolgotrajna napetost, nezavedno stiskanje mišic npr. ramenskega obroča, nepravilna drža in plitvo dihanje vplivajo na celotno telo, še posebej pa na stanje mišic, kar lahko še dodatno vodi v naprezanje in obremenitve tudi komolčnega predela.

Prav tako so razlogi za nastanek lahko neprimerni delovni pripomočki in neustrezno prilagojeno delovno okolje. Pomembno je razumeti, da golf komolec ni nujno posledica enega napačnega giba, temveč rezultat dolgotrajnega kopičenja več manjših nepravilnosti, ki jih je mogoče s pravočasno preventivo in ustrezno obravnavo učinkovito odpraviti.

Značilni simptomi golf komolca

Simptomi golf komolca se lahko kažejo različno, odvisno predvsem od tega, koliko je poškodba že napredovala, in od dnevnih obremenitev posameznika. Na začetku se pogosto pojavijo blage, občasne bolečine le pri specifičnih gibih, kot so odpiranje vrat, držanje skodelice ali rokovanje. Pozneje bolečina postane pogostejša in se lahko pojavi tudi v mirovanju, zlasti ponoči ali zjutraj ob prebujanju, ko je tkivo bolj občutljivo zaradi slabše prekrvavitve.

FOTO: Medicofit

Za številne posameznike je značilna tudi občutljivost na pritisk ob dotiku prizadetega dela. Prisoten je lahko občutek napetosti, zbadanja ali celo pekoče bolečine, ki se lahko razširi navzdol po notranji strani podlakti, včasih celo do zapestja ali prstov. Mnogi poročajo tudi o zmanjšani vzdržljivosti mišic podlakti.

Z napredovanjem težave lahko pride tudi do občutka togosti v komolčnem sklepu, zlasti ob začetku gibanja po daljšem mirovanju. Simptomi se praviloma poslabšajo pri enoličnih dejavnostih, ki vključujejo iztegovanje zapestja ali prijemanje, ter pri večjih naporih. Poleg bolečine in zmanjšane moči se lahko pojavi tudi občutek nestabilnosti v roki ali slabši nadzor nad finimi gibi, kar vpliva na natančnost pri delu in gibih.

Pomembno je poudariti, da intenzivnost simptomov ni vedno sorazmerna z obsegom poškodbe, zato je ključno, da vsako ponavljajoče se nelagodje ali bolečino strokovno ovrednoti izkušen fizioterapevt. To velja predvsem, kadar simptomi vztrajajo več kot 7 do 10 dni ali se postopno slabšajo. Takrat je priporočljivo, da posameznik čim prej poišče strokovno oceno in obravnavo, saj zgodnja intervencija prepreči zaplete in krajša čas okrevanja.

Konzervativno zdravljenje s fizioterapijo je prva izbira

Rehabilitacija golf komolca je proces, ki zahteva potrpežljivost, strokovno vodstvo in dosledno upoštevanje terapevtskih priporočil. Pri večini posameznikov se ob pravočasni in ciljani obravnavi stanje izboljša že v nekaj tednih, pri zahtevnejših primerih pa okrevanje traja do tri mesece ali več.

FOTO: Medicofit

V tem obdobju je nujno zmanjšati vsakodnevne obremenitve, ki so pripeljale do poškodbe, ter postopno okrepiti mišice podlakti in ramenskega obroča. Po začetnem okrevanju pa je pomemben tudi individualno prilagojen vadbeni program vaj, ki naj ga sestavi in vodi usposobljen fizioterapevt.

Napredna fizioterapija za zdravljenje golf komolca v kliniki Medicofit

Učinkovita rehabilitacija golf komolca se začne s temeljito diagnostiko. V kliniki Medicofit je prvi korak poglobljen fizioterapevtski pregled, ki vključuje testiranje mišične moči, obseg gibljivosti, nevrološko oceno in pregled gibalnih vzorcev. Sodobna oprema, ki jo uporabljajo, pa omogoča natančno analizo obremenitev v zapestju, komolcu in rami, s čimer strokovnjaki klinike prepoznajo specifična mišična neravnovesja, ki pogosto prispevajo k nastanku težave.

FOTO: Medicofit

Poleg telesne ocene se specialist fizioterapije posveti tudi analizi pacientovega življenjskega sloga; kakšno delo opravlja posameznik, katere gibe ponavlja, kako uporablja roko pri športnih ali drugih dejavnostih. To omogoča oblikovanje realne ocene in slike stanja, na podlagi katerih se sestavi prilagojen načrt terapije.

Po diagnostični oceni sladi obravnava za zmanjšanje vnetja in bolečine, in sicer s pomočjo sodobnih terapevtskih postopkov, kot so TECAR terapija, terapija z udarnimi valovi in visokoenergijska laserska terapija. Sledi faza, ko posameznik pod strokovnim vodstvom izvaja vaje za ciljno krepitev mišic podlakti in stabilizacijo celotnega zgornjega dela telesa. Pri tem se uporablja tudi senzomotorični trening, ki izboljša natančnost gibanja in zmanjšuje tveganje za ponovitve.

Ključna prednost pristopa Medicofit klinike je usklajeno sodelovanje fizioterapevtov, kineziologov in drugih strokovnjakov, ki skupaj spremljajo napredek in sproti prilagajajo terapijo. Takšen celostni, znanstveno utemeljeni model zdravljenja omogoča ne le odpravo simptomov, temveč tudi trajno izboljšanje funkcionalne zmogljivosti in zmanjšanje tveganja za ponovne poškodbe.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja golf komolca 30-letna Amanda, po poklicu frizerka, je obiskala kliniko Medicofit zaradi vse intenzivnejših bolečin na notranji strani desnega komolca, ki so se pojavile po obdobju večtedenskega intenzivnega dela. Bolečina se je stopnjevala pri uporabi frizerskih pripomočkov in obračanju zapestja, v mirovanju pa je bil prisoten občutek zategovanja. Klinični pregled je razkril povečano razdražljivost pripenjališča flektorne muskulature zapestja na medialni epikondil. Mišična moč je bila zmanjšana pri gibu pronacije kakor tudi pri upogibu zapestja proti uporu, ki je tudi reproduciral bolečino. Gibljivost komolca in zapestja je bila ohranjena. Klinična slika je jasno nakazovala na medialni epikondilitis. Na podlagi anamneze in klinične slike je bil zastavljen 15-tedenski program celostnega fizioterapevtskega zdravljenja, ki je v uvodni fazi zajemal uporabo najsodobnejših instrumentalnih postopkov za zmanjšanje bolečine ter pospešitev regenerativnih procesov prizadetega področja. Komplementarno so se izvajale specialne manualne tehnike za zmanjšanje prekomerne tenzije flektorne muskulature. V celotnem procesu zdravljenja je imela glavno vlogo individualno prilagojena terapevtska vadba, usmerjena v progresivno krepitev mišic ter izboljšanje obremenilne kapacitete zapestja in komolca. Ob koncu zdravljenja je gospa Amanda poročala o znatno izboljšanem stanju. Bolečina v komolcu je v popolnosti izzvenela, ponovno pa se je povrnil občutek moči, ki je omogočal opravljanje delovnih obveznosti brez omejitev.

FOTO: Medicofit

Kirurški poseg se izvede le v redkih primerih

Kirurški poseg pri golf komolcu ni običajna rešitev. Strokovnjaki se za operativno zdravljenje odločijo redko in le v primerih hudih, kroničnih bolečin, ki bolnika močno ovirajo pri vsakodnevnih opravilih, in če so pridružene trajne funkcionalne omejitve.

Operacija običajno vključuje odstranitev poškodovanega tkiva in sprostitev tetive z mesta prirastišča. Vendar pa več kot 90 odstotkov posameznikov s to težavo s pomočjo ustrezne zgodnje diagnostike in celostne fizioterapevtske obravnave okreva brez invazivnih posegov. Pravočasno ukrepanje tako ostaja najvarnejša in najučinkovitejša pot do ozdravitve.

