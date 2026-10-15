Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

S tem se je uvrstilo med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu. Med več kot 150.000 ocenjenimi podjetji je doseglo kar 89 od 100 možnih točk, dve več kot lani. Tako je še utrdilo svoj položaj med najvišje ocenjenimi podjetji na področju trajnosti. Priznanje potrjuje, da gresta skrb za boljši vsakdan in odgovorno ravnanje z roko v roki, v dobro ljudi, skupnosti in okolja.

Za vsakim gospodinjskim aparatom se skriva vrsta odločitev, ki jih potrošniki običajno ne opazijo. Od načina izdelave izdelkov in ravnanja z viri do izbire dobaviteljev, skrbi za zaposlene in odgovornega poslovanja. Prav ta področja ocenjuje EcoVadis, ena najbolj razširjenih svetovnih platform za ocenjevanje trajnostnega poslovanja. Njena metodologija ne obravnava zgolj izdelkov, temveč preverja tudi, kako je trajnost vključena v celotno poslovanje podjetja in njegovo vrednostno verigo.

Dosežek je še toliko pomembnejši, saj je Gorenje edini večji proizvajalec gospodinjskih aparatov na svetu, ki je že drugo leto zapored prejel najvišje platinasto priznanje EcoVadis.

FOTO: Gorenje GSI

»Uvrstitev med 1 odstotek najboljših podjetij na svetu je dosežek, na katerega smo ponosni, hkrati pa nam nalaga tudi odgovornost. Priznanje je rezultat dela, predanosti in sodelovanja naših ekip, ki trajnostne cilje uresničujejo v vsakdanji praksi. Želimo si, da bi bile odgovorne odločitve lažje tako za naše podjetje in partnerje kot tudi za vse, ki izbirajo naše izdelke. Priznanje nam daje potrditev, da smo na pravi poti,« je povedal Boštjan Pečnik, izvršni podpredsednik družbe Hisense Europe in prokurist podjetja Gorenje, d. o. o.

Potrošniki danes od proizvajalcev gospodinjskih aparatov pričakujejo vse več. Želijo si kakovostnih in vzdržljivih izdelkov, ki učinkovito izrabljajo vire in jim olajšajo vsakdanje življenje. Pričakujejo pa tudi, da podjetja, ki stojijo za temi izdelki, poslujejo odgovorno. Pri Gorenju verjamejo, da sta kakovost izdelkov in trajnostno poslovanje neločljivo povezana.

FOTO: Gorenje GSI

Gorenje že več kot 75 let soustvarja slovensko gospodarsko zgodbo in razvija gospodinjske aparate, ki ljudem lajšajo vsakdanje življenje. V tem času je podjetje povezalo bogato tradicijo z inovativnostjo in odgovornim odnosom do okolja. Prav poenostavljanje vsakdanjega življenja ostaja temelj njegovega poslanstva, ki danes vključuje tudi skrb za trajnostni razvoj. To pomeni razvijanje kakovostnih in vzdržljivih izdelkov, odgovorno ravnanje z viri in poslovanje s pozitivnim vplivom, ki presega meje doma.

Najvišje platinasto priznanje EcoVadis potrjuje dosežke Gorenja na področju trajnosti in njegovo zavezanost odgovornemu poslovanju tudi v prihodnje. Boljša prihodnost se namreč ne gradi z velikimi obljubami, temveč z vsakodnevnimi dejanji, doma, na delovnem mestu in v okolju, v katerem živimo.

Gorenje že desetletja združuje izkušnje, inovativnost in skrb za kakovostno življenje. Spoznajte njegovo ponudbo gospodinjskih aparatov, ki združujejo sodobno tehnologijo, kakovost in odgovoren odnos do okolja. Več o izdelkih in rešitvah za sodoben dom odkrijte na spletni strani www.gorenje.si.

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