Gorska koča, zasnovana kot poročno darilo

V nadaljevanju preberite:

Počitniška hiša v bližini Kranjske Gore naj bi bila zasnovana kot poročno darilo paru iz Zagreba, toda po pripovedovanju je zaradi vojne nista veliko uporabljala, med vojno naj bi v njej prebivali celo nemški vojaki. Po vojni je ostala v lasti iste družine do danes. Čeprav je spomeniško zaščitena le kot naselbinska, ne tudi kot stavbna dediščina, pa so arhitektka Maja Laurence in naročniki z obnovitvenimi deli do nje pristopali kot strogo spomeniško varstvo.

Prostori so po prenovi precej svetlejši, smrekov ladijski pod je bil zamenjan s temnim parketom, s čimer so vdahnili nekaj elegance, v pritlični del so vrnili stare obnovljene kose pohištva. V nadaljevanju preberite, kakšno umetnino je v osrednjem delu bivalnega prostora dobila ta gorska koča, pa tudi, zakaj je obnova stavbnega fonda več kot na mestu. Koliko ton odpadkov pridelamo že samo z rušenjem hiše, tlorisne velikosti 70 kvadratov.