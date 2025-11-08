Gorski bivaki: arhitektura v ekstremnih razmerah

V nadaljevanju preberite:

Naša največja pivovarna se v oglasnem spotu z legendarnim slovenskim alpinistom Vikijem Grošljem hvali s prvim bivakom iz več kot 117.000 recikliranih pločevink, ki so jih zbrali po slovenskih gorah. Za Akom v Martuljški skupini so ga postavili kot naslednika bivaka III iz leta 1946, ki mu je podoben tako oblikovno kot po velikosti. A po slovenskih gorah je najti tudi avtorske bivake slovenskih arhitektov.

Po besedah Mihe Kajzlja (Kajzelj arhitektura) je v naravi ključno prebrati, kaj vgraditi v arhitekturo, da se bo vključila naravo, bistveno je spoštovanje naravnih danosti, sil, ki so v gorah močnejše kot v dolini. »Ko sem snoval svoj prvi bivak na Kobariškem stolu, sem si zamišljal, kako bo z njim pozimi, ko piha veter s severne in hkrati južne strani in se ustvarijo snežni zameti. Zato sem ga v prerezu zasnoval tako, da povzema obliko zameta,« pravi. To ni edini, ki ga je zasnoval, pa tudi ne edini parameter, ki šteje pri njihovem snovanju, svoj vidik o tej tipologiji pa v nadaljevanju članka izpostavlja tudi arhitekta Špela Videčnik iz biroja Ofis arhitekti.