Gospodična Lieser gre na svetovno turnejo

Skoraj stoletje so ugibali o usodi ­portreta gospodične Lieser, zdaj pa je že v pričakovanju menjave lastnika. Tudi manjše dražbene hiše namreč ­uporabljajo trik velikih, kot sta Christie's in Sotheby's; ko se slika pojavi, lahko hitro pristane na dražbi in doseže vrtoglave vsote.

Tokrat je dražbena hiša dunajska Im Kinsky, v kateri upajo, da bodo za nedavno odkrito sliko, ki je delo osrednjega slikarja dunajske secesije Gustava Klimta, dosegli od 30 do 50 milijonov evrov.

Portret ene izmed mladenk iz družine Adolfa Lieserja, ki je bil z bratom Justusom med najbogatejšimi industrialci zadnjega obdobja Avstro-Ogrske, je bil nazadnje razstavljen leta 1925, odtlej pa poznavalcem Klimtovega dela znan zgolj po črno-beli fotografiji.

Gre za portret iz slikarjevega zadnjega ustvarjalnega obdobja, ki je veljal za izgubljenega, zdaj pa ga v drugi največji avstrijski dražbeni hiši – za Dorotheumom – predstavljajo s podatkom, da je bil od šestdesetih let prejšnjega stoletja v zasebni lasti avstrijskega državljana.