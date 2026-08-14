Gradbeniki med obnovo hiše našli zlato, vredno okoli 9 milijonov evrov

Gradbeniki, ki obnavljajo hišo v Belgiji, so v stenah kleti odkrili zlato, vredno okoli 9 milijonov evrov. Delavci so v začetku tedna naleteli na zlate palice in kovance, ko so v hiši v vzhodni Flandriji vrtali, da bi zamenjali kanalizacijske cevi, poročajo lokalni mediji.

Odkritje je sprožilo vprašanje, kdo bo lahko obdržal zaklad – zanj bi lahko zahtevali pravico tako gradbinci kot lokalna dobrodelna organizacija, ki je lastnica objekta. Po začetku preiskave je policija ljudi opozorila, naj ne prihajajo na gradbišče in iščejo dodatnega zaklada. Povedala je, da je bila hiša »obrnjena na glavo«, vse zlato pa so premestili na varno lokacijo, poroča BBC.

Gradbeniki, med katerimi je bil tudi 18-letnik, ki je opravljal počitniško delo, so zaklad odkrili med deli na temeljih stavbe. »Naša prva reakcija je bila pravzaprav nejevera in osuplost,« je za belgijsko javno radiotelevizijo VRT povedal študent Kobe. »Sprva sem mislil, da so to kovanci za en evro. Potem pa smo zagledali tudi zlati kepici podobno gmoto. Takrat smo ugotovili, da gre za nekaj veliko večjega,« je še dodal.

Kmalu zatem so o odkritju obvestili policijo in pojasnili, da ga nikakor niso nameravali obdržati zase.

»Kovancev in palic je toliko, da bi bilo to skoraj nemogoče, poleg tega pa bi bila to tatvina« je za VRT povedal vodja gradbišča Mario. Z njim se je strinjal Kobe, ki je pripomnil, da 9 milijonov evrov preprosto ne moreš skriti.

Nepremičnina je trenutno v lasti organizacije CAW Oost-Vlaanderen, ki v Dendermondu, flamski skupnosti s približno 47 tisoč prebivalci, zagotavlja socialno in drugo podporo ljudem.

Njen direktor Geert Hillaert je dejal, da sta bili njegova prva odziva »presenečenje in osuplost«. Dodal je, da upa, da bi zaklad nekoč lahko uporabili za podporo delu organizacije in zadovoljevanje »ogromnih potreb, s katerimi se vsak dan srečujemo«.

Lokalna policija je javnost pozvala, naj ne prihaja na gradbišče in poskuša poiskati zaklad. Policija, ki je svojo profilno fotografijo na Facebooku posodobila s podobo zlatega kovanca, je sporočila, da upa, da bo odkritje končalo »na pravem mestu« in spremenilo življenja ljudi.

Pravi lastnik ima po belgijski zakonodaji pet let časa, da zahteva izročitev zaklada, čeprav lokalni tožilec, ki je uvedel preiskavo, pravi, da za zdaj ni znano, kdo bi to lahko bil. Če se ne javi nihče pa civilno pravo določa, da se skriti zaklad na tuji nepremičnini razdeli med najditelja in lastnika nepremičnine.

To pa velja le, če se ne ugotovi, da je zaklad povezan s kaznivim dejanjem. Gradbinci in dobrodelna organizacija bodo zdaj morda morali čakati do 1.823 dni, da se pojavi lastnik. Če se nihče ne oglasi in uspešno ne zahteva zaklada, bo v tem primeru molčanje zares vredno zlata.