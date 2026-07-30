Gradite hišo? Ta digitalna orodja lahko preprečijo drage napake

Gradnja hiše zahteva nešteto odločitev, pri katerih lahko že manjša napaka povzroči zamude in občutne dodatne stroške. Sodobna digitalna orodja omogočajo preverjanje umestitve objekta na parcelo, izdelavo 3D-vizualizacij in tlorisov, natančnejše načrtovanje materialov ter pregled nad stroški in potekom del. Pri usklajevanju projektantov in izvajalcev vse pomembnejšo vlogo prevzema BIM, umetna inteligenca pa pomaga pri analizah, dokumentaciji in iskanju rešitev. Kljub temu strokovnjakov še ne more nadomestiti.

V celotnem članku na deloindom.si preverite, katera digitalna orodja so uporabna v posamezni fazi gradnje, kako lahko zmanjšajo tveganje za podražitve in kje se investitorji pri načrtovanju hiše najpogosteje zmotijo.