Fotografija lesene skulpture pristala med 50 najboljšimi Reutersovimi posnetki leti

Fotografija ogromnega lesenega kipaje bila izbrana med najboljših 50 Reutersovih »čudaških« posnetkov leta 2019 . Ne gre seveda za to, da bi bila sama fotografija čudaška, pač pa so takšni motivi, ki jih najboljši fotografi ujamejo, Reuters pa jih potem uvrsti v kategorijo zanimivih in posebnih posnetkov, ki so zaznamovali tekoče leto.Posnetek lesene skulpture je 5. julija letos naredil slovenski fotografMelaniin kip je poleti razvnel ne le slovensko javnost, pač pa malodane ves svet. Ogromna skulptura je delo rokodelca in kiparja z motorno žago, znanega pod imenom Maxi. Skulpturo prve dame ZDA so v začetku julija odkrili v bližini Sevnice , in sicer v okviru razstave Ta Eho ameriškega avtorja Skulptura sicer ni ravno navdušila domače oziroma svetovne javnosti , zaradi naivnega sloga so kritiki na družbenih omrežjih kip označili celo za »strašilo, izrezljano z motorko«.