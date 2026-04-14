Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

Medtem ko Péter Magyar obljublja novo dobo za Madžarsko, se je v ospredje znova vrnila zgodba o njegovi ločitvi od nekdanje pravosodne ministrice Judit Varga, s katero imata tri sinove. Magyar in Varga sta bila poročena od leta 2006 do 2023. Varga je imela uspešno kariero kot pravnica in državna sekretarka za evropske zadeve, med letoma 2019 in 2023 pa je bila madžarska ministrica za pravosodje ter tesna zaveznica premiera Viktorja Orbána in je veljala celo za njegovo morebitno naslednico.

Veljala sta za močan par znotraj madžarske elite – Magyar je zaradi njene kariere v Bruslju opustil pravniško pot in nekaj časa ostal doma z otroki –, vendar sta se po več poskusih razhoda in ponovne sprave dokončno ločila marca 2023. Po njegovih besedah je bil razhod posledica političnih nesoglasij.

A napetosti med zakoncema so se stopnjevale. Januarja 2023 je Magyar na skrivaj posnel (in kasneje objavil) pogovor, v katerem je Varga govorila o domnevnem vmešavanju vladnih uradnikov v korupcijski primer. Pred začetkom snemanja je po lastnih navedbah svetoval ženi, naj odstopi, vendar je zavrnila to možnost, češ da gre za mafijo, iz katere ni mogoče kar izstopiti.

Afera s pomilostitvijo moškega, ki je pomagal prikrivati spolne zlorab otrok, pa se je ponovno sprevrgla v spopad nekdanjih zakoncev. Afera je odnesla obe podpisnici pomilostitve. Katalin Novak je odstopila s položaja predsednice države, Judit Varga, takrat že nekdanja žena, pa napovedala umik iz politike.

Proti sistemu od znotraj

Tako rekoč sočasno je Magyar sporočil, da odstopa s položajev v dveh državnih podjetjih. V intervjuju za priljubljeni madžarski youtube kanal Partizán se je javno odcepil od Fidesza in Orbánovo vlado obtožil sistemske korupcije ter delovanja v interesu ozkega kroga političnih in gospodarskih elit.

Intervju je hitro postal viralen in Magyarja čez noč iz relativnega neznanca spremenil v nacionalno politično osebnost. V naslednjih tednih je stopnjeval kritiko vlade in začel organizirati javne proteste. S tem je postal eden najvidnejših nekdanjih pripadnikov oblasti, ki je javno nastopil proti sistemu od znotraj.

Varga ga je kasneje obtožila fizičnega in verbalnega nasilja, med drugim da jo je ob neki priložnosti zaklenil v sobo. Magyar je obtožbe zanikal in jih označil za politično motivirane. Sodišče o zadevi še ni odločilo.

Madžarski provladni politiki in mediji so ga ostro kritizirali zaradi snemanja zasebnih pogovorov, mnogi pa so izrazili podporo Vargi. Ta je lani na vprašanje o morebitni vrnitvi v javno življenje odgovorila odločno: »Ne želim kandidirati, če je v igri nekdo z imenom Péter Magyar.« Po zmagi nekdanjega soproga na parlamentarnih volitvah pa se, kot kaže, ni oglasila.