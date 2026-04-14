    Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

    On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
    Nekdanja soproga Pétra Magyara Judit Varga je bila tesna zaveznica premiera Viktorja Orbána in je veljala celo za njegovo morebitno naslednico. FOTO: Posnetek zaslona
    Nekdanja soproga Pétra Magyara Judit Varga je bila tesna zaveznica premiera Viktorja Orbána in je veljala celo za njegovo morebitno naslednico. FOTO: Posnetek zaslona
    T. J.
    14. 4. 2026 | 12:00
    Medtem ko Péter Magyar obljublja novo dobo za Madžarsko, se je v ospredje znova vrnila zgodba o njegovi ločitvi od nekdanje pravosodne ministrice Judit Varga, s katero imata tri sinove. Magyar in Varga sta bila poročena od leta 2006 do 2023. Varga je imela uspešno kariero kot pravnica in državna sekretarka za evropske zadeve, med letoma 2019 in 2023 pa je bila madžarska ministrica za pravosodje ter tesna zaveznica premiera Viktorja Orbána in je veljala celo za njegovo morebitno naslednico.

    Veljala sta za močan par znotraj madžarske elite – Magyar je zaradi njene kariere v Bruslju opustil pravniško pot in nekaj časa ostal doma z otroki –, vendar sta se po več poskusih razhoda in ponovne sprave dokončno ločila marca 2023. Po njegovih besedah je bil razhod posledica političnih nesoglasij.

    A napetosti med zakoncema so se stopnjevale. Januarja 2023 je Magyar na skrivaj posnel (in kasneje objavil) pogovor, v katerem je Varga govorila o domnevnem vmešavanju vladnih uradnikov v korupcijski primer. Pred začetkom snemanja je po lastnih navedbah svetoval ženi, naj odstopi, vendar je zavrnila to možnost, češ da gre za mafijo, iz katere ni mogoče kar izstopiti.

    Afera s pomilostitvijo moškega, ki je pomagal prikrivati spolne zlorab otrok, pa se je ponovno sprevrgla v spopad nekdanjih zakoncev. Afera je odnesla obe podpisnici pomilostitve. Katalin Novak je odstopila s položaja predsednice države, Judit Varga, takrat že nekdanja žena, pa napovedala umik iz politike.

    Proti sistemu od znotraj

    Tako rekoč sočasno je Magyar sporočil, da odstopa s položajev v dveh državnih podjetjih. V intervjuju za priljubljeni madžarski youtube kanal Partizán se je javno odcepil od Fidesza in Orbánovo vlado obtožil sistemske korupcije ter delovanja v interesu ozkega kroga političnih in gospodarskih elit.

    Intervju je hitro postal viralen in Magyarja čez noč iz relativnega neznanca spremenil v nacionalno politično osebnost. V naslednjih tednih je stopnjeval kritiko vlade in začel organizirati javne proteste. S tem je postal eden najvidnejših nekdanjih pripadnikov oblasti, ki je javno nastopil proti sistemu od znotraj.

    Varga ga je kasneje obtožila fizičnega in verbalnega nasilja, med drugim da jo je ob neki priložnosti zaklenil v sobo. Magyar je obtožbe zanikal in jih označil za politično motivirane. Sodišče o zadevi še ni odločilo.

    Madžarski provladni politiki in mediji so ga ostro kritizirali zaradi snemanja zasebnih pogovorov, mnogi pa so izrazili podporo Vargi. Ta je lani na vprašanje o morebitni vrnitvi v javno življenje odgovorila odločno: »Ne želim kandidirati, če je v igri nekdo z imenom Péter Magyar.« Po zmagi nekdanjega soproga na parlamentarnih volitvah pa se, kot kaže, ni oglasila.

    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

    Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
    13. 4. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović: Še dan pred petkom sem bil za Svobodo največji kralj

    Novoizvoljeni predsednik državnega zbora se je odzval na trditve Mateja Graha, da je za položaj lobiral pri stranki Roberta Goloba.
    14. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    Zasebniki

    Ustavno sodišče: Z zdravniškimi koncesijami se ne sme trgovati

    Ustavno sodišče je v delni sodbi odločilo, da večina spornih določb zdravstvenega zakona še vedno velja.
    14. 4. 2026 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    So morali nekateri poslanci dokazovati enotnost z označenimi glasovnicami?

    Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem, šest s piko ob glasu za, štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice.
    14. 4. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Slovenska reprezentantka se seli v Dallas

    Pred Jessico Shepard je najprej finale italijanskega košarkarskega prvenstva, nato pa selitev k moštvu Dallas Wings.
    14. 4. 2026 | 12:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (14. 4.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 14. 4. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugo
    Matej Šebeniko kandidatskem turnirju v šahu

    Sindarov z eno nogo že v cilju

    Pred tekmovalci šahovskega kandidatskega turnirja na Cipru je zanimiva končnica.
    14. 4. 2026 | 12:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več

