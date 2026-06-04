Gremo na morje: od modne muhe aristokratov do sindikalnih počitnic

Razstava v Mestnem muzeju Ljubljana skozi slike, fotografije in predmete razkriva zgodovino dopustovanja ob obali. Odprta bo do 20. septembra.

Črno-bele fotografije družin, katerih člani v kopalkah sedijo na brisačah in mežikajoč zrejo v objektiv, napihljive blazine bistveno bolj obvladljivih razsežnosti kakor današnje, ljudje, ki kosijo pred prikolicami z napisi podjetij ... To so drobci, ki še vedno ustvarjajo prispodobo tipičnega poletnega dopusta, ki ga je največkrat napovedal vzklik: Gremo na morje! Razstavo s tem naslovom so ta teden odprli v Mestnem muzeju Ljubljana. Tema poletnih počitnic morda res ni najbolj tipična za mestni muzej, se strinja Barbara Savenc, ki je razstavo zasnovala skupaj s kolegico Ano Pokrajac Iskra, a tudi ti predmeti so del njihove zbirke in pomemben pričevalec življenja meščanov. Barbara Savenc FOTO: Blaž Gutman/MGML Avtorici, sicer umetnostni zgodovinarki, so k razmišljanju o času počitnic ...