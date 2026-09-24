Grki Britancem: Vrnite nam naše skulpture!

V Britanskem muzeju je od septembra letos do julija prihodnje leto na ogled znamenita tapiserija iz Bayeuxa, ki se je prvič po tisoč letih vrnila na britanska tla. Dogodek ima zato tudi pomembno politično in zgodovinsko vrednost. Tapiserijo bodo potem vrnili v Francijo, je pa priložnost znova obudila razprave o vrnitvi partenonskih skulptur v Grčijo. Novi britanski premier Andy Burnham naj bi bil vrnitvi celo naklonjen in naj bi vzbujal neko upanje, vendar je pred kratkim dejal, da je to v pristojnosti Britanskega muzeja. Temu sicer akt iz leta 1963 prepoveduje možnost trajnega odstranjevanja predmetov iz zbirke. Je pa direktor Britanskega muzeja Nicholas Cullinan za Financial Times dejal, da bi francoska desetmesečna posoja tapiserije iz Bayeuxa lahko bila zgled uspešnega mednarodnega ...