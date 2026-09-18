Grof, ki kralju vrača udarec

Čeprav fraza never complain, never explain (nikoli se ne pritožuj, nikoli ne pojasnjuj) velja za neuradno pravilo britanskega dvora, člani kraljeve družine se namreč ne spuščajo v javne polemike, ne odgovarjajo na kritike in ne pojasnjujejo svojih odločitev, pa se je tokrat Buckinghamska palača nenavadno hitro odzvala na navedbe iz nove knjige Charlesa Spencerja o princesi Diani. »Njegovo veličanstvo se zaveda, da lahko bolečina zaradi izgube sorojenca zamegli presojo, vpliva na ocenjevanje dogodkov na načine, ki jih drugi ne prepoznajo, tudi mnogo let po takšni izgubi,« piše v izjavi tiskovnega predstavnika, pred dnevi posredovani medijem. Kmalu jo bomo pozabili Charles Spencer v knjigi Labodji spev: Diana, moja sestra (Swan Song: Diana, My Sister) namreč opisuje spor s takrat še princem ...