Ponesrečen pristanek: Letalo dvakrat z repom udarilo v tla (VIDEO)

Na spletu se je razširil posnetek ponesrečenega pristanka potniškega letala British Airways na londonskem letališču Heathrow. Potnikom na njem nedvomno ni bilo lahko.

Letalo je priletelo iz Amsterdama, pristanek je posnela kamera na letališču. Na posnetku, ki ga je na youtubu objavil Big Jet TV, je videti, kot da je rep letala med poskusom pristanka dvakrat zadel stezo. Pilota sta zatem prekinila pristajanje in izvedla tako imenovani postopek ponovnega vzpenjanja ter se pripravila na nov pristanek.

Britanski Sun je poročal, da je bilo v letalu slišati krike potnikov, potnike na sedežih naj bi tudi sunkovito vrglo naprej.