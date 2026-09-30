Grški jogurt velja za zdravo izbiro, a med izdelki so velike razlike

Na prvi pogled sta si skoraj enaka: bela, gosta, kremasta in na embalaži pogosto opremljena z zelo podobnimi napisi. Toda grški jogurt in jogurt grškega tipa nista nujno enak izdelek – razlikujeta se lahko tako po načinu izdelave kot po hranilni sestavi.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave je primerjal 31 grških jogurtov in jogurtov grškega tipa, ki jih najdemo v slovenskih trgovinah. Rezultati pokažejo precejšnje razlike: med pregledanimi izdelki so bili takšni z manj kot tremi grami beljakovin na 100 gramov in tudi takšni z več kot desetimi, zelo različen pa je bil tudi delež maščob. Le dva od 31 izdelkov sta prejela oceno zelo dobro.

Kaj torej pomeni napis »grški jogurt«, zakaj gosta tekstura še ne zagotavlja visoke vsebnosti beljakovin in na kateri podatek na embalaži je smiselno pogledati pred nakupom?

Več o razlikah med grškim jogurtom in jogurtom grškega tipa ter o tem, kako med številnimi lončki izbrati pravega zase, preberite na Odprti kuhinji.