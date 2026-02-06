Sanjski grški otok vabi mlade, a izpolniti je treba nekaj pogojev

Države po svetu se soočajo z odseljevanjem, ki povzroča demografski upad, staranje prebivalstva in selitev v urbana središča, s čimer se praznijo vasi in mesta. Število prebivalcev na podeželju v številnih evropskih državah vsako leto upada, skupnosti pa izgubljajo vitalnost in energijo.

Odseljevanje je postalo družbeni, kulturni in gospodarski izziv. Prazne vasi pomenijo zaprtje šol, lokalnih trgovin in drugih dejavnosti, še bolj pa povečajo pritisk na demografsko neravnovesje v državi. Strokovnjaki menijo, da se je demografska kriza poslabšala zaradi gospodarskih pretresov in kriz, po katerih so mladi vse bolj iskali priložnosti v večjih mestih ali tujini.

Države so zato začele pozivati k selitvi ljudi na manj poseljena območja. Toskana v Italiji tako ponuja ljudem do 32.000 evrov za selitev v oddaljena in zapuščena mesta ter vasi z željo, da ponovno obnovijo lokalno skupnost. Podoben program selitve ponuja tudi manj znana, a sanjska destinacija – grški otok Antikitera. Otok med Kreto in Peloponezom je tipična Grčija, a z vzdušjem majhnega, prijetnega mesta. Antikitera ima trenutno le 24 stalnih prebivalcev, poleti pa se to število poveča na 40, poroča Jutarnji list.

Pobuda je namenjena oživitvi skupnosti, ki se je v zadnjih desetletjih močno skrčila. Fotografija je simbolična. FOTO: Blaž Samec

Otok je prekrit s hribi, peščenimi plažami in jamami, ki čakajo, da jih kdo razišče. Tudi v turistični sezoni množic ni videti, zrak je čist, vreme pa je večino leta milo in prijetno. Življenje je tam počasnejše in brez stresa, ki pogosto spremlja urbano okolje.

Kaj ponuja program?

Pobudo za brezplačne hiše je dala Grška pravoslavna cerkev na otoku. Program pa je namenjen zelo omejenemu številu ljudi in vključuje stroga merila. Jutarnji list navaja, da je možnost prejeti brezplačno hišo odprta petim družinam, od katerih mora vsaka imeti vsaj štiri otroke.

Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo posebna znanja, kot so peka, ribolov in druge uporabne veščine. Tistim, ki se odločijo za selitev, ponujajo brezplačno nastanitev, hrano in mesečno finančno podporo. V prvih treh letih po prihodu lahko priseljenci prejmejo 500 evrov mesečno, kar skupaj znaša 18.000 evrov.

Kljub finančni spodbudi in prelepi naravi otok Antikitera prinaša tudi določene izzive, značilne za izolirane otoke. Otežen je dostop do zdravstvenih ustanov, izobraževanja in kulturnih vsebin, težje pa je tam najti tudi nove poslovne priložnosti. Otok je povezan s trajektno linijo, potovanje pa traja približno dve uri. Ima tudi majhno letališče z občasnimi leti v Atene, kar pomeni, da izoliranost ni tako velika, je pa dostop do nekaterih storitev omejen in nezanesljiv.

Zneski spodbud niso visoki, če jih gledamo kot samostojen finančni projekt; njihov pomen se skriva v simboliki in strategiji. Demografska revitalizacija ni zgolj birokratski izraz, temveč resnična priložnost za tiste, ki želijo napisati novo življenjsko zgodbo. To zdaj lahko storite stran od mestnega vrveža in zaživite med hribi, polji, morjem in tišino.

Tovrstni programi običajno vključujejo tudi druge ugodnosti, kot je dostop do zelišč, lokalne infrastrukture in olajšanje pogojev za razvoj malih podjetij. Cilj ni le privabiti novih prebivalcev, temveč zgraditi trajnostne skupnosti, ki bodo živele in rasle dolgoročno.