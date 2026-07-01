Guardian pohodniško pot v slovenskih Alpah razglasil za eno najboljših v Evropi

Britanski medij Guardian je pešpot po Posočju umestil med šest najlepših evropskih pohodniških poti, ki jih bralcem priporočajo za letošnje poletje.

Pohodniška pot Alpe Adria, ki se razteza na kar 720 kilometrih od vznožja Velikega Kleka, najvišje avstrijske gore, do obale Jadrana, traja celo poletje. »Če nimate časa za celotno pot, se odpravite na enotedenski izlet v Julijske Alpe v Sloveniji. So slikovito spektakularne in cenejše od, recimo, Švice ali Francije, a so poleti še vedno mirnejše od drugih regij,« so zapisali.

Pot vodi čez Vršič. FOTO: Dejan Javornik

Posebej priporočajo odsek pohodniške poti, ki poteka v Sloveniji in se konča v Italiji. »Na odseku od letovišča Kranjska Gora do Čedada, čez mejo v Italiji, je najti vse, od visokih vrhov in prelazov Triglavskega narodnega parka, smaragdne reke Soče ter gorskih vasi do soške fronte, kjer sta se v prvi svetovni vojni spopadli italijanska in avstro-ogrska vojska,« so opisali pot.

Odsek, ki ga priporočajo, je 130 kilometrov dolg, šestdnevni pohod, »a je vreden truda, saj je eden najlepših razgledov prihranjen za konec: zadnji vzpon čez gorski greben Kolovrat ponuja panoramo, ki zajema tako alpske vrhove kot Jadransko morje,« so navdušeni pri Guardianu.

Zadnji vzpon čez gorski greben Kolovrat ponuja panoramo, ki zajema tako alpske vrhove kot Jadransko morje. FOTO: Mitja Felc

Poleg pohoda po Posočju Guardian izpostavlja še pohod po Bernskih Alpah v regiji Jungfrau, obalno pot po Portugalski in Španiji, pot ob reki Lech v Avstriji in Nemčiji, pohod po polotoku Beara na jugozahodu Irske in Kuststigen ob obali Švedske.