Guernica: spor Madrida in Baskije zaradi selitve Picassove slike

Guernica, najslavnejša slika Pabla Picassa, ki jo hrani muzej Reina Sofía v Madridu že od leta 1992, je že večkrat zavrnil prošnje, da se slika premesti v Baskijo. Zaradi zadnje zahteve sta si Isabel Díaz Ayuso, konservativna predsednica Madrida, in Aitor Esteban, vodja baskovske nacionalistične stranke, izmenjala žalitve, pri čemer sta drug drugega obtožila, da sta »provincialca«.

Kot piše El País, baskovska vlada želi, da bi bila slika obešena v Guggenheimu v Bilbau od 1. oktobra do 30. junija v spomin na 90. obletnico bombardiranja Guernice. Baskovski predsednik Imanol Pradales je vprašal: »Ali ima španska vlada pogum, da preseli Guernico? Franca so potegnili iz grobnice in niso sposobni preseliti slike iz Madrida v Euskadi [baskijsko regijo]? Žoga je na njihovi strani.«

Picassova črno-bela mojstrovina prikazuje bombardiranje Guernice med špansko državljansko vojno. Vasico so nacisti bombardirali 26. aprila 1937 v znak podpore generalu Francu. Ubitih je bilo 1800 civilistov.

Slabo stanje platna

Picasso (1881—1973) je sliko naslikal po naročilu španske vlade in razstavljena je bila na pariški mednarodni razstavi leta 1937. Po tem je potovala po Evropi in ZDA, in ker je Picasso med Francovo diktaturo nasprotoval njeni vrnitvi v Španijo, je bila dolga leta razstavljena v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku, in sicer do leta 1981, ko so jo poslali v Španijo. Najprej v madridski Prado, od leta 1992 je na ogled v Muzeju moderne umetnosti Reina Sofía.

Pradales je osrednjo špansko vlado, ki jo vodi Pedro Sánchez, zaprosil, naj ikonično sliko devet mesecev razstavi v muzeju Guggenheim v Bilbau kot gesto zgodovinskega spomina in »simbolne odškodnine« baskovskemu ljudstvu ob 90. obletnici bombardiranja. Kadar koli so baskovske oblasti v preteklosti zahtevale umetniško delo, so naletele na zavrnitev španskega ministrstva za kulturo, ki je prenosu nasprotovalo zaradi slabega stanja platna.

Guernica je namreč dolga skoraj osem metrov, skupaj s transportno konstrukcijo tehta več kot 500 kilogramov in Madrida ni zapustila vse od leta 1981. Po mnenju strokovnjakov ne bi prenesla novega potovanja.