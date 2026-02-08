Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja tri pomene besede guverner. Razlikujejo se po okolju uporabe.

Prva dva pomena sta opremljena s pojasnilom, ki nanašanje besede umešča v tuje okolje: 1. v nekaterih zveznih državah 'kdor ima najvišjo izvršilno oblast v posamezni zvezni državi' ter 2. v nekaterih državah 'kdor ima najvišjo izvršilno oblast v kaki koloniji ali pokrajini'.

Tretji pomen, 'predstojnik emisijske ali osrednje državne banke, ki nadzira delovanje drugih bank v državi, skupnosti držav', se udejanja tudi v slovenskem okolju. Skupni pomen lahko izrazimo z besedo vodja

Beseda guverner v slovarjih na portalu Fran.

Beseda guverner je, če povzamemo po Slovenskem etimološkem slovarju, »izpeljana iz frc. gouverner 'vladati, upravljati' in 'voditi, krmariti', ta glagol pa se je razvil iz lat. gubernāre 'krmariti, upravljati, vladati', kar je izposojeno iz gr. kybernáō 'krmarim'«.

Slovar poleg besed guverner in guvernerka navaja še besedi guvernanta in gubernator, na kateri ob besedi guverner verjetno hitro pomislimo, za večje presenečenje pa poskrbi beseda kibernetika, ki izvira iz iste grške osnove. Ta veda, ki raziskuje podobnost med delovanjem strojev in živo naravo, je dobila v dobi umetne inteligence nove raziskovalne razsežnosti.

Guvernanta kot pojem sodi bolj v preteklost in jo je guvernerka po pogostnosti v besedilih že dohitela. Vprašamo se lahko, ali bo v prihodnosti umetna inteligenca pogosteje opravljala vlogo guvernante ali guvernerke in kaj od tega bi bilo bolj distopično.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: dr. Matej Meterc.