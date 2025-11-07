Odkrili neprecenljive dragulje Habsburžanov, stoletje so veljali za izgubljene

Več kot stoletje je prevladovalo prepričanje, da so bili ukradeni ali rarezani oziroma pretopljeni, sedaj se je izkazalo, da bo potrebno njihovo zgodovino napisati znova. Namreč zgodovino nekaterih dragocenih habsburških draguljev, vljučno z legendarnim 137-karatnim Florentinskim diamantom, ki ga niso občudovali le zaradi njegove hruškaste oblike in rumene barve, temveč tudi zaradi slavne zgodovine.

Najlepši diamant, ki je kdaj prišel iz Azije

Preden je prišel k cesarici Mariji Tereziji in bil vstavljen v habsburške kronske dragulje v Hofburgu na Dunaju, je namreč pripadal Medičejcem. Mnogim je veljal za najlepši diamant, ki je kdaj v Evropo prišel iz Azije. Gre za nakit, ki je med drugim krasil tudi legendarno cesarico Sissi.

Novica o teh izgubljenih draguljih, ki so se nekoč lesketali na kronanih glavah, ki so se jim klanjali tudi Slovenci, prihaja nekaj manj kot tri tedne po kraji francoskih kronskih draguljev v Louvru, ki je osupnila svet. Četudi so tedaj tatovi najslavnejši francoski kronski diamant Regent pustili pri miru.

Že dolgo so menili, da je ta del nekdanje habsburške zakladnice izgubljen, zlato pretopljeno, diamanti preprodani, Florentinski diamant pa razrezan na manjše dele, a temu ni tako. Na morebiten razrez so kazali tudi spomini nekega švicarskega trgovca, objavljeni leta 1966, ki je trdil, da se je ta zgodil.

Dolga pot od Dunaja do Kanade

Izkazalo se je, da so dragulji varno shranjeni v sefu v Kanadi. Novico je razkril nemški Spiegel, ki je objavil pogovor s Karlom von Habsburgom, vnukom zadnjega avstrijskega cesarja Karla I. in danes vodjo družine. Prav njegov ded, je, ko je zaznal neizbežen zaton cesarstva, dragocenosti, ki so si jih Habsburžani lastili stoletja, iz Hofburga poslal v Švico.

Skupaj z najslavnejšim diamantom so bili med temi dragocenostmi tudi krona Sissi, ura iz smaragdov, ki jo je Marija Terezija podarila hčerki Mariji Antoneti, in mnogi drugi predmeti neprecenljive vrednosti. Leta 1921 so se sledi za njimi izgubile.

Nekateri Habsburžani so postali v 30. letih kot nasprotniki nacizma tarča Hitlerja. Otto von Habsburg, najstarejši sin zadnjega avstrijskega cesarja, je bil znan po protinacistični in protikomunistični usmeritvi. Čeprav ni imel politične moči, je bil nasprotnik nacističnega režima.

Odločilna želja zadnje ecsarice

Sledila je selitev v Francijo, zatem Španijo in ZDA. Po stoletju legend in ugibanj cesarski zaklad znova prihaja na dan. Karel je Spieglu povedal, da je tudi sam za te dragulje izvedel šele pred tremi leti, dodal pa, da v zakladnici manjka krona Sissi. Da se o draguljih ves ta čas ni vedelo ničesar, razlagajo z željo zadnje carice Zite, po kateri naj bi njihova skrivnost o ostala nedotaknjena vsaj sto let po smrti njenega moža. Torej do leta 2022.

Morda bodo dragulji javnosti dostopni na razstavi, najprej v Kanadi, seveda pa odkritje odpira tudi vprašanje morebitne restitucije Avstriji, saj je premoženje Habsburžanov prevzela republika Avstrija. A nekateri strokovnjaki trdijo, da je potrebno zaklad obravnavati kot zasebno lastnino Habsburžanov.