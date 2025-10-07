Halid Bešlić je zadnjo skladbo posvetil svoji ženi Sejdi

Sredi dneva je po kratki, a težki bolezni umrl glas Balkana, eden najbolj priljubljenih pevcev narodne glasbe iz Bosne in Hercegovine, Halid Bešlić (71). Na glasbeni sceni je bil več kot štiri desetletja, za njim pa so ostale uspešnice, kot so Miljacka, Romanija, Prvi poljubac, Neću, neću dijamante, Taman je, U meni jesen je, Ja bez tebe ne mogu da živim.

Bešlić je bil konec avgusta hospitaliziran v Kliničnem centru v Sarajevu, kjer pa je bil z nefrološkega oddelka premeščen na onkologijo. Bosanski mediji poudarjajo, da je v svoji bogati karieri ostal simbol iskrene čustvenosti, ljudske duše in glasbene pristnosti, pa tudi preprostosti in skromnosti.

Halid Bešlić je bil rojen 20. novembra 1953 v Knežini pri Sokolcu, profesionalno glasbeno kariero je začel leta 1979, ko je posnel svoj prvi singel Grešnica. Leta 1984 je izdal album Dijamanti, ki velja za ključno prelomnico v njegovi karieri, osvojil je občinstvo po vsej nekdanji Jugoslaviji, da je morala založba Diskoton delati v treh izmenah, da je dostavila vsa naročila. Njegova pesem Ljiljani z istoimenskega albuma iz leta 1991 je postala neuradna himna domoljubov, ki branijo svojo državo. Leta 1998 je presenetil z uspešnico Jesen u meni, priredbo Parnega Valjka, in obrnil svoj zvok k pop-folk izrazu. Leta 2003 se je zgodil Poljubac..., ena njegovih največjih uspešnic. Skupno je posnel več kot 20 albumov in skoraj 200 pesmi.

Ena najtežjih prelomnic v njegovem življenju se je zgodila leta 2009, ko je bil v bližini Sarajeva udeležen v hudi prometni nesreči. Okrevanje je bilo dolgo in naporno, v nesreči je izgubil desno oko, a kljub poškodbi in dolgi rehabilitaciji se je vrnil h glasbi. V celotni regiji se ga spominjajo tudi po humanitarnem delu, posebej med vojno v Bosni in Hercegovini v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je aktivno sodeloval v humanitarnih akcijah in organiziral več sto humanitarnih koncertov po vsej zahodni Evropi.

Čeprav je bil izjemno priljubljen, je bil družinski človek. Z ženo Sejdo je bil poročen več kot 40 let, v zakonu se jima je rodil sin Dino. V isti bolnišnici, kjer je umrl Halid Bešlić, se še vedno zdravi tudi Sejda

Le nekaj tednov pred njegovo smrtjo je bila objavljena pesem, ki jo je posvetil svoji ženi. V njej poje: »Še vedno si tako mlada kot nekoč, Sejda. Še vedno si tako lepa kot tisti dan, ko si mi dala svoje srce.«