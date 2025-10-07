  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Halid Bešlić je zadnjo skladbo posvetil svoji ženi Sejdi

    Na glasbeni sceni je bil več kot štiri desetletja, za njim so ostale uspešnice Miljacka, Romanija, Prvi poljubac, Neću, neću dijamante ...
    Halid Bešlić je imel poslušalce od Vardara pa vse do Triglava. FOTO:  Facebook
    Galerija
    Halid Bešlić je imel poslušalce od Vardara pa vse do Triglava. FOTO:  Facebook
    T. J.
    7. 10. 2025 | 16:00
    7. 10. 2025 | 17:02
    3:15
    A+A-

    Sredi dneva je po kratki, a težki bolezni umrl glas Balkana, eden najbolj priljubljenih pevcev narodne glasbe iz Bosne in Hercegovine, Halid Bešlić (71). Na glasbeni sceni je bil več kot štiri desetletja, za njim pa so ostale uspešnice, kot so Miljacka, Romanija, Prvi poljubac, Neću, neću dijamante, Taman je, U meni jesen je, Ja bez tebe ne mogu da živim.

    Bešlić je bil konec avgusta hospitaliziran v Kliničnem centru v Sarajevu, kjer pa je bil z nefrološkega oddelka premeščen na onkologijo. Bosanski mediji poudarjajo, da je v svoji bogati karieri ostal simbol iskrene čustvenosti, ljudske duše in glasbene pristnosti, pa tudi preprostosti in skromnosti.

    Halid Bešlić je bil rojen 20. novembra 1953 v Knežini pri Sokolcu, profesionalno glasbeno kariero je začel leta 1979, ko je posnel svoj prvi singel Grešnica. Leta 1984 je izdal album Dijamanti, ki velja za ključno prelomnico v njegovi karieri, osvojil je  občinstvo po vsej nekdanji Jugoslaviji, da je morala založba Diskoton delati v treh izmenah, da je dostavila vsa naročila. Njegova pesem Ljiljani z istoimenskega albuma iz leta 1991 je postala neuradna himna domoljubov, ki branijo svojo državo. Leta 1998 je presenetil z uspešnico Jesen u meni, priredbo Parnega Valjka, in obrnil svoj zvok k pop-folk izrazu. Leta 2003 se je zgodil Poljubac..., ena njegovih največjih uspešnic. Skupno je posnel več kot 20 albumov in skoraj 200 pesmi.

    Ena najtežjih prelomnic v njegovem življenju se je zgodila leta 2009, ko je bil v bližini Sarajeva udeležen v hudi prometni nesreči. Okrevanje je bilo dolgo in naporno, v nesreči je izgubil desno oko, a kljub poškodbi in dolgi rehabilitaciji se je vrnil h glasbi. V celotni regiji se ga spominjajo tudi po humanitarnem delu, posebej med vojno v Bosni in Hercegovini v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je aktivno sodeloval v humanitarnih akcijah in organiziral več sto humanitarnih koncertov po vsej zahodni Evropi.

    Čeprav je bil izjemno priljubljen, je bil družinski človek. Z ženo Sejdo je bil poročen več kot 40 let, v zakonu se jima je rodil sin Dino. V isti bolnišnici, kjer je umrl Halid Bešlić, se še vedno zdravi tudi Sejda

    Le nekaj tednov pred njegovo smrtjo je bila objavljena pesem, ki jo je posvetil svoji ženi. V njej poje: »Še vedno si tako mlada kot nekoč, Sejda. Še vedno si tako lepa kot tisti dan, ko si mi dala svoje srce.«

    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Analiza kapitalskega trga

    Denar za naložbe: sta lahko drugi blok ali Dars v lasti državljanov?

    Slovenija je pred nekaj velikimi infrastrukturnimi zalogaji, ki bi se lahko delno financirali s prihranki državljanov.
    Karel Lipnik 7. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    Država mora podpreti privlačne produkte

    Eden od signalov, da se v EU in pri nas dogajajo pozitivne spremembe, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih, pravi Igor Štemberger, lastnik Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje za starost

    Kako do finančno brezskrbnejše starosti

    Zgodnejši začetek varčevanja za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je ključen za doseganje želenih rent ob optimizaciji mesečnih vplačil.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smrtslovoBosna in HercegovinaHalid Bešlić

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni referendum za upokojensko božičnico

    Zbiranje podpisov: Pobudniki, prepričani, da je pokojninska reforma škodljiva, imajo čas do 11. novembra.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Madrid

    Zrušil se je del šestnadstropne stavbe, ranjenih je deset ljudi, štiri pogrešajo

    Del šestnadstropne stavbe se je v središču Madrida zrušil med gradbenimi deli.
    7. 10. 2025 | 16:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Zaradi pogajanj ne smemo pozabiti, da se genocid nadaljuje

    Hamas je v Egiptu predstavil svoje zahteve za podporo »mirovnega načrta«.
    Boštjan Videmšek 7. 10. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Klemen Boštjančič

    Bonitetni dvig ocene pritrjuje, da delamo prav

    Naše izhodišče je jasno: dolg mora biti obvladljiv in stroški zadolževanja pod nadzorom.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Odšel je glas Balkana

    Halid Bešlić je zadnjo skladbo posvetil svoji ženi Sejdi

    Na glasbeni sceni je bil več kot štiri desetletja, za njim so ostale uspešnice Miljacka, Romanija, Prvi poljubac, Neću, neću dijamante ...
    7. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Zaradi pogajanj ne smemo pozabiti, da se genocid nadaljuje

    Hamas je v Egiptu predstavil svoje zahteve za podporo »mirovnega načrta«.
    Boštjan Videmšek 7. 10. 2025 | 16:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Klemen Boštjančič

    Bonitetni dvig ocene pritrjuje, da delamo prav

    Naše izhodišče je jasno: dolg mora biti obvladljiv in stroški zadolževanja pod nadzorom.
    Janez Tomažič 7. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Odšel je glas Balkana

    Halid Bešlić je zadnjo skladbo posvetil svoji ženi Sejdi

    Na glasbeni sceni je bil več kot štiri desetletja, za njim so ostale uspešnice Miljacka, Romanija, Prvi poljubac, Neću, neću dijamante ...
    7. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, pametno mesto za vaš posel

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Glive, ki varujejo stavbe in čistijo zrak (podkast)

    Promo Delo 6. 10. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo