Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Avtor: Andrej Lahajner, dr. med., spec. ortopedske kirurgije

Hallux valgus, kot strokovno imenujemo deformacijo nožnega palca, je ena najpogostejših deformacij stopala in lahko pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika. Pogosto pozabljamo, da ima deformacija palca in drugih prstov stopala velik vpliv na biomehaniko celotnega stopala in gležnja, širše gledano pa tudi na obremenitve kolena, kolka in hrbtenice. Zato je z vidika stroke to vodilna indikacija za korektivni poseg na stopalu.

Andrej Lahajner, dr. med., spec. ortopedske kirurgije, FOTO: Artros

Bolj pogosta težava žensk

Po ocenah ima težave, povezane s halluxom valgusom, približno vsak četrti Slovenec med 18. in 65. letom starosti. Med starejšimi od 65 let je pojavnost še večja, saj deformacijo najdemo pri več kot tretjini populacije. Ženske so prizadete skoraj trikrat pogosteje kot moški.

Vzroki za nastanek so različni. Pomembno vlogo imajo dednost, splošna ohlapnost vezivnega tkiva, plosko stopalo, dolgotrajne obremenitve na delovnem mestu in neustrezna obutev. Posebej problematični so ozki čevlji in visoke pete, ki povečujejo pritisk na prednji del stopala. Najpogosteje gre za kombinacijo več dejavnikov, ki v letih pripeljejo do deformacije.

Deformacija, ki napreduje postopoma

Sprva bolniki opažajo le rahlo izbočenje ob notranjem robu stopala, pozneje pa se pojavijo bolečine, otežena hoja in težave pri izbiri obutve. Pogosti so tudi otiščanci, vnetja in občutek nestabilnosti stopala. Ker ima stopalo ključno vlogo pri hoji, stoji in vsakodnevnih aktivnostih, lahko napredovala deformacija vpliva tudi na delovno sposobnost in športno udejstvovanje.

Veliko ljudi poskuša težave reševati z različnimi pripomočki, vložki ali opornicami. Takšni ukrepi lahko zmanjšajo bolečino in izboljšajo udobje, vendar deformacije ne odpravijo. Edini način za trajno korekcijo je operativno zdravljenje, s katerim znova vzpostavimo pravilno anatomijo palca in stopala.

Operativna korekcija

V zadnjih letih se vse bolj uveljavljajo minimalno invazivne operativne tehnike. Operacija poteka skozi majhne kožne reze, ob pomoči sodobnih kirurških instrumentov in rentgenskega nadzora. Prednost takšnega pristopa je manjša poškodba mehkih tkiv, manj pooperativne bolečine, manj otekanja in hitrejše okrevanje.

Posebna pozornost je namenjena tudi lajšanju bolečine. Sodobni posegi se pogosto izvajajo v regionalni anesteziji z ultrazvočno vodenimi živčnimi blokadami, ki učinkovito omrtvičijo operirano področje za več ur po posegu. Tako lahko večina bolnikov prestane operacijo brez večjih težav in brez potrebe po daljši hospitalizaciji. Napogosteje so lahko obravnave ambulantne.

Po operaciji sta priporočena počitek in hlajenje stopala, nato pa bolnik prejme poseben pooperativni čevelj, ki omogoča varno hojo. Popolna vrnitev k športnim aktivnostim običajno sledi po treh do štirih mesecih.

Deformacija, ki jo lahko odpravimo

Hallux valgus torej ni le estetska nevšečnost. Gre za zdravstveno težavo, ki lahko pomembno omeji vsakdanje življenje. Dobra novica pa je, da sodobna kirurgija danes omogoča učinkovito in varno odpravo deformacije ter povrnitev normalne funkcije stopala.

Pogosta vprašanja



Kako pogost je hallux valgus in kdo je najbolj ogrožen? Po ocenah ima s halluxom valgusom povezane težave vsak četrti Slovenec med 18. in 65. letom starosti. Med starejšimi od 65 let je deformacija prisotna pri več kot tretjini populacije. Tveganje povečujejo dednost, plosko stopalo, ohlapnost vezivnega tkiva, dolgotrajna obremenitev na delovnem mestu in neustrezna obutev. Zakaj so ženske pogosteje prizadete kot moški? Ženske so prizadete skoraj trikrat pogosteje kot moški. Med dejavniki tveganja so med drugim dednost, ohlapnost vezivnega tkiva in dolgotrajna nošnja ozkih čevljev z visoko peto, ki je pogostejša pri ženskah. Kdaj je čas, da obiščem zdravnika zaradi ukrivljenega nožnega palca? Kadar deformacija povzroča bolečine, otežuje hojo, omejuje izbiro obutve ali vpliva na vsakdanje aktivnosti. Ker hallux valgus napreduje postopoma, je zgodnji pregled smiselnejši od čakanja, da težave postanejo nevzdržne. Ali vložki in opornice pomagajo pri halluxu valgusu? Vložki in opornice lahko zmanjšajo bolečino in izboljšajo udobje, deformacije pa ne odpravijo. Edini način za trajno korekcijo je operativno zdravljenje. Kako poteka operacija in ali je boleča? Sodobni posegi potekajo skozi majhne kožne reze, z rentgenskim nadzorom in ob pomoči specializiranih instrumentov. Pogosto se izvajajo v regionalni anesteziji z ultrazvočno vodenimi živčnimi blokadami, ki učinkovito omrtvičijo operirano področje za več ur. Večina bolnikov poseg prestane brez večjih težav in brez potrebe po daljši hospitalizaciji. Kdaj bom po operaciji spet normalno hodil? Po operaciji prejmete poseben pooperativni čevelj, ki omogoča varno hojo. Popolna vrnitev k športnim aktivnostim sledi po treh do štirih mesecih. Točen potek okrevanja je odvisen od vašega stanja in ga bo ocenil zdravnik na pregledu.

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