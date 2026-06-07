Han: To je nakaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi

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Po odhodu iz vlade in prehodu v opozicijske klopi bo imel prvak Socialnih demokratov Matjaž Han očitno tudi nekoliko več časa za družino.
Prihod Mile je zanj eden najlepših dogodkov zadnjega obdobja. »To je nakaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi«, je dejal za Delo.
Že v preteklosti je izdal, da ženo pripravljata sobico, da bo vse tako, kot mora biti, ko bo hčerka z vnukinjo prišla domov. »Moram reči, da si neizmerno želim tega, rodila bo na začetku aprila. Že vrsto let imam slabo vest in upam, da bom mogoče nadoknadil tisto, kar sem na začetku kot mlad fant izpustil pri svoji Špelci in Ani,« je še pred parlamentarnim volitvami povedal v pogovoru za portal Svet24.
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