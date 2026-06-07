Han: To je nakaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi

Po odhodu iz vlade in prehodu v opozicijske klopi bo imel prvak Socialnih demokratov Matjaž Han očitno tudi nekoliko več časa za družino.

Prihod Mile je zanj eden najlepših dogodkov zadnjega obdobja. »To je nakaj najlepsega kar se ti lahko zgodi«, je dejal za Delo. FOTO: osebni arhiv/Facebook

Pred kratkim je namreč postal dedek vnukinji Mili, ki živi v Dolu pri Hrastniku. Ker jo pogosto videva, pravi, da si zanjo z veseljem vzame čas, v prihodnje pa ga bo imel za družinska srečanja verjetno še nekoliko več.

Prihod Mile je zanj eden najlepših dogodkov zadnjega obdobja. »To je nakaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi«, je dejal za Delo.

Že v preteklosti je izdal, da ženo pripravljata sobico, da bo vse tako, kot mora biti, ko bo hčerka z vnukinjo prišla domov. »Moram reči, da si neizmerno želim tega, rodila bo na začetku aprila. Že vrsto let imam slabo vest in upam, da bom mogoče nadoknadil tisto, kar sem na začetku kot mlad fant izpustil pri svoji Špelci in Ani,« je še pred parlamentarnim volitvami povedal v pogovoru za portal Svet24.