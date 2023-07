Harry in Meghan na poskusni ločitvi, karkoli že to pomeni

Raznorazni anonimni viri, ki jih navajajo raznorazni svetovni mediji eden za drugim, da se sploh ne ve več, kdo je komu kaj povedal, trdijo, da se par sooča s finančnimi težavami, potem ko je padla v vodo pogodba s Spotifyjem, vredna 20 milijonov dolarjev (17,9 milijona evrov) ​ in to še preden preden je podkast Archetypes lahko doživel drugo sezono. Eden od teh virov je za Page Six povedal, da je par pod finančnim pritiskom, da bi lahko vzdrževal svoj razkošni življenjski slog v Kaliforniji, vključno z njunim 14 milijonov dolarjev (12,5 milijona evrov) vrednim dvorcem in velikimi stroški varovanja. In potem naprej, da je stres naredil svoje, takorekoč zakonski pekel, po nekih drugih virih naj bi že prodala svoj dvorec v Montecitu in živita vsak na svojem koncu. Kljub temu poznavalci zagotavljajo, da so govorice o kakršnem koli razpadu zakona popolnoma netočne.

Biti malo narazen

Po poročanju Sky News pa naj bi bila Suseška po mesecih prepirov na t. i. poskusni ločitvi. Čas narazen bo obnovil njuno vez po nedavnem javnem ponižanju in propadlih poslih. Meghan naj bi ostala v njunem kalifornijskem dvorcu, Harry pa se podaja v Afriko zaradi Netflixovega dokumentarca, vendar Meghan ni vključena v projekt. Harryjevo afriško potovanje spominja na podobno misijo njegove matere, princese Diane, ki je tik pred smrtjo odpotovala v Afriko s kampanjo proti protipehotnim minam.

Zaenkrat še ni natančno znano, o čem bo govoril dokumentarec, toda trenutna stavka piscev v Hollywoodu pomeni, da Harry še ne more nadaljevati s projektom. Harry že dolgo izraža svojo globoko naklonjenost in spoštovanje afriški celini; pravzaprav sta se Harry in Meghan zaljubila prav na začetku njunega potovanja v Bocvano. »Očitno se Harry v Afriki počuti kot doma,« je neimenovani vir še povedal za Page Six.