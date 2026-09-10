Harry in Meghan v Cotswolds? Sosedje so Beckhamovi, Kate Moss in Hugh Grant

Romantične vasice, kamnite hiše, zeleno gričevje, pašniki in vijugaste reke – pa dvorci, gradovi, urejeni vrtovi in tradicionalni podeželski pubi. Cotswolds velja za eno od najbolj idiličnih in fotografiranih območij Anglije ter za eno od najbolj zvezdniških podeželskih območij v Veliki Britaniji. Zdaj je v središču pozornosti zaradi princa Harryja in Meg­han Markle, ki se po več letih življenja v ZDA vračata v prinčevo domovino in naj bi se po poročanju britanskih medijev ustalila prav tam. Stran od mestnega vrveža Jutranja kava, na kateri so v severnem Oxfordshiru opazili Meghan, je povzročila ugibanja, da se bo par ustalil na ekskluzivnem območju Cotswolds. Ko sta še oprav­ljala kraljeve dolžnosti, sta najemala tudi hišo v slikoviti vasici Great Tew, Harry pa je pozneje v spominih ...