FOTO:Harry in Meghan: Zbogom, monarhija!

Susseška sta se danes zgodaj popoldne s kraljico Elizabeto II., princem Charlesom in Camillo, princem Williamom in Kate ter princem Edwardom in njegovo ženo Sophie v Westminstrski opatiji v Londonu udeležila tradicionalne maše oziroma medverskega obreda ob dnevu Commonwealtha. Vendar mediji niso spregledali, da je kraljica oba vnuka z ženama izločila iz kraljeve procesije v cerkvi, v kateri so lani bili.To je bil prvi skupni javni »nastop« kraljeve družine, potem ko sta Harry in Meghan v začetku januarja sporočila, da bi se rada rešila spon kraljevega življenja. Čeprav je njuna odločitev osupnila tudi rojaliste, sta v zadnjih dneh na različnih dogodkih na Otoku – devetmesečnega sina Archieja sta pustila v Kanadi varuški in Meghanini prijateljici Jessici Mulroney – doživela topel sprejem.Na sobotnem Mountbattnovem festivalu glasbe kraljevih marincev v londonski dvorani Royal Albert Hall sta požela stoječe ovacije, Meghan so dan prej, ko je pred mednarodnim dnevom žensk obiskala šolarje v vzhodnem delu Londona, sprejeli z velikim navdušenjem. »Ni pomembno, kakšne barve ali spola si. Imaš glas in pravico, da poveš tisto, kar se ti zdi prav,« jim je povedala, ko se je poklonila ženskam iz bližnje tovarne Ford, ki so s stavko konec šestdesetih let tlakovale pot zakonu o enakem plačilu.Sama je družini, v katero se je poročila pred manj kot dvema letoma, povedala, kaj čuti. »Če si kraljev, ne smeš priznati, da si nesrečen,« je v komentarju v Guardianu spomnila Tanya Gold. »Projekcije, ki jih imamo o kraljevi družini, niso nedolžne. Če pogledaš bežno, vidiš zastavice in nasmeške. Toda monarhija je anahronizem z razlogom. Predvidevam, da Susseška vesta, da psihološko pretvarjanje, ki ga zahteva predstavljanje naroda – pri čemer je edina oseba, ki v to verjame, kraljica –, prinaša čustveno smrt. Angažiranost Williama in Harryja v skrbi za duševno zdravje je nemi jok. Monarhija je ubila njuno mamo.«Princ Harry in Meghan Markle aprila ne bosta več predstavljala kraljice in bosta v Severni Ameriki morala zaživeti finančno samostojno. Do davkoplačevalskega denarja ne bosta več upravičena, Kanada jim ne bo več zagotavljala varovanja. Pri javnem delovanju ne bosta smela uporabiti naziva kraljeva visokost, pri dejavnostih pa ne besede kraljevi. Harry, ki bo ostal princ pa tudi predsednik (Meghan pa podpredsednica) kraljičine dobrodelne organizacije Commonwealth Trust, bo moral opustiti častne vojaške nazive.Nameravata obdržati tudi zasebne stike z organizacijami, ki sta jih doslej uradno podpirala. Lahko bosta uporabljala Frogmore Cottage v Windsorju ter se udeleževala nekaterih kraljevih dogodkov, vendar ne po uradni dolžnosti. S kraljico sta se dogovorila o prehodnem obdobju 12 mesecev, potem se bodo na novo dogovorili. Po poročanju rumenega časnika Sun naj bi kraljica Harryju pred tednom dni dejala, da sta vedno dobrodošla. Da jima dopušča, da si premislita in vrneta v prve kraljeve vrste.Harry je eden od najbolj priljubljenih članov kraljeve družine, zato bo po mnenju kraljeve biografinje Penny Junor njegov odhod velika izguba tako za družino kot za institucijo. »Mislim, da je sprejel usodo člana kraljeve družine in spoznal, kaj lahko stori s tega položaja, da lahko spreminja stvari na bolje. Mislim, da bo to pogrešal,« je povedala. Prepričana je, da bo v Kanadi in ZDA slej ko prej pogrešal družino, prijatelje in nekdanje življenje. »S tem se odreka vsemu, kar pozna. V Kanadi ne pozna nikogar in tudi nima službe,« je povzela njegov položaj in pristavila, da si zlahka predstavlja njegovo vrnitev.Kraljico, ki je minuli mesec prečila 68. leto svojega vladanja in bo čez dober mesec praznovala svoj 94. rojstni dan, poleg odcepitve Susseških tarejo tudi druge težave. Njenemu 98-letnemu možu princu Philipu vse bolj peša zdravje, tu je še preiskava FBI v zvezi s prijateljevanjem princa Andrewa z ameriškim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom in domnevnimi spolnimi zlorabami mladoletnic. Pred dnevi je najel ugledno britansko odvetnico s področja izročitvenega prava Clare Montgomery, ki je med drugim zastopala Hrvaško glede izročitve hrvaškega tajkuna Ivice Todorića, znana je tudi iz afere Assange, v kateri je zastopala Švedsko.