Hči Milene Zupančič: Ona je bila moja, jaz pa njena

Pravijo, da obžalovanje neizrečenega – in včasih preveč izrečenega – ni zdravo in še manj konstruktivno. Zdi se, da tudi pretirana žalost ni zaželena. Okolica pravzaprav ne ve, kaj bi z njo.

Ampak strah, ta je pa resničen. Strah pred minevanjem, izgubo bližnjega, zapuščanjem, osamljenostjo. Ko se dokončno usidra spoznanje, da ni več poslednjega človeka, ki je poznal tvojo bit in te je imel brezkompromisno rad. Ko je leta kasneje zbolela moja mama, mi je spodneslo tla pod nogami. To je to. Konec bo z mano. Celični spomin je reaktiviral strah, ki je to pot dobil nove dimenzije.

Dokler se izgube bojimo, je pred nami prihodnost. Ko se izguba zgodi, prihodnosti ni več. Ostanejo stvari, ki so bile. Ostane vse, kar se ne bo več zgodilo. Cel zapis Maše Jovanović, hčerke Milene Zupančič in Dušana Jovanovića, preberite na Oniplus.si.