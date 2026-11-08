Pretekli teden sem se ob valu kibernetskih napadov spet prelevila v dedkovo svetovalko za varnost na spletu: »Ne odpiraj sumljivih sporočil, ne klikaj na neznane povezave in ne razkrivaj gesel!« Takšna opozorila so zanj verjetno že tako pričakovana kot naša skupna nedeljska kosila. Še dobro, da hekerjev za zdaj ne zanima tudi babičin hladilnik …

Besedo heker smo prevzeli iz angleščine ter jo pisno in glasovno podomačili. Slovenski pravopis 2001 pozna le izgovor z ozkim e (héker), zanimiva pa je tudi pomenska razlaga, ki tega nepridiprava precej nedolžno opisuje kot »računalniškega navdušenca«. Prepričana sem, da krivcem za napade navdušenja ne manjka – sploh ko se uspešno dokopljejo do tujih gesel ali bančnih podatkov. SSKJ2 in eSSKJ sta pri opisu hekerjevih dejavnosti že manj prizanesljiva, saj ga povezujeta z nepooblaščenimi vdori v tuje računalniške sisteme, pri izgovoru pa nekoliko bolj: dopuščata tudi izgovor s širokim e (hêker).

Vprašanje ožine in širine naglašenih samoglasnikov v prevzetih besedah je aktualno tudi ob prenovi pravopisnih pravil. V javni razpravi so se pokazala različna mnenja o tem, ali tradicionalno načelo prevzemanja naglašenih e in o z ožinami ohraniti ali ga opustiti. Predlog Pravopisa 8.0 načela sicer ne odpravlja, vendar pri posameznih prevzetih besedah dopušča široki izgovor, ponekod kot izgovorno dvojnico. Pri tem upošteva izvorni izgovor in uveljavljenost v rabi. Vztrajanje pri ožinah nas pri jezikih, s katerimi smo manj v stiku, morda niti ne zmoti, pri tistih, ki nas spremljajo pogosteje, na primer pri angleščini, pa lahko zaradi njih še tako znane besede in imena postanejo skoraj neprepoznavni.

Dedku teh jezikoslovnih dilem še nisem pojasnila – mogoče v nedeljo ob kosilu. Za zdaj je pomembneje, da si zapomni, da ni vsako računalniško navdušenje dobronamerno. Še posebej ko je kdo pretirano navdušen nad njegovimi gesli.

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Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Pia Rednak.