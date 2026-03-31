    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Heksenšus: kako odpraviti bolečine in zmanjšati togost vratu?

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Galerija
    Promo Delo
    31. 3. 2026 | 09:00
    17:27
    Poznate tisto zoprno jutranjo bolečino v vratu, ki vam onemogoča obračanje glave, saj imate občutek, kot da bi se ponoči nekaj zataknilo? Bolečina je ostra in topa, vrat pa skoraj blokiran. Gre za klasični heksenšus oziroma akutni spazmodični tortikolis. 

    Heksenšus najpogosteje prizadene vrat in se pojavi kot nenadna bolečina, ki jo običajno povzročijo nenadni gibi, poškodbe ali dolgotrajna napačna drža.

    Čeprav gre večinoma za akutno in kratkotrajno stanje, lahko bistveno vpliva na kakovost življenja posameznika. Razumevanje vzrokov in simptomov heksenšusa je ključno za pravočasno in učinkovito zdravljenje.

    Imate heksenšus? Naročite se na fizioterapevtsko obravnavo pri specialistu fizioterapije za heksenšus v kliniki Medicofit.

    Kakšni so glavni simptomi in kako dolgo trajajo?

    Najpogostejši simptomi heksenšusa vključujejo enostransko bolečino, omejeno gibljivost vratu in občutno nelagodje pri nagibanju glave stran od bolečine ter obračanju glave proti boleči strani. V nekaterih primerih se bolečina lahko širi tudi proti lopaticam in zgornjemu delu hrbta, kar povečuje občutek napetosti in omejitve gibanja. Bolečina traja nekaj dni, lahko pa tudi več tednov.

    Hiter pregled: Heksenšus
    Kaj je heksenšus? Nenadna bolečina in mišični spazem v vratni hrbtenici zaradi akutnega draženja mišic ali sklepnih struktur vratu.
    Značilni simptomi Bolečina v vratu, omejena gibljivost glave, prisilna drža vratu; v nekaterih primerih širjenje bolečine v ramo ali zgornji del hrbta.
    Zakaj nastane? Nenaden gib vratu, dolgotrajen neustrezen položaj ali preobremenitev vratne hrbtenice, pogosto na podlagi degenerativnih sprememb.
    Kako se diagnosticira? Klinični pregled vratne hrbtenice; slikovna diagnostika le ob sumu na nevrološko prizadetost ali drugo patologijo.
    Kako poteka zdravljenje? Fizioterapija s sklepno mobilizacijo, instrumentalno terapijo, vajami za gibljivost in stabilizacijo vratne hrbtenice.
    Trajanje okrevanja Običajno od nekaj dni do tednov, odvisno od intenzivnosti mišičnega spazma in odziva na fizioterapijo.

    Kaj lahko naredite sami?

    Simptome heksenšusa lahko v prvih dneh lajšate sami: s toplimi in hladnimi obkladki in počivanjem. Če je bolečina preveč intenzivna, vzemite protibolečinsko zdravilo. Ko bo nekoliko popustila, lahko začnete izvajati nežne raztezne vaje za vrat.

    Kaj pa spanje?

    Poskrbite za ustrezno oporo za vrat in glavo. Vratna hrbtenica naj bo v nevtralnem položaju, tako bodo sklepi manj obremenjeni. Če ne najdete udobnega položaja leže, poskusite zgornji del telesa nekoliko dvigniti s podloženo blazino. Tako boste zmanjšali pritisk na vrat.

    Značilni simptomi heksenšusa:

    • Omejeno gibanje vratu: To je najbolj značilen simptom. Glavo lahko obračamo le v eno ali drugo smer, kar otežuje vsakodnevne aktivnosti, kot je vožnja.
    • Otrdelost: Mišice v vratu so pogosto trde in zakrčene, zato na obolelem delu zaznamo togost in nefleksibilnost. 
    • Bolečina: Bolečina je lahko ostra ali topa in se običajno pojavi na eni strani vratu. Lahko izžareva v ramena ali zgornji del hrbta.
    • Mravljinčenje in odrevenelost: Pritisk na živce zaradi zakrčenih mišic lahko povzroči mravljinčenje ali občutek odrevenelosti v rokah.
    • Pekoča bolečina: V nekaterih primerih lahko bolečina izžareva v roko in povzroča pekoč občutek.
    • Glavobol: Bolečina v vratu lahko povzroči tenzijske glavobole, ki se širijo iz vratu v glavo.
    • Bolečina v rami: Bolečina se lahko razširi tudi v ramena, kar dodatno omejuje gibanje in povzroča nelagodje.

    Kdaj je čas za alarm in obisk specialistov v kliniki Medicofit?

    Če heksenšus ne popusti v nekaj dneh ali, če se pojavijo spremljajoči simptomi, kot so omejena gibljivost, mravljinčenje v rokah ali mišična šibkost, je obisk diagnostične terapije nujen. Prav tako je pomembno obiskati strokovnjaka, če ste že prej imeli podobne težave in se simptomi ponavljajo, kar nakazuje, da stanje ni bilo ustrezno sanirano.

    Klinika Medicofit ponuja celosten pristop k diagnostiki in zdravljenju heksenšusa, ki temelji na sodobnih metodah in individualiziranih terapijah.

    Naročite se na diagnostični pregled k specialistu fizioterapije za heksenšus v kliniki Medicofit.

    Kateri so glavni vzroki za nastanek heksenšusa?

    Heksenšus se lahko pojavi zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na mišice, sklepe in živčevje v vratu. Med najpogostejše vzroke spadajo nepravilni položaj med spanjem, nenadne poškodbe, dolgotrajni ponavljajoči se položaji, slaba drža, stres in vsakodnevni položaji, ki obremenjujejo vratne mišice.

    Nepravilni položaj med spanjem: Spanje v neustreznem položaju ali uporaba neprimernega vzglavnika lahko povzročita, da se zbudimo z otrdelim vratom. Nepravilna podpora glave in vratu med spanjem lahko vodi do mišičnih napetosti in bolečine.

    Nenadne poškodbe: Športne aktivnosti ali vsakodnevna opravila, ki vključujejo nenadne gibe ali udarce v vrat.

    Dolgotrajni statični položaji in slaba drža: Dolgotrajno sedenje za računalnikom ali pogosto gledanje v telefon obremenjuje vratne mišice. Ponavljajoči se gibi brez ustreznega počitka lahko povzročijo mišično utrujenost in napetost. Nepravilna telesna drža, kot je sklanjanje glave naprej med uporabo telefona, dodatno obremeni vratne mišice in sklepe. 

    Stres: Zaradi fizičnega in psihičnega stresa lahko pride tudi do mišične napetosti v vratu. Znano je, da stres povzroča zakrčenost mišic, kar lahko vodi do bolečin in omejene gibljivosti.

    Težave v sklepih: Stanja, kot je osteoartritis, lahko povzročijo otrdelost in bolečino v vratu zaradi degenerativnih sprememb v sklepih.

    Vnetje centralnega živčnega sistema: Resna patološka stanja, kot je vnetje hrbtenjače ali možganov, lahko povzročijo zakrčenost vratu. V tem primeru nemudoma poiščite medicinsko pomoč. 

    Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko zdravljenje?

    Pri heksenšusu je dolgoročni izid v veliki meri odvisen od pravilno usmerjene rehabilitacije. Specialistični pristop omogoča ciljno obravnavo vzroka bolečine in ne zgolj njenih posledic.

    Individualno prilagojeno zdravljenje upošteva stopnjo bolečine, omejitev gibanja in funkcionalno stanje vratne hrbtenice.
    – Z znanstveno podprtimi metodami se izboljšuje gibljivost, zmanjšuje mišična napetost in vzpostavlja nevromišični nadzor.
    – Sistematična obravnava prispeva k zmanjšanju ponovitev in boljši dolgoročni funkcionalni sposobnosti.

    Specialistično fizioterapevtsko zdravljenje predstavlja pomemben del sodobnega obvladovanja heksenšusa.

    Lahko heksenšus preprečimo?

    Dobre navade, ki jih boste vnesli v svoj vsakdan, lahko pripomorejo k zmanjšanju možnosti za heksenšus.

    Ključno je vzdrževanje zdrave drže, ki igra pomembno vlogo pri preprečevanju napetosti in bolečin v vratu. Ko sedite, pazite, da ste vzravnani in da ima vaš hrbet ustrezno podporo. Ko stojite, porazdelite težo enakomerno na obe nogi, ramena naj bodo sproščena, glava pa v nevtralnem položaju.

    Pomembna je tudi redna telesna aktivnost. Vaje za moč pomagajo podpirati hrbtenico, raztezne vaje povečujejo gibljivost in zmanjšujejo togost mišic, aerobna vadba pa izboljšuje splošno telesno pripravljenost in zmanjšuje mišično napetost.

    Tudi stres lahko prispeva k mišični napetosti in bolečinam v vratu. Najdite čas za sprostitev z jogo, meditacijo in dihalnimi vajami, morda s sprehodi in dejavnostmi, ki vas sproščajo. 

    Prej ko pristopite k zdravljenju bolečin, hitrejša je pot do izboljšanja in popolne ozdravitve bolečin v vratu.

    S pravočasnim zdravljenjem zmanjšate možnost nastanka sekundarnih posledic ali poslabšanja bolezenskega stanja.

    Naročite se na diagnostični pregled k specialistu fizioterapije za heksenšus v kliniki Medicofit.

    Kako poteka fizioterapevtsko zdravljenje v kliniki Medicofit?

    Fizioterapevti klinike Medicofit vam bodo pripravili individualno prilagojen načrt zdravljenja glede na vaše specifično stanje in potrebe. Ne glede na to, kakšen je vzrok stanja, prilagojena terapija zagotavlja učinkovito obravnavo. Prilagoditve zajemajo tudi vaje in raztezne tehnike, usmerjene v odpravo togosti in nelagodja.

    V kliniki Medicofit se zdravljenje vseh težav vedno začne s temeljito diagnostiko, ko fizioterapevt pridobi informacije o zgodovini bolezni, času trajanja težav in oceni bolečine.

    Diagnostični pregled se nadaljuje z inspekcijo in palpacijo, pri čemer se opravi pregled vratu (temperatura in barva kože, prisotnost oteklina oziroma izboklin, ocena morebitnega vnetja, vidna atrofija mišic). Opravi se tudi pasivna meritev gibljivosti v vratu (gib izvede diagnostik) in aktivna meritev gibljivosti v vratu (gib izvede pacient).

    Fizioterapevt nato pacientu predpiše individualni fizioterapevtski program, ki je osredotočen na odpravo oziroma nadzor simptomov in ohranjanja splošne telesne gibalne funkcije. Ena od glavnih prednosti fizioterapije je uporaba manualnih tehnik, kot so obravnava mehkih tkiv, mobilizacija in manipulacija. Te metode učinkovito lajšajo bolečino, izboljšujejo gibljivost sklepov in zmanjšujejo mišično napetost. Pri bolnikih s heksenšusom lahko to pomeni hitro olajšanje in obnovitev normalnega gibanja. Poleg manualne terapije se poslužujejo še sklepne mobilizacije in terapije prožilnih točk.

    Manualno terapijo navadno izvajajo v kombinaciji z instrumentalno fizioterapijo, torej z uporabo najsodobnejših naprav, ki spodbujajo naravne procese celjenja v telesu, pozitivno vplivajo na celični metabolizem in aktivno zmanjšujejo bolečino. Izvajajo se:

    ●    TECAR Wintecare terapija za globinsko segrevanje tkiva

    ●    Summus LASER terapija za spodbujanje celjenja tkiva

    ●    diamagnetoterapija PERISO za hitrejše celjenje tkiva

    ●    visokotonska elektrostimulacija HiTop za zmanjšanje bolečine.
     

    Ključen del fizioterapevtskega zdravljenja je tudi specialna vadba, ki vključuje specifične vaje za krepitev in raztezanje mišic vratu. Te vaje pomagajo povrniti prožnost in moč mišicam, izboljšajo držo in preprečijo ponovitev simptomov. S postopnim izvajanjem predpisanega vadbenega programa pacienti pospešijo okrevanje in dolgoročno ohranijo zdravo gibljivost vratu.

    Nepravilna drža je eden najpogostejših dejavnikov, ki prispevajo k razvoju heksenšusa. Fizioterapevti pacientom pomagajo prepoznati in popraviti slabe navade in jih naučijo tehnik za vzdrževanje pravilne poravnave vratu in hrbtenice. To ne le pospeši okrevanje, temveč tudi zmanjša tveganje za prihodnje težave.

    Po uspešno zaključeni akutni fizioterapevtski fazi sledi še obravnava pri kineziologu, ki pacientu pripravi program, s katerim bo dosegel boljšo telesno pripravljenost. Pomemben del fizioterapije je tudi izobraževanje pacientov o njihovi diagnozi in o tem, kako lahko sami obvladujejo svoje stanje.

    Primer uspešne fizioterapevtske obravnave heksenšusa

    Čeprav sta glavna simtpoma heksenšusa občutek otrdelosti in omejena gibljivost vratu v eno stran, se včasih pojavijo dodatne komplikacije. Kliniko Medicofit je zaradi resnejših simptomov heksenšusa obiskala 44-letna Gordana. Kot je sama izpostavila, se ji je heksenšus pojavil en teden pred obiskom specialista fizioterapevta.

    V anamnezi je gospa izpostavila, da se ji je takšno stanje pojavilo že tretjič v zadnjem letu in, da so simptomi v prvih dveh primerih vztrajali približno dva tedna. Poročala je o omejeni gibljivosti, občutku otrdelosti, bolečini, ki se je širila do desnega ramena in močnem glavobolu. Nevrološke znake je zanikala.

    Klinični pregled je, v skladu z anamnezo, razkril močno omejeno gibljivost vratu, predvsem pri gibih v desno smer. Tekom palpacije ključnih struktur je fizioterapevt občutil močno povišano mišično napetost v trapezoidni mišici kot tudi nekaterih obhrbteničnih strukturah. Poleg tega je strokovnjak opazil tudi vzorec nepravilne drže.

    Na podlagi klinične slike je terapevt pripravil individualiziran program oskrbe, ki je temeljil na 10-tedenskem celostnem fizioterapevtskem zdravljenju. Namreč, simptomi heksenšusa so se v tem primeru izražali kot posledica primarnih težav z vratno hrbtenico. Zdravljenje je v prvi fazi zajemalo obravnavo aktualne simptomatike z lasersko terapijo, TECAR globinskim pregrevanjem, manualnimi tehnikami sprostitve mišične napetosti ter nežno mobilizacijo vratne hrbtenice.

    Do izboljšanja simptomov je prišlo precej hitro – gospa je poročala o očitnem zmanjšanju občutka otrdelosti kot tudi bolečine že po treh terapijah. V skladu s tem se je tudi gibljivost vratne hrbtenice znatno izboljšala. V nadaljevanju so se izvajale še prilagojene terapevtske vaje za krepitev ključnih mišic, vzpostavitev primernega mišičnega sorazmerja in izboljšanja drže.

    Čeprav so simptomi v celoti izginili že na polovici zdravljenja, je gospa vztrajala z obiskom specialista, saj je želela dolgoročno rešitev problema. S takšnim pristopom je pomembno prispevala k preventivnem delovanju in preprečevanju ponovnih epizod heksenšusa. Fizioterapevt ji je ob koncu zdravljenja predstavil še pomembne informacije o ergonomiji na delovnem mestu ter ji podal ključne nasvete za ohranjanje zdravja vratne hrbtenice.

    Pri heksenšusu lahko veliko naredite sami

    V večini primerov heksenšusa lahko simptome v celoti odpravite v domačem okolju. Priporoča se počitek in razbremenitev vratu, izogibanje aktivnostim, ki sprožijo neprijetne občutke in bolečino, uporaba toplotnih oblog in nežno raztezanje za sproščanje mišične napetosti.

    Samopomoč pri heksenšusu
    Redno gibanje Postopno ohranjanje gibanja v mejah bolečine za preprečevanje mišične zakrčenosti in pospeševanje funkcionalnega okrevanja.
    Razbremenitev vratu Kratkotrajna razbremenitev vratne hrbtenice z zmanjšanjem statičnih obremenitev in podporo vratu v nevtralnem položaju.
    Mobilizacijske vaje Nežne mobilizacijske vaje za vratno hrbtenico za zmanjšanje togosti in izboljšanje gibljivosti.
    Lokalna termoterapija Lokalna uporaba toplote za sproščanje mišične napetosti in zmanjšanje bolečine.
    Prilagoditev obremenitev Začasno omejevanje sunkovitih gibov, dvigovanja bremen in dolgotrajnega sedenja za zmanjšanje mehanske obremenitve.


    Strokovnjaki iz klinike Medicofit vam lahko ob obisku diagnostične terapije svetujejo glede vsakodnevnih aktivnosti, ergonomskih prilagoditev za zmanjšanje obremenitve vratu in strategij za lajšanje bolečin. S tem znanjem pacienti pridobijo večjo samozavest pri obvladovanju svojega zdravja.

    Cilj fizioterapije je pospešiti okrevanje in preprečiti ponovitve heksenšusa. Z večplastnim pristopom fizioterapija zagotavlja hitro in celovito okrevanje ter zmanjšuje možnost kroničnih težav.   

    Ne dovolite, da vas bolečina ovira v vsakdanjem življenju. Ob resnejših znakih heksenšusa obiščite kliniko Medicofit, kjer vam bodo pomagali hitro in učinkovito povrniti gibljivost ter odpraviti bolečino.

    Naročite se na diagnostični pregled k specialistu fizioterapije za heksenšus v kliniki Medicofit.

    Če želite izvedeti več informacij, si lahko preberete naš predhodni prispevek o obravnavi heksenšusa.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

