    Zanimivosti

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    10. 3. 2026 | 08:29
    23:25
    A+A-

    Hrbtenica je steber našega telesa in nam zagotavlja stabilno oporo ter omogoča gibanje. Je med najbolj obremenjenimi deli telesa, saj vsak dan prenaša velike obremenitve, od lažjih vsakodnevnih, kot so rutinski gibi, dvigovanje manjših bremen, upogibanje, hoja, dolgotrajno sedenje, do težjih obremenitev in nenadnih gibov.

    Če želimo, da bo hrbtenica čim dlje opravljala svoje »delo« dobro, moramo tudi sami poskrbeti za njeno stabilnost, moč in vzdržljivost. Na stabilnost hrbtenice sicer vpliva več stvari, poleg močnih hrbtnih mišic tudi splošna telesna (ne)dejavnost, telesna teža, starost in genetika. Zelo slabo na hrbtenico vplivajo dolgotrajno sedenje, stoječe delo, neaktiven življenjski slog, nepravilni in nenadni gibi ter pretekle poškodbe. Pri tem bolj izstopa predvsem pomanjkanje gibanja, saj lahko vodi do togosti in šibkosti mišic, ki podpirajo hrbtenico, s tem pa se povečuje tudi tveganje za degeneracijo hrbtenice, bolečine in poškodbe.

    Med pogostejšimi težavami s hrbtenico, ki danes pestijo ljudi in povzročajo bolečine v hrbtu, so hernija diska in mišične bolečine v hrbtenici, pa tudi bolečina v križu, vratu in bolečine zaradi slabe drže ipd.

    Hernija diska ali mišična bolečina v hrbtu?

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Za hernijo diska je značilna izrazita bolečina in praviloma precej večji obseg težav kot pri mišični bolečini, ki je običajno manj intenzivna in omejena na en del hrbta. Drugačen je tudi vzrok nastanka; mišična bolečina se razvije zaradi dolgotrajne zakrčenosti mišic, hernija diska pa je posledica zdrsa medvretenčne ploščice. Težave se pri herniji diska lahko stopnjujejo od bolečine, mravljinčenja do celo izgube moči v telesu ter nevroloških motenj v najtežjih primerih.

    Bolečina pri herniji diska je običajno močna, zbadajoča in intenzivna. Pogosta lastnost hernije diska je tudi, da se posameznik praviloma spominja dogodka, ki je sprožil bolečino; to velja predvsem v primerih, ko gre za večjo herniacijo. Nekatere manjše hernije diska so lahko dalj časa brez simptomov. Postopoma pa se ti razvijajo tudi v primeru starostne degeneracije.

    Hernija diska od A do Ž

    Da bi bolje razumeli hernijo diska, kako do nje pride in zakaj, moramo najprej spoznati čisto osnovno zgradbo hrbtenice.

    Hiter pregled: Hernija diska
    Kaj je hernija diska? Izbočenje ali izstop medvretenčne ploščice iz njenega običajnega položaja z možnim pritiskom na bližnje živčne strukture.
    Značilni simptomi Bolečina na področju hernije z možnim širjenjem v okončine, mravljinčenje, zmanjšana občutljivost ali mišična oslabelost.
    Zakaj nastane? Najpogosteje zaradi degenerativnih sprememb medvretenčnih ploščic, lahko pa tudi zaradi ponavljajočih se obremenitev, nenadnih gibov ali dolgotrajnih neugodnih položajev.
    Kako se diagnosticira? Klinični pregled in nevrološka ocena; po potrebi potrditev s slikovno diagnostiko, najpogosteje z magnetno resonanco (MR).
    Kako poteka zdravljenje? Konzervativna fizioterapija z usmerjenimi vajami in postopnim obremenjevanjem; pri nevroloških izpadih ali neuspehu konzervativnega zdravljenja operacija, ki ji sledi rehabilitacija.
    Trajanje okrevanja Od nekaj tednov do več mesecev, odvisno od velikosti hernije, simptomov in odziva na fizioterapijo ali pooperativno rehabilitacijo.

     

    Hrbtenica je torej sestavljena iz vretenc (kosti), medvretenčnih ploščic, ligamentov in mišic. Vretenc je 33 ali v nekaterih primerih 34 in jih razdelimo na pet skupin: vratna, prsna in ledvena vretenca, križnico in trtico. Med vretenci v hrbtenici so diski oziroma pulpozno jedro ali jedro medvretenčne ploščice. Njegova naloga je, da deluje kot blažilec sil in omogoča gibljivost ter prožnost hrbtenice.

    Do hernije diska pride, ko se jedro medvretenčne ploščice premakne iz medvretenčnega prostora. V nekaterih primerih hernija diska pritiska na živec, kar lahko povzroči močno bolečino, a se običajno z ustrezno fizioterapijo in zdravljenjem pozdravi v nekaj tednih. Le v izjemnih primerih je potrebna operacija. Lahko pa je hernija diska tudi čisto brez simptomov in bolečin. Takšno lahko odkrijemo šele z diagnostično preiskavo ali naključno na pregledu z magnetno resonanco, ultrazvokom ipd. Poznamo sicer hernijo diska vratne, prsne in ledvene hrbtenice.

    Zaupajte strokovnjakom v kliniki Medicofit. Naročite se na diagnostično terapijo ter skupaj s fizioterapevtom pripravite individualni načrt zdravljenja in rehabilitacije hernije diska.

    Dejavniki, ki povečujejo tveganje za hernijo diska

    Hernija diska se lahko zgodi vsakomur, vendar pa obstajajo primeri, ki so bolj tvegani, in dejavniki, ki povečujejo možnosti za nastanek. Med njimi so na primer starost, saj so starejši predvsem zaradi degenerativnih sprememb diskov, ki z leti počasi popuščajo in izgubljajo elastičnost, bolj na udaru.

    Tveganju smo bolj izpostavljeni tudi pri čezmernih fizičnih naporih (npr. pri telovadbi in nenadnih gibih ali nepravilnem dviganju težkih bremen), pri dolgotrajno nepravilnem obremenjevanju hrbtenice (predvsem pri sedečem delu in neaktivnem življenjskem slogu) in zaradi nepravilne drže ter šibkih, slabo razvitih mišic trupa in hrbteničnih mišic. Pri tem je pomembno poudariti, da imajo nekateri ljudje podedovano šibkejše mišice in slabše vezivno tkivo, kar še pospešuje degeneracijo diskov.

    Nevarnosti in pasti zamujene rehabilitacije

    Pri herniji diska ima pravočasna rehabilitacija ključno vlogo pri preprečevanju dolgotrajnih posledic za hrbtenico in živčni sistem. Brez ustrezne terapevtske intervencije se simptomi pogosto podaljšajo in ponavljajo.

    • Dolgotrajno draženje živčne korenine lahko vodi v postopno povečanje občutljivosti živčnega sistema in težje obvladovanje bolečine.
    • Spremenjeni vzorci gibanja povečujejo mehanske obremenitve ledvene hrbtenice in lahko pospešijo degenerativne spremembe.
    • Zmanjšana telesna aktivnost prispeva k funkcionalnemu upadu ter slabši stabilnosti hrbtenice.

    Neustrezno obravnavana hernija diska se zato pogosto razvije v kronično stanje z izrazitejšimi funkcionalnimi omejitvami.

    Škodljivi so tudi nenadni udarci ali padci, ki lahko povzročijo zdrs jedra medvretenčne ploščice. Večje možnosti za hernijo diska imajo tudi ljudje s čezmerno telesno težo, saj sta obremenitev in pritisk na hrbtenico pri teh ljudeh večja, ter posamezniki z nezdravim življenjskim slogom.

    Kakšni so tipični simptomi hernije diska?

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Hernija diska se običajno kaže z zelo značilnimi znaki. Med najbolj tipičnimi je bolečina, ki se lahko pojavi v vratu, ledvenem ali prsnem predelu in se širi navzdol po drugih delih telesa, odvisno od tega, kje se je hernija diska zgodila. Tako na primer pri herniji v predelu ledvene hrbtenice bolečina praviloma seva po nogah navzdol.

    Zelo pogosti spremljevalki bolečine sta tudi mravljinčenje ali odrevenelost (zaradi pritiska na živce). Pogosto se bolečini pridružujeta tudi omejena gibljivost in oslabelost mišic. Znaki pa se običajno poslabšajo pri naporih (bolečina se na primer okrepi pri dolgotrajnem sedenju ali dvigovanju bremen).

    Hernija diska ima sicer lahko več faz. Začne se z manjšimi težavami in degeneracijo, ko je bolečina še majhna, prisotna je občasna togost, posameznik pa sicer nima večjih težav v vsakdanjem življenju in pri mobilnosti. Temu lahko, če ne ukrepamo, sledi nadaljnji razvoj hernije in stopnjevanje težav.

    Posameznik lahko začenja opažati, da je vse manj gibljiv in fleksibilen ter vedno bolj omejen pri aktivnostih, ki mu še do nedavnega niso povzročale težav. Nadaljnji razvoj lahko razdelimo na spodnje faze (vse faze se sicer razlikujejo po stopnji izbočenja diska):

    • Proturzija: v tej fazi se disk izboči, pojavijo se lahko zmerne bolečine in tudi občasno mravljinčenje, posameznik lahko zazna neprijeten občutek tudi v drugih delih telesa.
    • Ekstruzija: tu že govorimo o pravi herniji diska, saj je vsebina diska prodrla skozi razpoko v vezivnem obroču in pritiska na živčne strukture. Posameznik že lahko poroča o močni bolečini, ki seva v druge dele telesa, in občutku šibkosti v udih/mišicah.
    • Sekvestracija: hernija diska je v tej fazi že močno napredovala, del diska se je že popolnoma ločil in lahko pride tudi do hudih nevroloških simptomov.

    Hernija diska, ki je posledica poškodbe oziroma se zgodi nenadno, se praviloma razvije hitreje in povzroča bolj ostre in nagle simptome.

    Kaj se zgodi, če hernije diska ne zdravimo? Brez ustrezne rehabilitacije se lahko bolečina stopnjuje, stanje poslabša in pripelje do hudih kroničnih težav ter nepopravljivih posledic. Odlašanje z rehabilitacijo pa pogosto vodi tudi do vse slabše mišične moči, kar lahko povzroči še vrsto drugih težav. Sumite, da imate hernijo diska? Ne odlašajte s pregledom in zdravljenjem!

    Naročite se na celostno fizioterapevtsko zdravljenje hernije diska v kliniki Medicofit.

    Kako poteka diagnoza in kakšne so možnosti zdravljenja?

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    V primeru bolečin v hrbtu se je treba odpraviti k specialistu, ki bo ocenil, ali gre za hernijo diska ali drugo stanje ter kakšen je obseg težav. Praviloma bo specialist najprej opravil klinični pregled (preveril simptome in gibalne sposobnosti) in vas napotil na slikovne preiskave (magnetna resonanca, računalniška tomografija ipd.), v hujših primerih pa bo naredil tudi nevrološke teste. Pomembno je, da specialist izključi druge možne vzroke in bolezni, ki se kažejo s podobnimi simptomi. Po zaključenem celovitem pregledu vas bo napotil na ustrezno zdravljenje in rehabilitacijo.

    Najpogosteje strokovnjaki pri herniji diska svetujejo konservativno zdravljenje, operacijo pa le, kadar predhodno zdravljenje ne daje želenih rezultatov ali če ima posameznik že resne nevrološke težave. Izkušnje namreč kažejo, da posamezniki tudi po operaciji še vedno lahko čutijo bolečine in je poseg zato praviloma čisto zadnja možnost. Zdravniki tistim s hujšo bolečino pogosto priporočajo tudi protivnetna zdravila, in če ta ne pomagajo, težave pa vztrajajo več kot štiri tedne, tudi epiduralne injekcije.

    Za zdravljenje hernije diska se je kot najučinkovitejša in na dolgi rok najuspešnejša izkazala fizioterapija. S pravočasno fizioterapevtsko obravnavo ne le pozdravimo simptome, ampak preprečimo dodatne poškodbe in morebitne zaplete. Pravilno vodena fizioterapevtska obravnava tako učinkovito zmanjša bolečine in simptome, da operacija ni potrebna, posameznik pa se lahko polno funkcionalen vrne v življenje.

    V kliniki Medicofit prisegajo na celovito fizioterapevtsko obravnavo, prilagojeno posamezniku, in ponujajo napreden pristop zdravljenja hernije diska. Naročite se na zdravljenje hernije diska.

    Rehabilitacija hernije diska v kliniki Medicofit

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Obravnava se v kliniki Medicofit začne s celovito diagnostično terapijo, pri kateri izkušen specialist fizioterapevt/fizioterapevt diagnostik, ki je specializiran za področje poškodbe, zaradi katerega prihajamo, pregleda pacienta. Skupaj z njim se pripravi tudi individualno prilagojen načrt zdravljenja, s celotnim programom in potekom rehabilitacije ter okvirnim časom trajanja. Le takšen pristop vodi do visoko kakovostne obravnave in s tem želenih rezultatov – ozdravitve in življenja brez bolečin – in dokazano izjemno poveča možnosti, da bomo popolnoma okrevali ter se varno vrnili v svoje življenje, brez večjih posledic in polno funkcionalni.

    Diagnostična terapija je sestavljena iz pregleda, anamneze, testiranj, ocene tveganja in poglobljene analize zdravstvene zgodovine. Sledi fizioterapevtska obravnava – rehabilitacija, ki v osnovi običajno obsega fizioterapijo z mobilizacijskimi tehnikami in fizioterapevtskimi aparati, ki zmanjšujejo bolečine in pospešujejo celjenje. Fizioterapevt na podlagi mišičnega neravnovesja in napačnih gibalnih vzorcev določi specialne vaje ter posameznika spodbuja k pravilnemu gibanju.

    Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko zdravljenje?

    Dolgoročni izid hernije diska je v veliki meri odvisen od kakovosti rehabilitacijske obravnave. Specialistični pristop omogoča sistematično zdravljenje vzroka težav in ne zgolj lajšanje simptomov.

    • Individualno prilagojen in fazno usmerjen rehabilitacijski program upošteva stopnjo živčne prizadetosti ter funkcionalno stanje hrbtenice.
    • S sodobnimi, znanstveno podprtimi terapevtskimi metodami se izboljšuje stabilnost trupa, nadzor gibanja in sposobnost hrbtenice za prenašanje obremenitev.
    • Sistematična rehabilitacija dokazano zmanjšuje tveganje za ponovitve ter prispeva k boljšemu dolgoročnemu funkcionalnemu izidu.

     

    Specialistično fizioterapevtsko zdravljenje predstavlja pomemben del sodobnega konzervativnega obvladovanja hernije diska.

    Pri herniji diska se najbolj pogosto uporabljajo manualne tehnike ter terapije PERISO diamagnetna terapija, TECAR in HiTop elektroterapija. Rehabilitacija praviloma traja najmanj tri do šest mesecev in gre običajno skozi štiri faze. V prvi je cilj razviti stabilnost ledvenega predela in zmanjšati bolečine, v drugi okrepiti mobilnost in nadzor nad medenico, v zadnjih dveh pa povečati mišično moč in vzdržljivost (predvsem globokih trebušnih mišic, ki so najšibkejše, in hrbtnih mišic) ter združiti in integrirati vse predhodne faze.

    Pomemben del rehabilitacije pri herniji diska je tudi sprememba življenjskega sloga in škodljivih navad, ki so pripeljale do težave. S tem namenom fizioterapevt posameznika tudi usmeri in pouči o novih gibalnih vzorcih (pravilno dvigovanje bremen, pravilno sedenje, pravilno vstajanje in leganje v posteljo ipd.), ki mu bodo pomagali ohraniti stanje po rehabilitaciji. Fizioterapevt s tem namenom priporoči in demonstrira tudi vaje za krepitev in stabilizacijo mišic.

    Z ustrezno rehabilitacijo znatno zmanjšamo možnosti za ponovitev težav v prihodnosti, okrepimo mišice in povečamo svojo telesno zmogljivost. Pri tem velja poudariti, da je kakršnokoli vadbo na začetku priporočljivo izvajati le pod vodstvom ustreznega strokovnjaka (na primer fizioterapevta ali kineziologa), saj ne želimo z nepravilno izvedbo še poslabšati stanja in trpeti še večje bolečine. Pozneje, ko je rehabilitacija že zaključena in smo se v procesu zdravljenja naučili ustreznih vaj in izvedbe, pa je aktivnost zelo priporočljivo nadaljevati tudi doma.

    Dobro je vedeti, da je popolno okrevanje po herniji diska možno, vendar pa je odvisno od številnih dejavnikov. Najboljše rezultate imajo predvsem tisti, ki z rehabilitacijo ne odlašajo, upoštevajo vse usmeritve in priporočila fizioterapevta, tudi doma redno vadijo in skrbijo za zdrav življenjski slog. Le pri bolj kompleksnih in trdovratnih primerih je praviloma potrebno kirurško zdravljenje.

    Če želimo preprečiti ponovitev hernije diska, je nujno, da spremenimo življenjski slog in gibalne vzorce, ki so pripeljali do težave.

    Primer celostne rehabilitacije po operaciji hernije diska

    Celostna rehabilitacija po operativnem posegu hernije diska je izredno pomembna, saj omogoča dolgoročno uspešnost posega in ugodno zdravstveno prognozo. Zaradi nevzdržnih bolečin, ki so bile posledica hernija diska na nivoju L5-S1, se je za operacijo odločila 53-letna Danijela. Opravljen je bil dekompresijski operativni poseg. Kirurg je gospe svetoval opravljanje rehabilitacije v kliniki Medicofit.

    V sklopu uvodnega fizioterapevtskega pregleda (dva tedna po operaciji) je gospa povedala, da so bolečine sicer znatno manjše, ampak še vedno prisotne v levi nogi. Klinični pregled je razkril primerno celjenje po-operativne rane, odsotnost nevroloških znakov (mravljinčenje ali izguba senziblitete) ter zmerno atrofijo muskulature. Pomembna smernica za potek rehabilitacije je uvodoma še bila prepoved sedenja (dva tedna od začetka rehabilitacije).

    Specialist fizioterapevt je na podlagi pridobljenih informacij indiciral celostno 15-tedensko rehabilitacijo. Uvodna faza rehabilitacije je zajemala lajšanje simptomatike in umiritev po-operativnih znakov z uporabo TECAR in Summus laserske terapije, terapije s fokusiranimi in radialnimi udarnimi valovi ter specialnimi tehnikami manualne terapije.

    Simptomi so se občutno zmanjšali že po šestih obravnavah. V tem času je gospa že bila vključena v proces terapevtske vadbe za izboljšanje gibljivosti in krepitev mišične moči pod nadzorom specialista kot tudi v domačem okolju. Po šestem tednu rehabilitacije je gospa pričela sodelovati še s strokovnjakom iz področja kineziologije.

    Specialist kineziolog je za gospo Danijelo pripravil celovit program individualno prilagojene vadbe za izboljšanje mišične vzdržljivosti, gibljivosti hrbtenice in stabilnosti trupa. Cilj vadbe je bila postopna vrnitev k izvajanju vsakodnevnih aktivnosti brez bolečin.

    Gospa je v obdobju rehabilitacije izredno napredovala – ob koncu zdravljenja je bila povsem brez bolečin. Izrazila je, da ponovno zaupa svojemu telesu in se ponovno veseli aktivnejšega življenja.

    FOTO: Medicofit
    FOTO: Medicofit

    Kdaj je smiselna napotitev na kirurško zdravljenje hernije diska?

    Ko so težave zaradi hernije diska zares hude in/ali ima posameznik nevrološke motnje in ko je konservativno zdravljenje neuspešno ter bolečina neznosna, nas bo zdravnik najverjetneje napotil na kirurško zdravljenje. Treba pa je poudariti, da je operacija hernije diska redko potrebna, saj večina bolnikov dobro okreva s pomočjo fizioterapije. To pa strokovnjaki priporočajo tudi po operaciji.

    Z obiskom pri zdravniku oziroma specialistu nikar ne odlašajte v naslednjih primerih:

    • ko pride do akutnega zdrsa diska,
    • ko so bolečine hude,
    • ko bolečine trajajo ves dan,
    • ko se bolečina z mravljinčenjem stopnjuje, mišična moč pa slabša,
    • če se pojavijo nevrološke motnje in izpadi (uhajanje urina ali celo blata in spolna disfunkcija),
    • pri izgubi občutka pri dotiku in
    • pri vseh hujših oblikah bolečine v hrbtu.

     

    Zdravnik izbere kirurški poseg glede na lokacijo hernije diska, posledice, ki so že nastale, in glede na splošno zdravstveno stanje posameznika. Med najpogostejšimi posegi pri herniji diska so:

    • mikrodiscektomija (okrevanje je običajno hitrejše in prinaša manjše tveganje za pooperacijske zaplete),
    • klasična discektomija (izbere se pri obsežnejši herniji diska) ali endoskopska discektomija,
    • laminektomija (izbere se pri hudih oblikah),
    • spinalna fuzija (okrevanje je daljše, izbere se pri kompleksnejših težavah),
    • zamenjava medvretenčne ploščice.

    Možnosti za nastanek hernije diska lahko zmanjšamo

    Pravilna drža, pravilno dvigovanje bremen in sedenje so poleg redne vadbe in krepitve mišic zelo pomemben del preventive, če se želimo izogniti herniji diska in drugim težavam s hrbtom.

    Kako do pravilne drže?

    Pri pravilni drži telesa lahko ohranimo globoke mišice aktivne. Postavimo se s stopali v širino bokov, ob tem je teža enakomerno razporejena na obe nogi. Kolena so rahlo pokrčena, boki pa v nevtralnem položaju (ne nagibamo se v nobeno smer). Pri tem je pomembno, da je hrbtenica ravna, ramena pa so rahlo potegnjena nazaj (vendar ne pretirano) in potisnjena navzdol. Brada je v nevtralnem položaju. Pogled je usmerjen naravnost naprej.

     

    Samopomoč pri herniji diska
    Redno gibanje Redno gibanje (npr. hoja) za spodbujanje prekrvavitve, zmanjšanje mišične napetosti in preprečevanje poslabšanja simptomov
    Razbremenilni položaji Razbremenilni položaji hrbtenice (ležanje na hrbtu s pokrčenimi koleni ali na boku z blazino med koleni) za zmanjšanje pritiska na živčne strukture.
    Mobilizacijske vaje Nežne mobilizacijske vaje za ohranjanje gibljivosti ledvene hrbtenice, zmanjšanje togosti in postopno umirjanje bolečine.
    Lokalna termoterapija Lokalna uporaba toplote za zmanjšanje mišične napetosti in lajšanje bolečin.
    Prilagoditev obremenitev Začasno omejevanje dvigovanja težjih bremen, dolgotrajnega sedenja in sunkovitih rotacij trupa za zmanjšanje intradiskalnega pritiska.

     

    Pravilno dvigovanje bremena

    Prav nepravilno dvigovanje bremen lahko pripelje do resnih poškodb hrbtenice in sklepov. Zato raje ne tvegajmo in se naučimo pravilnega dvigovanja: na začetku se prepričajmo, da breme ni pretežko in da ga bomo lahko dvignili. Nato stopimo čim bližje do bremena, ki ga bomo dvignili. Pokrčimo kolena in boke ter čim bolj čvrsto primemo breme. Pred dvigom stisnemo še trebušne mišice in z močjo nog dvignemo breme. Izredno pomembno je, da hrbtenica ves čas ostane ravna, brez upogibanja.

    Kako pravilno sedimo?

    Povprečen človek, ki ima sedeče delo, na dan presedi več kot deset ur. To seveda vpliva na našo držo in hrbtenico, sploh če je sedenje nepravilno. Pravilno sedenje je zato nujno, če želimo hrbtenico čim dlje ohraniti vitalno in nepoškodovano.

    Pri pravilnem sedenju stopala vedno postavimo plosko na tla (še bolje pa na oporo). Nog med sedenjem nikoli ne prekrižamo. Medenica in ledveni del hrbtenice sta v nevtralnem položaju, kar pomeni, da imamo med sedenjem težišče na sedničnih kosteh. Poleg tega smo pozorni tudi na ramenski obroč in položaj vratne hrbtenice oziroma glave. Pri ramenskem obroču pazimo, da potisnemo ramena rahlo navzdol in lopatici ob prsni koš.

    Čeprav pravilno sedenje občutno pripomore k primerni porazdelitvi sil, ki delujejo na hrbtenico pa je še pomembneje, da sedenje ni dolgotrajno – vsaj enkrat na pol ure se je potrebno vstati, pretegniti in razgibati.

    Naročite se na celostno fizioterapevtsko zdravljenje hernije diska v kliniki Medicofit.

    Če želite izvedeti več informacij, si lahko preberete naš predhodni prispevek o rehabilitaciji hernije diska.

    Naročnik oglasne vsebine je Medicofit

    Slovenija
    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Vojna v Iranu

    Vojna lahko traja večno, val terorizma ne bo presenečenje

    Če vodstvo ZDA ima načrt, je ta slab ali dobro skrit, vojna je pahnila Ukrajino v položaj rešiteljice pred iranskimi brezpilotniki.
    Novica Mihajlović 9. 3. 2026 | 05:00
    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Zanesljiv internet postaja standard počitnic

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    hernija diskaBolečine v hrbtenicihernijabolečine v križubolečine v hrbtuMedicofipromo
    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    80 let energije za življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 18:30
    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Slovenske železnice nad povprečjem po trajnostnem indeksu RSI

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
