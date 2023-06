Hernija diska – pozdravite bolečine s sodobno fizioterapijo

Predstavljajte si, da se nekega dne zbudite s hudo bolečino v ledvenem predelu hrbtenice, ki vam izžareva do zadnjice in občasno do prstov na nogi. S takšno bolečino se je vsako jutro zbujala ga. Neža, ki je komaj vstajala iz postelje.

Bolečino je že poznala, saj jo je že pred časom diagnosticiral zdravnik – imela je diskus hernijo. Hernija diska je bolezensko stanje in prizadene medvretenčno ploščico, ki je med dvema vretencema v hrbtenici.

Ga. Neža je živela v bolečinah, saj je s težavo vstajala iz postelje, in kadar je dolgotrajno sedela za računalnikom, se ji je bolečina začela širiti v zadnjico in ob nekaterih gibih je začutila mravljince celo v prstih na nogi.

Na spletu je zasledila nov koncept zdravljenja v Sloveniji, ki ga izvajajo v kliniki Medicofit – celostno zdravljenje hernije diska.

Zaupala je specialistom za zdravljenje hrbtenice v kliniki Medicofit, ki so jo vodili od hernije diska do svobodnega gibanja brez bolečin. Zakaj se ga. Neža danes spet svobodno giba, vam razkrivamo v nadaljevanju.

Kako je zgrajena hrbtenica in kakšna je njena povezava s hernijo diska

Pred raziskovanjem svojega bolezenskega stanja je najprej želela razumeti, kako je zgrajena njena hrbtenica. Hrbtenica ima 33 vratnih vretenc, ki so razdeljena na vratni, prsni, ledveni in sakralni predel.

Ledvena hrbtenica ima 5 vretenc (L1–L5), ki so med seboj ločena z medvretenčnim diskom. Medvretenčni disk oziroma ploščica je iz fibroznega obroča in mehke notranje sredice, ki se pod pritiskom izboči.

Izbočenje medvretenčne ploščice imenujemo diskus hernija in pogosto izbočenje diska pritisne in utesni živec, ki izstopa iz hrbtenjače. Od smeri hernije diska je odvisno, katera živčna korenina je prizadeta.

Sredica jedra začne pritiskati v razpoke vezivnega obroča, ki nastanejo kot posledica degenerativnih sprememb. Najpogosteje se diskus hernija pojavi v predelu hrbtenice L5–S1 in L4–L5, manj pogosta pa je v predelu L3–L4.

Ali ste vedeli, da je diskus hernija dvakrat pogostejša pri moških kot pri ženskah?

Simptomi hernije diska Simptomi hernije diska se po intenzivnosti in lokaciji razlikujejo od pacienta do pacienta, vendar večina ljudi, kakor ga. Neža, poroča: o bolečinah v križu , ki občasno sevajo po nogi,

, ki občasno sevajo po nogi, bolečina se poslabša pri stoječem položaju in sedenju (izboljša se v ležečem položaju),

bolečina se pojavi pri prepogibanju naprej ali nazaj, ob dvigovanju bremen, ob kihanju in kašljanju,

mišična moč je zmanjšana,

obseg gibljivosti v hrbtenici in splošna mobilnost sta zmanjšana.

Kdaj nujno obiskati zdravnika

Kadar so ob simptomih prisotni tudi nezmožnost zadrževanja urina in blata, vročinsko stanje ali popolna izguba občutka za dotik v spodnjih okončinah, je nujen obisk zdravnika!

Dejavniki tveganja za hernijo diska

Med prebiranjem spletne strani fizioterapije Medicofit, kjer je pridobila vse potrebne informacije o svojem bolezenskem stanju, je zasledila, kateri so dejavniki tveganja, ki povzročijo hernijo diska. To so:

degenerativne spremembe , ki nastanejo zaradi starosti,

, ki nastanejo zaradi starosti, dlje trajajoča nepravilna drža in lega telesa (npr. sedenje v pisarni, sedenje na kolesu, sedenje med vožnjo),

(npr. sedenje v pisarni, sedenje na kolesu, sedenje med vožnjo), ponavljajoče se in obremenjujoče gibanje (npr. delovno mesto, vsakodnevna opravila),

(npr. delovno mesto, vsakodnevna opravila), obremenilna kapaciteta hrbtenice (sposobnost prenašanja bremenitev, ki je premajhna ali prevelika),

(sposobnost prenašanja bremenitev, ki je premajhna ali prevelika), mišična nesorazmerja (nepravilno delovanje mišičnega sistema),

(nepravilno delovanje mišičnega sistema), nepoznavanje tehnik krepitve hrbtenici v antirotacijskih vzorcih ,

, debelost (dodatna obremenitev za hrbtenico),

(dodatna obremenitev za hrbtenico), genetska predispozicija.

Celostno zdravljenje hernije diska

Celostno zdravljenje v kliniki Medicofit združuje štiri faze rehabilitacije, skozi katere je prehod opravila ga. Neža. Zdravljenje se začne z diagnostičnim pregledom, akutno fizioterapijo in nadaljuje v postakutno kineziologijo in postkineziološki program.

Med njenim zdravljenjem se je izvajala aktivna fizioterapija, kar pomeni, da je bila aktivno vključena v svoj proces zdravljenja. Njena dosedanja izkušnja s fizioterapijo je bila zgolj pasivna, pri kateri se je uporabljala zgolj instrumentalna terapija.

Pri svojem zdravljenju je imela 60-minutno individualno obravnavo s strokovnjakom fizioterapije in pozneje s strokovnjakom kineziologije ter 30-minutno instrumentalno terapijo.

Diagnostika hernije diska

Vstopila je skozi vrata klinike Medicofit in bila pripravljena na svojo izkušnjo zdravljenja. K njej je vljudno pristopil fizioterapevt diagnostik, s katerim sta opravila diagnostični pregled.

Diagnostični pregled se je začel z uvodnim pogovorom (poglobljeno anamnezo zdravstvenih izvidov) o njenem zdravstvenem stanju, času trajanja težav, o simptomih, ki jih je začutila, in o bolečini.

Pregledal je izvide ge. Neže in ji vljudno razložil specialistične izvide, ki jih je prinesla s seboj.

Nadaljeval se je klinični pregled z inspekcijo in palpacijo hrbtenice, pri katerem je fizioterapevt diagnostik ocenil, kakšna je občutljivost na dotik, ali je prisotna atrofija mišic, mogoče oteklina, kakšna je barva kože.

Opravila sta artrokinematiko in meritve pasivne gibljivosti, pri čemer je gib izvedel diagnostik, in meritve aktivne gibljivosti, pri katerih je gib izvedla pacientka sama. Njena gibljivost v hrbtenici je bila manjša od normativnih vrednosti obsega gibljivosti.

Fizioterapevt diagnostik je izvedel meritve mišične moči, ki so pokazale primanjkljaj v sorazmerju delovanja obhrbteničnih mišic, in pri oceni obremenilne kapacitete hrbtenice (sposobnosti prenašanja obremenitev) je ugotovil, da je zmanjšana.

Opravila sta nevrodinamične teste za išiadni živec, ki so bili negativni, saj njena hernija diska v tej fazi razvoja ni pritisnila in utesnila živca.

Na posvet je s seboj prinesla diagnostične slike (in specialistične izvide, ki so potrdili njeno diagnozo).

Na podlagi diagnostičnega poročila je fizioterapevt diagnostik pripravil individualni fizioterapevtski program zdravljenja, ki je ustvarjen za go. Nežo in se sprotno prilagaja glede na njen napredek zdravljenja.

Akutno fizioterapevtsko zdravljenje

Fizioterapevtsko zdravljenje diskus hernije se začne z izvajanjem protivnetne in protibolečinske terapije, s pomočjo katere se izvede kontrola simptomatike, ki je prisotna pri ge. Neži – ublaži se bolečina v križu, zmanjša se prisotno vnetje, poveča se mišična moč in obseg gibljivosti v hrbtenici.

Izvajajo se manualna terapija, terapija prožilnih točk in sklepna mobilizacija z namenom sproščanja prenapete obhrbtenične in obkolčne muskulature, povečanja obsega gibljivosti v hrbtenici in zmanjšanja bolečine.

Strokovnjaki fizioterapije pri svojem delu uporabljajo instrumentalno terapijo, pri kateri z uporabo najsodobnejših naprav pospešijo procese celjenja v telesu, spodbudijo celični metabolizem, zmanjšajo vnetje, povečajo prekrvitev in ublažijo bolečino. Uporabljajo se

TERAPIJA TECAR WINTECARE , ki ima globinski učinek in spodbuja celjenje hrbtenice,

, ki ima globinski učinek in spodbuja celjenje hrbtenice, DIAMAGNETOTERAPIJA PERISO , ki biostimulira živčna vlakna v telesu,

, ki biostimulira živčna vlakna v telesu, VISOKOENERGIJSKI SUMMUS LASER , ki spodbuja hitrejše celjenje tkiva in brazgotinjenja,

, ki spodbuja hitrejše celjenje tkiva in brazgotinjenja, VISOKOTONSKA ELEKTROSTIMULACIJA HITOP , ki vpliva na bolečinske dražljaje in zmanjšuje bolečino.

Med diagnostičnim pregledom ge. Neže sta bila ugotovljena primanjkljaj v mišični moči in premajhna obremenilna kapaciteta hrbtenice, kar se spet vzpostavi s specialno fizioterapevtsko vadbo.

Specialna fizioterapevtska vadba je usmerjena v aktivacijo in krepitev obhrbteničnih mišic in mišic trupa telesa. Izvaja se vadba, ki je usmerjena v povečanje gibljivosti v hrbtenici, in vadba, ki poveča proprioceptivne sposobnosti (sposobnosti zaznave v prostoru).

Postakutna kineziologija

Po uspešno opravljeni akutni fazi zdravljenja so go. Nežo prevzeli strokovnjaki kineziologije, ki so jo vodili do odlične telesne pripravljenosti.

Pripravili so poseben kineziološki program , usmerjen v vadbo za krepitev globokih stabilizatorjev ledvene hrbtenice in vadbo za izboljšanje aktivne gibljivosti ledvene hrbtenice v smeri upogiba (npr. za lažje prenašanje obremenitev, kadar pobirate stvari s tal).

Poškodovan predel se s progresivno vadbo postopno vključuje v motorično kompleksnejše gibalne vzorce.

Ob zadostnem napredku se izvaja postopen prehod na vadbo za spodnje ude skozi osnovne gibalne vzorce in krepitev celotnega telesa.

Pred zaključkom zdravljenja je ga. Neža izvedla TESTNO BATERIJO ZA HRBTENICO, ki je prikazala njeno sposobnost prenašanja obremenitev in gibalno učinkovitost.

Postkineziološki program

Po zaključku zdravljenja se je udeležila postkineziološkega programa, ki so ga pripravili v kliniki Medicofit za paciente po zdravljenju hernije diska.

Postkineziološki program je usmerjen v krepitveno vadbo za celotno telo, ki zmanjša možnost nastanka novih bolečin, pojav starih bolečin in go. Nežo aktivno pripravlja na vsakodnevne obremenitve.

Ker verjamejo v celostno zdravljenje, so go. Nežo v kliniki Medicofit vodili od hernije diska do svobodnega gibanja brez bolečin in njeni hrbtenici povrnili polno moč, gibalno funkcijo in odpornost!

