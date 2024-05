Hernija diska – simptomi in zdravljenje

Gre za specifično stanje, ki se kaže kot poškodba medvretenčnega diska in povzroča nelagodje v hrbtu. Hernija diska se lahko pojavi zaradi različnih vzrokov, vendar je najpogostejši degenerativni proces. Medvretenčni diski, ki se s staranjem izsušijo, se stanjšajo in s tem vplivajo na svojo funkcionalnost.

Pojavnost hernije diska je pogosta pri odraslih, še posebej med 25. in 55. letom starosti. Najpogostejša je med vretencema L4-L5 ali L5-S1 (Jordan idr., 2009).

V Blackbox centru smo specializirani za rehabilitacijo hernije diska. V tem članku vam bomo predstavili pomembne informacije o herniji diska in vas vodili skozi proces rehabilitacije. Poleg tega vam bomo ponudili uporabne nasvete, ki jih lahko izvajate sami. Za podrobnejše informacije si lahko preberete celoten članek spodaj. Če želite uvodni posvet z našo ekipo strokovnjakov, vas vabimo, da se naročite.

FOTO: Blackbox Center

Kaj je hernija diska

Hernija diska je stanje, ki se pojavi, ko del pulpoznega jedra medvretenčne ploščice prebije fibrozni obroč in pritiska na hrbtenično korenino. Medvretenčna ploščica je struktura med hrbteničnimi vretenci. Sestavljena je iz pulpoznega jedra, ki služi pri porazdelitvi pritiska, ter fibroznega obroča, ki mu daje strukturo.

FOTO: Blackbox Center

Običajno se hernija diska pojavi na zadnji in lateralni strani, kjer je fibrozni obroč tanjši in ima manj podpore ligamentov. Ko del pulpoznega jedra prebije fibrozni obroč, lahko pritiska na živčno korenino, kar povzroča bolečino in druge simptome.

Hernija diska je zato specifično stanje, ki povzroča bolečino v hrbtu in lahko vpliva na delovanje živčnih struktur. Razumevanje njene narave in mehanizma je ključno pri diagnozi, zdravljenju in rehabilitaciji tega stanja.

FOTO: Blackbox Center

V Blackbox centru poudarjamo pomen zdravega življenjskega sloga, pravilne tehnike dvigovanja bremen in individualno prilagojene vadbe proti uporu, da bi zmanjšali tveganje za hernijo diska in ohranili zdravo hrbtenico. Če se spopadate s hernijo diska, vas vljudno vabimo na uvodni kineziološki posvet z našo ekipo strokovnjakov v Blackbox centru.

Vrste hernije diska

Vrste hernije diska se ločijo glede na njihovo stopnjo in lokacijo. Hernija se pogosto pojavi na zadnji in lateralni strani, kjer je fibrozni obroč tanjši in nima strukturne podpore anteriorne ali posteriorne longitudinalne vezi. Zaradi te lokacije je večja verjetnost, da hernija pritiska na živčne korenine.

Poleg tega obstaja tudi hernija na sredini medvretenčne ploščice, ki lahko pritiska na hrbtenjačo. Čeprav je manj pogosta, lahko povzroči komplikacije, kot je sindrom konjskega repa.

Glede na stopnje hernije diska jih lahko razvrstimo v štiri kategorije:

Protruzija: jedro diska se delno izboči skozi fibrozni obroč, vendar ne poči. Prolaps: jedro predre celoten vezivni obroč, vendar ga zadržuje le še stran fibroznega obroča. Ekstruzija: jedro popolnoma prebije fibrozni obroč in zdrsne v epiduralni prostor. Sekvestracija: gre za najnaprednejšo stopnjo hernije, pri kateri se jedro diska razdeli in nastane prosto telo.

FOTO: Blackbox Center

Zanimivo je, da se hernija diska najpogosteje pojavi v spodnjem delu hrbtenice, sledi ji vratni del, medtem ko je pojavnost hernije diska v prsnem delu hrbtenice nižja. To je posledica razumevanja biomehanskega delovanja gibljivega dela hrbtenice.

Kako poteka zdravljenje in kaj lahko naredimo sami

Večina simptomov hernije diska je običajno začasnih in se razrešijo v šestih do osmih tednih, zato se zdravljenje običajno začne konservativno, razen če se pojavijo »rdeče zastave«, ki kažejo na nujne razmere, kot so napredujoči nevrološki primanjkljaji ali sindrom konjskega repa.

Ali ste vedeli, da sta konservativno in kirurško zdravljenje pokazala enake rezultate na srednji in dolgi rok? (Wong, Côté, Quesnele, Stern, in Mior, 2014)

V Blackbox centru smo specialisti za konservativno zdravljenje hernije diska. Pripravili smo rehabilitacijski program, ki je zasnovan pod nadzorom kineziologov, strokovnjakov za vadbo po poškodbah. Naš celostni pristop vključuje temeljit pregled vašega trenutnega stanja, analizo gibanja ter oceno vaših potreb in želja. Na podlagi tega sestavimo individualiziran vadbeni program, prilagojen vašemu stanju hernije diska.

Rehabilitacijski program za hernijo diska v Blackbox centru vključuje naslednje elemente:

vadbo vzdržljivosti , ki pomaga izboljšati splošno vzdržljivost in zmanjšati bolečino,

, ki pomaga izboljšati splošno vzdržljivost in zmanjšati bolečino, vadbo gibljivosti , ki se osredotoča na izboljšanje gibljivosti hrbtenice,

, ki se osredotoča na izboljšanje gibljivosti hrbtenice, vadbo ravnotežja, stabilnosti in koordinacije, ki pomaga pri ohranjanju stabilnega položaja in izboljša znotrajmišično in medmišično koordinacijo,

stabilnosti in koordinacije, ki pomaga pri ohranjanju stabilnega položaja in izboljša znotrajmišično in medmišično koordinacijo, vadbo proti uporu , ki deluje na premagovanju upora z lastno mišično aktivnostjo,

ki deluje na premagovanju upora z lastno mišično aktivnostjo, vadbo motorične kontrole, ki se osredotoča na izvajanje natančnih gibalnih vzorcev in obnavljanje motorične funkcije. upoštevanje ustrezne telesne drže in izogibanje nepotrebnemu obremenjevanju hrbtenice, krepitev mišic trupa za izboljšanje stabilnosti hrbtenice, uporaba hladnih ali toplih oblog na prizadetem območju za lajšanje bolečine, pravilno dvigovanje bremen in izogibanje nenadnim gibom, ki bi lahko poslabšali simptome.

Kako preprečiti hernijo diska

Preprečevanje hernije diska je pomembno za OHRANJANJE ZDRAVJA HRBTENICE. Poznamo nekatere nasvete, ki vam lahko pomagajo zmanjšati tveganje za nastanek hernije diska:

Pravilna tehnika dvigovanja težkih bremen: pri dvigovanju težkih predmetov se izogibajte čezmernemu upogibu v trupu. Namesto tega uporabite moč spodnjih okončin in ohranjajte stabilen trup med dvigom. To zmanjšuje obremenitev hrbtenice.

pri dvigovanju težkih predmetov se izogibajte čezmernemu upogibu v trupu. Namesto tega uporabite moč spodnjih okončin in ohranjajte stabilen trup med dvigom. To zmanjšuje obremenitev hrbtenice. Ohranjanje zdrave telesne teže: čezmerna telesna teža povečuje obremenitev hrbtenice. Redna telesna vadba in uravnotežena prehrana vam pomagata ohranjati zdravo telesno težo in zmanjšujeta tveganje za hernijo diska.

čezmerna telesna teža povečuje obremenitev hrbtenice. Redna telesna vadba in uravnotežena prehrana vam pomagata ohranjati zdravo telesno težo in zmanjšujeta tveganje za hernijo diska. Pogoste spremembe položaja telesa: dolgotrajno sedenje ali stoječe delo lahko povzročita čezmerno obremenitev hrbtenice. Pogosto spreminjanje položaja telesa in vključevanje aktivnih odmorov lahko zmanjša to obremenitev.

dolgotrajno sedenje ali stoječe delo lahko povzročita čezmerno obremenitev hrbtenice. Pogosto spreminjanje položaja telesa in vključevanje aktivnih odmorov lahko zmanjša to obremenitev. Zdrav življenjski slog: za ohranjanje zdravja hrbtenice in splošnega počutja je pomembno, da se osredotočite na prenehanje kajenja in izogibanje drugim škodljivim navadam.

za ohranjanje zdravja hrbtenice in splošnega počutja je pomembno, da se osredotočite na prenehanje kajenja in izogibanje drugim škodljivim navadam. Redna telesna vadba: vadba, ki vključuje krepitev mišic trupa (angl. core excercise), je ključna za ohranjanje močne in stabilne hrbtenice. Vključite v svoj vadbeni program vaje, ki ciljajo na te mišične skupine.

Upoštevanje omenjenih nasvetov lahko pomaga zmanjšati tveganje za hernijo diska.

V Blackbox centru smo specializirani za preventivno vadbo in osredotočeni na pravilno izvedbo vaj ter izobraževanje pacientov o pravilni tehniki. Naš strokovni tim kineziologov vam lahko pomaga sestaviti individualni program vadbe, ki temelji na vadbi proti uporu in je posebej zasnovan za preprečevanje hernije diska.

Na naši spletni strani https://blackbox-center.si lahko najdete več informacij o naših storitvah in programih.

Skupaj bomo poskrbeli za zdravje vaše hrbtenice!

Naročnik oglasne vsebine je Blackbox Center